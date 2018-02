Eels muestra nuevo videoclip

22 años, 11 discos y diferentes y muy excéntricos tipos de gafas han pasado ya, desde aquel increíble Beautiful Freak y su primer tema, Novocaine For The Soul o baladas preciosas como Spunky.

La banda del estrambótico Mark Oliver Everett, Mr. E o simplemente E ha hecho, sin duda, temazos que no podremos olvidar. Y hoy, su banda es noticia por ponerle imagen a un adelanto de su próximo disco.

El día 6 de abril el grupo californiano lanzará el que será su decimosegundo disco, de nombre The Deconstruction. El videoclip del que disponemos a continuación pertenece a la canción Today Is The Day, incluida en el LP mencionado.

Videoclip y conciertos en España

El vídeo, dirigido por Gus Black, muestra al actor Mike Mitchell caminando por las calles, supongamos, estadounidenses. Feliz y alborotado, ante el que parece ser un día importante como lo es, en efecto, la fecha designada de abril.

Eels comenta: “¿Pero a dónde va? Qué está impulsando su extremadamente feliz enfoque sobre aprovechar el día? Descubra en este vídeo el acompañamiento de una de las canciones más estimulantes de Eels hasta la fecha.”

Dejaremos que seáis vosotros los que comprobéis si lo que comenta la banda es cierto.

Mr. E y compañía estarán por tierras españolas los días 11 y 12 de julio, en Barcelona y Madrid (Mad Cool) respectivamente.