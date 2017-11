Ed Sheeran comparte el vídeo de “Perfect”

El cantante británico ha estrenado una festiva pieza audiovisual para uno de lo singles de su último álbum. El videoclip de Perfect está protagonizado por la joven intérprete estadounidense Zoey Deutch.

La pieza pertenece a su reciente superventas, Divide. La dirección de la filmación ha corrido a cargo de Jason Koeing (realizador también del clip de Shape Of You), mientras que el guión lo ha escrito el propio Ed Sheeran. Está grabado en las pendientes nevadas de Hintertux (Austria), y la invernal historia trata sobre el amor de juventud del que habla la canción. En este caso la chica es la actriz de películas como Hermosas Criaturas o The Disaster Artist, la primera película dirigida por James Franco.

El mes pasado, Sheeran revelaba que su parón de un año fue debido al abuso de sustancias. “Todas las dificultades sobre las que ha leído la gente, me encontré deslizándome en todas ellas. Principalmente en el abuso de sustancias. Yo nunca toqué nada. Empecé a caer en ello, y eso es por lo que estuve un año fuera.”

El artista empezará su gira por Reino Unido e irlanda en mayo de 2018 y la acabará a finales de junio. Después recorrerá Europa, aunque de momento no ha anunciado ninguna fecha en España.