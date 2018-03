David Byrne estrena videoclip para “Everybody’s Coming to My House”

Si ayer os recomendábamos vamos no perderos la visita de David Byrne al programa de Stephen Colbert interpretando su último single Everybody’s Coming to My House, ahora os animamos a disfrutar el videoclip recién estrenado para acompañar esta canción. Recordemos que se trata de uno de los singles principales de American Utopia, el recién publicado nuevo disco de Byrne que supone su regreso después de más de 14 años de silencio discográfico.

Se trata, además, de una colaboración entre Byrne y alumnos del departamento de radio y TV de la Detroit School of Arts, a quienes el cantante ofreció libertad para trabajar sobre su canción y, como resultado, transformaron el propio resultado de la misma a través de las imágenes.

David Byrne, de gira en España

Recordad que este verano tendremos tres ocasiones de disfrutar el talento en directo del ex-líder de Talking Heads con su participación en el Bilbao BBK Live, Cruïlla Barcelona y las Noches del Botánico en Madrid.