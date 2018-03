Courtney Barnett estrena nuevo videoclip para “Need A Little Time”

El 18 de mayo Courtney Barnett publicará su nuevo álbum bajo el título de Tell Me How You Really Feel de la mano de Mom + Pop, Marathon Artistas y Milk! Records. Será su primer larga duración después de tres años, sin tener en cuenta el excelente Lotta Sea Lice que lanzó junto a Kurt Vile el año pasado.

Unas semanas después de haber conocido un primer adelanto llamado Nameless, Faceless, la australiana ha compartido nueva canción acompañada de su correspondiente videoclip. Se trata de Need A Little Time, un tema con algunas revoluciones menos que su anterior entrega y en el que estamos ante la Courtney Barnett más delicada y sugerente.

El videoclip que acompaña al tema ha sido dirigido por Danny Cohen y en él, la propia cantante realiza un viaje en el espacio y el tiempo que encaja a la perfección con lo evocador de la canción en cuestión, invitándonos a acompañarla y a flotar con ella durante los cuatro minutos que dura el corte.