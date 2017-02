Coincidiendo con San Valentín, Moby ha querido declarar su amor por los animales en su último vídeo

A simple Love, así es como ha llamado Moby esta canción de amor a los animales y a todas las personas que los aman y rescatan.

De todos es sabido que Moby es un gran activista por los derechos de los animales. Incluso en la carátula del disco Play, ya manifiesta su pensamiento respecto de no comer carne.

El pasado mes de octubre, el músico y productor lanzó su álbum These Systems Are Falling bajo su proyecto Moby & The Void Pacific Choir. De este proyecto y coincidiendo con el día de San Valentín, se estrenó ayer el vídeo de este sencillo, A Simple Love, en su cuenta oficial de Facebook.

En el vídeo se exhibe cómo son tratados los cerdos dentro de la industria cárnica, y se muestra el trato que se les da a los cerdos, las deplorables condiciones en los que son transportados, y a los activistas que tratan de salvarlos, con carteles con mensajes como: “no es comida, es violencia”. Algunas partes han sido extraídas de Farm Sanctuary , una organización de rescate animal que proporciona atención para los animales que han sido salvados de corrales, granjas industriales y mataderos. Afortunadamente el vídeo es de esos de los de final feliz en el que se muestra cómo un grupo de personas rescató a los cerdos y posteriormente vemos a los animalitos retozando felices en una granja.

“Feliz día de San Valentín. Ésta es mi carta de amor a los animales y las personas que los aman y rescatan “, dijo Moby en un comunicado de prensa. El vídeo lleva más de 300 mil reproducciones y seguro que no os va a dejar indiferentes.

Por cierto, al margen del vídeo, este A Simple Love nos ha parecido un temazo. OS dejamos con él.