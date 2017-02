Blondie quiere que lo pasemos bien con su single “Fun”

El grupo Blondie nunca se ha ido, porque para eso podemos escuchar sus canciones a lo largo de su carrera en diversos formatos, otra cosa son sus idas y venidas, su disolución y su vuelta, pero no estamos para contar historias sobre uno de los grupos que más ha influenciado en el punk rock, sino para dar buena cuenta de la publicación de nuevo material.

Y es que el grupo ha compartido su nuevo video, Fun, siendo este el primer single del próximo álbum de Blondie, cuyo título es Pollinator y cuya venta está prevista para este próximo 5 de mayo, una fecha que ya muchos hemos marcado en nuestra agenda. Y si muchos teníamos ganas de escuchar nuevo material, este primer single deja buenas sensaciones, y es que el grupo no solo se marca una canción divertida, sino perfecta para levantar el ánimo en estos días tan fríos, y es que la canción también tiene una buena letra y se nota quiénes han estado detrás de ella, siendo escrita por los miembros de la banda Debbie Harry y Chris Stein, a los que se sumó Dave Sitek (TV On The Radio).

Además, para otras canciones han contado con la ayuda para escribir de Johnny Marr, Sia, Charli XCX, Nick Valensi (The Strokes) y Dev Hynes, casi nada.

Si os preguntáis el porqué de la canción, ha sido el guitarrista del grupo, Chris Stein, quien ha explicado el porqué de una canción tan bailable a NME. “Citando a Emma Goldman, ‘Si no puedo bailar no quiero ser parte de tu revolución.’ En estos tiempos difíciles necesitamos algo de diversión. Somos muy serios acerca de la diversión”. Una buena excusa para demostrar que ningún registro (o casi ninguno) se les ha escapado.

El videoclip ha sido dirigido por Dikyal Rimmasch, que es uno de los colaboradores de Beyonce, y si bien la canción destaca, y el videoclip tiene momentos muy logrados, no deja de parecer un anuncio de la juventud frente a la experiencia, ya que Blondie están relegados a imágenes en blanco y negro, eso sí, haciendo lo que mejor saben hacer: tocar sus canciones. Sobre la grabación del mismo tenemos más declaraciones de Stein: “El videoclip fue filmado en dos lugares: el material con color fue filmado en Los Ángeles sin nosotros y la película en blanco y negro fue filmada en Nueva York. Tiene algunos buenos cameos – tiene un cameo bastante grande de Raja, que es una de las superestrellas de RuPaul´s Drag Race , y pequeños cameos de Grace McKagan, la hija de Duff McKagan que tiene una banda llamada The Pink Slips, y también Tony Maserati, que era nuestro productor y mezclador”.

Por otra parte, la banda señaló que iba a actuar junto a Phil Collins en el Hyde Park de Londres en julio, por lo que esperamos que den nuevas fechas y se quieran pasear por nuestra soleada península.

Os dejamos con el videoclip esperando vuestras opiniones y que esperáis del nuevo disco de Blondie.