Baywaves estrenan videoclip para su single “Still In Bed”

Hace unas semanas os hablábamos del segundo EP de los madrileños Baywaves, y de su single de adelanto Still In Bed, y hoy os traemos el estreno del videoclip de esta gran e hipnótica canción. Un videoclip con una estética muy colorida y una fantástica fotografía.

Ha sido dirigido por Héctor Herce (C. Tangana, JOHN GRVY…), editado por Cayetana Reyes y con cinematografía de Alejandro Buerase. En él se reflejan la variedad de ambientes de la canción a través de distintos mundos de colores, desde el urbanismo brutalista reflejado en imágenes de edificios, canchas de basquet o parques urbanos, hasta el idílico paisaje de bosques y montañas nevadas, donde los miembros de Baywaves van grabando bajo la supervisión de una productora, interpretada por Clara Esperanza.

Baywaves ya son hoy una de las bandas españolas con más proyección internacional, y así lo han demostrado tras su paso por el festival SXSW de Austin, Texas, donde realizaron ni más ni menos que 12 showcases.

Después de Only For Uz (Foehn Records, 2016), el nuevo trabajo de la formación madrileña, grabado y producido junto con Hans Krüger (Delorean, John Talabot), será editado el 18 de mayo a través del sello inglés Art Is Hard Records.

Estamos deseando que salga a la luz. Si como nosotros sois fans de este grupazo, podréis disfrutar de su primer concierto en nuestro país el próximo 9 de mayo en la sala El Sol de Madrid.