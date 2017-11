Bastille y la apocalipsis de “World Gone Mad”

Para Bastille, el mundo se ha vuelto loco, y eso han querido mostrarnos en el título de su nueva canción, World Gone Mad, que llega acompañada de un vídeo realmente apocalíptico. El tema va a estar incluido en la banda sonora de una de las nuevas películas que Netflix está preparando, Bright, que llegará a finales de diciembre con Will Smith como protagonista.

Por su parte, la banda ha estado trabajando en su tercer disco, que ya tienen prácticamente compuesto y que podemos esperar probablemente para el año que viene, tan solo dos años después de que lanzasen Wild World en 2016. El líder de la banda, Dan Smith, ha estado hablando con Zane Lowe en Beats 1 y ha hablado también de un proyecto de mixtape en el que han estado trabajando bajo el título Other People’s Heartache, y que ha definido como una especie de proyecto de colaboraciones hip hop en el que trabajaron con un gran número de bandas, productores, cantantes, raperos, y poetas del spoken word en el cual usaron como punto de partida versiones de canciones de unos y otros. No Mentendemos muy bien cuál puede ser el resultado de este proyecto, pero desde luego nos pica la curiosidad por conocerlo. mientras tanto, os dejamos con este World Gone Mad.