AlunaGeorge presenta su nuevo videoclip

¿Conocéis AlunaGeorge? Si es así, hacéis bien. Si la respuesta es que no, nunca es tarde para descubrirlos. Para quien no les conozca, son un dúo de música electrónica del Reino Unido formado por George Reid y Aluna Francis, que es la chica que pone voz al grupo.

El año pasado sacaron al mercado su segundo álbum de estudio, I Remember. Este disco contenía una canción llamada Not Above Love, y hoy estrenan videoclip de la misma. Es un videoclip bastante elegante, protagonizado por la misma Aluna Francis y en el cual se ve a una protagonista bastante decaída por la ausencia del chico con el que ha terminado su relación. A lo largo del vídeo, ella intenta distraerse saliendo con sus amigos, pero no lo consigue, porque absolutamente todo le recuerda a él.

Aquí os dejo el videoclip en cuestión, juzguen ustedes mismos.