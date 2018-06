Peaky Blinders, mafia a la británica con una BSO excepcional

¿Que te gustan las series de gangsters? Pues esta te va a encantar, y es que Peaky Blinders es, principalmente y entre otras cosas, una serie de Mafia a la Británica.

Elaborada por la BBC, cadena que ha demostrado más que solventemente ser una garantía de calidad, sobre todo en series de época, que es su fuerte, y es que lo hacen bien, muy bien… Poldark, Guerra y Paz, Orgullo y prejuicio, etc, algo que se nos escapa en las series patrias, con la historia que tiene nuestro país, aunque parece que, poco a poco, vamos mejorando…

La serie cuenta con varias temporadas, pero vamos a hablar de la trama general y de su inicio, así como un apartado sobre la música (que por cierto, es espectacular). Hay que resaltar la fotografía , el vestuario (dan ganas de haber vivido en ese tiempo para vestir así) y la adaptación a la época en la que se desarrolla, la conocida como periodo de entreguerras, es inmejorable. Y es que, si hubiera sido un libro, no habrías podido imaginar Birmingham de otra forma.

Encabeza el reparto Cillian Murphy como Tommy Shelby, y está que se sale, borda el papel como inteligente líder de la familia, ayudado por Helen McCrory, su tía (PoolyGray), la serie se rodea de grandes talentos como Sam Neil o Grace Burgess, entre otros, como los que se incorporarán en temporadas posteriores, actores de la talla de Tom Hardy o Adrien Brody.

La trama trata sobre las andanzas de la familia Shelby en la ciudad de Birmingham. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial y, como en el resto de Europa, Gran Bretaña empieza a recuperarse económicamente. Bien es sabido que, desgraciadamente, los periodos de post-guerra han servido para que gente con pocos escrúpulos se enriquezca, aprovechando la debilidad de la sociedad en el momento. Los Shelby regentan un negocio de apuestas hípicas y “gestionan” una parte del territorio, y como no puede ser de otra forma, quieren más. Al extender sus negocios, sus actividades, antes más desapercibidas, pasan a llamar la atención de la policía, y a partir de ahí empieza a desarrollarse la historia.

Pero la trama no es sólo eso, la trama nos cuenta la posición que ocupa cada miembro de la familia, sus relaciones, la carismática figura de su líder… Y también el amor.

Y atención, vaya banda sonora, si la escucharas sin saberlo, pensarías, “qué buena música ponen aquí…” y resultaría que es la música de los Peaky Blinders. Entre esta música, la ropa y las aventura, ¿quién no quiere ser un gangster?

Alucinad: Nick Cave, The White Stripes, Foals, Radiohead, The Racounters, PJ Harvey, Arctic Monkeys, Royal Blood, The Black Keys, Imagine Dragons, The Kills, Queens of the Stone Age, The Last Shadow Puppets, etc, y algunos que podemos considerar ya clásicos como Leonard Cohen, Johny Cash, Iggy Pop, Tom Waits o David Bowie.

Menudo cartel para un festival, ¿no? Si queréis pasar un buen rato, una gran serie con una música que le viene como anillo al dedo, ya sabéis, id a ver a los Peaky Blinders.