Ya estamos en una época del año donde dejamos el abrigo atrás, la alegría llega y los días se alargan más y más. Colores vivos, tardes en las terrazas y ¿cómo no? disfrutar de buenos conciertos al aire libre son algunas de las cosas que ahora mismo podemos ir realizando en estos días de primavera.

Debido a esto, os proponemos algunos vídeos con onda primaveral ya sea porque son muy coloridos, de buen rollo o que aparezcan alguna que otra flor. Vídeos musicales que sorprenderán a más de uno, sacara sonrisas o tal vez de algún que otro sentimiento de nostalgia. Sin más dilación, os presentamos los diez vídeos de música con onda primaveral:

Blind Melon- No Rain

Es imposible empezar una lista primaveral sin que este No Rain de la banda californiana Blind Melon. Este vídeo es de 1993 y nos muestra a una niña llevando un traje de abeja mientras va saltando y corriendo en un campo de hierba verde. Además la canción tiene un buen rollo muy propio de la estación en la que nos encontramos, para ir a un picnic a algún parque o un paseo con amigos a una zona alejada del ruido y el estrés de la ciudad.

Panic! At the Disco- Nine in the Afternoon

Este vídeo es todo color y buen rollo. Esta canción pertenece al disco Pretty Odd de 2008 y es la segunda pista de este álbum. Se puede decir que el vídeo hace muchas referencias a The Beatles, ya que se usan muchos elementos como el atuendo de Sgt. Pepper’s-meets-ice-fishing o como cuando cada miembro de Panic! se despierta en un cuarto de diferente color, como Los Beatles en su película Help! (¡Ayuda!). El vídeo tiene mucho colorido y gente alegre que nos recuerda a la primavera y próximo verano.

Los Planetas- Un buen día

Por supuesto tenemos que hablar de una banda española y más con una canción que se llama Un buen día, muy característico de la primavera. El vídeo nos muestra a los integrantes del grupo jugando al golf, un deporte muy primaveral donde poder disfrutar al aire libre y asolearnos un poco. Fue rodado en el campo de golf de Sant Joan en Barcelona y está disponible como contenido extra en el DVD, Principios básicos de Astronomía. Así mismo, la canción tiene un ritmo muy alegre y movido. Eso sí, no se te olvide las gafas de sol, la gorra y crema solar, no queremos que te quemes.

Wolf Alice- Freazy

Este videoclip es primaveral 100%. Campos de flores coloridas, un picnic en las montañas y una buena tarde con tus amigos, hacen de Freazy, el vídeo oficial de la primavera. Pero, ten cuidado con algunas setas que encuentres por ahí, no queremos que te vuelvas loco o te pierdas. La canción, por supuesto es de buen rollo, alegre y tranquila para escucharla en algún parque mientras das un paseo o lees un libro.

Hinds- Finally Floating

Otra banda española ocupa lugar en esta lista de vídeos primaverales. Las chicas de Hinds, nos muestran otra forma de disfrutar el buen tiempo: montar en bicicleta. En el vídeo se puede ver a las integrantes dando paseos en la bici por algunos barrios o el campo mientras cantan una pieza muy buenrollera y que te da ganas de agarrar tu bici o andar por la ciudad o tu barrio durante un largo tiempo. Otra opción también es llegar con tu medio de transporte de dos ruedas a la cima de un monte para contemplar lindas vistas de tu ciudad o pueblo.

R.E.M- Shinny Happy People

En este top tampoco podía faltar otro video noventero lleno de colores y alegría por doquier. Este vídeo fue publicado en 1991 y donde se encuentra la cantante del grupo The B-52’s, Kate Pierson. Esta canción, en mi opinión, tiene el ritmo más alegre que he escuchado nunca, de hecho recomiendo que si tienes un mal día, la escuches. Tan buena onda es que hasta La banda interpretó la canción en Barrio Sésamo bajo el título de Furry Happy Monsters y fue la primera opción para ser la intro de la serie Friends.

The Smiths- Charming Man

No se vosotros, pero The Smiths siempre ha tenido un estilo en sus canciones que me motivan y me ponen de buen humor. Sin embargo, se escogió este vídeo porque es muy peculiar y característico de Morrissey estar siempre en posesión de alguna flor o ramo de flores, como es en este caso. El color pastel del vídeo y el ritmo de esta canción, nos transporta al mismísimo jardín de los dioses para echarnos a disfrutar de un día soleado. Es por eso que Charming Man tiene un espacio en nuestra lista.

Los Punsetes- Me gusta que me pegues

Tal vez el nombre de esta canción no se muy acorde con la primavera: sonrisas, buen tiempo y positivismo, pero el videoclip si está lleno de muchos elementos que lo hacen merecedor de un puesto aquí. Cintas de colores, chuches psicodélicos, una piñata humana, elementos característicos de que el verano se acerca. Pero ¡ojo! No hay que confundir esto con que la primavera sea hacer gamberradas y acertar golpes, como se ve en el vídeo, sino quedaos con el buen tiempo, los colorines y buena música.

Lana del Rey- Ride

Este vídeo tal vez no sea muy primaveral, sino más bien veraniego, pero los colores pasteles y filtros que se usan es muy del estilo de Jardín del Bosco. Los atuendos que usa, el desierto, montar en moto y hacer una fogata te dan ganas de coger tu mochila e ir a acampar por ahí con tus amigos. Sin embargo, la letra no concuerda con el espíritu primaveral, ya que es una balada que habla de la soledad y el alcohol. No obstante, no es un impedimento para disfrutar de un video colorido que hace de antesala al verano.

Soundgarden- Black Hole Sun

Ya el nombre de la banda tiene un poco de primavera: jardín. Es un vídeo muy surrealista en el que los habitantes de un barrio son absorbidos por un agujero en el cielo, pero en el que se ve el típico vecindario americano lleno de vida y alegría mientras realizan diferentes tareas cotidianas como regar las plantas, hacer una exquisita comida o saltar a la comba. Con este vídeo concluimos el top primaveral.