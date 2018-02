¿Qué pasará con The Strokes?

La banda formada por Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond, Jr., Fabrizio Moretti y Nikolai Fraiture se fundó en 1998 y hasta la fecha de hoy han realizado cinco álbumes. Su estilo oscilan entre el indie, garage rock, rock alternativo y post punk revival. De seguro te suenan canciones como Reptilia, Last Nite y Under Cover of Darkness, entre muchas otras. Es una banda que ha ganado muchos premios como el Brit Award a Mejor Banda en 2002 Internacional; el NME Awards a Mejor banda del año, Mejor Nueva Actuación y Mejor álbum (Is This It) en 2002, así como Mejor Disco de la Década en 2009. Pero todo esto, que nos sirve a modo de recordatorio, seguro que la gran mayoría ya lo sabíais.

Sin embargo, como ocurre en tantas bandas, dos de sus miembros decidieron ir en solitario. En primero lugar su cantante principal, Casablancas, que en 2009 realizó su primer álbum de estudio llamado Phrazes for the Young, un disco en el que el new wave y la electrónica iban de la mano.

Después en 2013 comenzó una nueva etapa como solista pero en compañía de su nuevo grupo de estilo hard rock. Para esto crearon una serie de canciones como Father of Electricity, Where No Eagles Fly, Johan Von Bronx, entre otras. Al siguiente año, se realizó la gira Julian Casablancas + The Voidz, donde recorrieron países latinoamericanos. Este año lanzarán su segundo álbum llamado Virtue y del cual ya han sacado un single: QYURRYUS.

Por otra parte, el guitarrista principal, Albert Hammond Jr., también decidió realizar su carrera en solitario. Él es una gran pieza para The Strokes, con su singular forma de tocar la guitarra, así como el aportar muchas de sus canciones propias a la banda. En solitario ha realizado cuatro álbumes y este año se espera que salga su quinto llamado Francis Trouble. De hecho, muchas canciones han sido retocadas para que se añadieran a uno de sus álbumes como solista y en las que Casablancas se ve implicado en el bajo.

Sus demás miembros también crearon proyectos propios como el batería Fabrizio Moretti, quien en 2008 creó el grupo junto a Bikini Shapiro y Rodrigo Amarante llamado Little Joy. Su álbum debut fue aclamado por el medio Pitchfork y obtuvo cuatro estrellas por la revista Rolling Stone.

El bajista de The Strokes Nikolai Fraiture formó también su banda en 2008 llamada Nickel Eye. En 2009 lanzaron el álbum The Time of Assassins, el cual está inspirado musicalmente en artistas favoritos de Fraiture como Neil Young, Leonard Cohen o The Kinks. Además ha trabajado con Nick Zinner de los Yeah Yeah Yeahs y con Regina Spektor.

Por último, Nick Valensi ha hecho colaboraciones con distintos artistas como en la banda de su compañero Moretti, Little Joy. Así mismo, fue guitarrista invitado en el álbum de la cantante Sia, We are Born, y formó su propio proyecto CRX.

Es importante destacar, así como sus miembros tengan proyectos diferentes, The Strokes no parece que vaya a terminar nunca. Ya vemos que entre los mismo del grupo colaboran entre ellos y sus diferentes proyectos. De hecho, Fraiture es un elemento imprescindible en la banda, ya que gracias a él y la composición de Reptilia, tuvieron reconocimiento internacional.

En conclusión, The Strokes es una banda polifacética que nunca acabará, aunque sus miembros estén implicados en otros proyectos. Todos tienen su importancia en el grupo, cada uno con sus gustos y estilos aportan a la banda su esencia.

Y ¿la banda que los vio nacer?

En 2016 se publicó un último EP de The Strokes llamado Future, Present, Past. Sin embargo, no salió ningún álbum después y los miembros solistas siguieron con sus vidas. Muchos fans esperaban nuevo material de la banda, pero nunca llegó. Aunque Casablancas y Hammond estén en solitario, declararon hace unos años que esto no iba a afectar para nada a The Strokes.

Sin embargo, hace unas semanas en una entrevista para el programa de radio Beats 1, Casablancas dejó entrever que la vuelta de The Strokes es muy difícil, pero aun así, cree que hasta 2019 se pueda ver alguna posibilidad de que vuelva The Strokes. Hay que ver que los trabajos de los dos miembros no han afectado a la banda, ni pensaban hacerlo. El EP de 2016 fue un gran paso y una muestra del interés latente que aún existe sobre querer mantener esta banda. Sin embargo, Casablancas es un artista de muchos géneros, y cada año intenta ya sea colaborar con algún artista o crear sus propios estilos. Con The Strokes estaría aún bajo la influencia del indie, y la presión del éxito del primer álbum, esa losa que nunca se han quitado del todo..

Por otra parte, podemos ver que Casablancas y Hammond han colaborado en muchas ocasiones en solitario, por lo que la relación y los proyectos no se van a terminar de un día para otro, es más, dentro de estas colaboraciones, puede que se les ocurran temas nuevos para The Strokes. No hay que perder la esperanza.

Por otra parte, se puede decir que Hammond posee la esencia de The Strokes, agregando algún que otro estilo, pero que si lo escuchas, se puede decir que es otra faceta de la banda. Por tanto, puede que al guitarrista le entusiasme la idea de que The Strokes vuelva al panorama musical y se le ocurran algunos temas nuevos.

¿Volverán a sacar música como The Strokes? Estaremos atentos…