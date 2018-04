Neil Young y otras estrellas longevas cuyas carreras musicales siguen resistiendo

A los 72 años, Neil Young continúa sorprendiendo a su público. Seis meses después de editar un álbum con su grupo Promise of the Real (The Visitor), el músico canadiense ha protagonizado la película Paradox, dirigida por su actual pareja Daryl Hannah.

Presentada en el festival South by SouthWest y adquirida por la plataforma Netflix, el largometraje es una historia que nos envuelve en un western de fantasía. Los combates de vaqueros cambian a ser el plato fuerte del western, es la música de Young quien juega el papel protagonista en todo el film, en el que el músico interpreta a El hombre del sombrero negro acompañado en este proyecto de Willie Nelson y sus hijos Lukas y Micah.

Pero no es el único lanzamiento del compositor. El 24 de abril saldrá un álbum en directo titulado Tonight’s The Night Live, grabado en 1973 en el Roxy Theatre de los Ángeles.

¿Quién dijo que la vida del músico acaba a partir de cierta edad? La carrera de Neil Young sigue inacabada como también la de algunos otros que te contamos a continuación.

¿Qué otros artistas han conseguido construir carreras longevas?

Tras sacar su nuevo álbum de estudio Songs of experience y terminar la gira con motivo del 30 aniversario de The Joshua Tree, U2 no descansa. Los irlandeses traen una gira por Estados Unidos y más tarde por Europa, donde harán parada en la capital madrileña. Tras tantos años de trayectoria musical, siguen agotando entradas minutos después de su puesta en venta. Como en Madrid, donde actuarán el 20 y 21 de septiembre.

Después de ocho años, en 2016 Metallica sacó nuevo disco: Hardwired…to Self-Destruct y, como no, este acontecimiento se celebró con una gira, la Worldwired Tour con la que pasaron por Madrid y Barcelona. Lars Ulrich y los demás quisieron recompensar a sus fans después de tantos años de espera y han publicado un documental centrado en el grupo. El film lleva por título Metallica: The Early Years.

Bob Dylan ya recibió su galardón por el Premio Nobel de Literatura y a día de hoy sigue perfeccionando su carrera. Su últim disco, Triplicate, está compuesto por versiones de clásicos de los años 40 y 50. Pero no solo eso, su tour llamado Never Ending Tour, gira que lleva en marcha desde 1988 ha pasado por Salamanca, Madrid y Barcelona recientemente y este mes de abril recorrerá escenarios italianos.

El 2017 dejó grandes discos para la posteridad y uno de ellos fue el último de Roger Waters. El ex componente de Pink Floyd ha tenido gran aceptación con Is This The Life We Really Want?. Este álbum era el primero que sacaba en 25 años y eso merecía una celebración: una gira mundial en 2018. En España dará conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona (13 y 14 de abril) y en el WiZink Center de Madrid (24 y 25 de mayo). Aunque el motivo de la gira sea su trabajo en solitario, eso no quiere que no se escuchen temas legendarios de Pink Floyd, entre ellos Time o Wish you were here.

Aunque para imparables, los Rolling Stones, quienes están arrasando con la gira Stones No Filter. Después del tour europeo comenzado en 2017, en el que recorrieron el Estadio Olímpico de Barcelona, los reyes del rock vuelven a la carga en primavera. Regresarán dando 11 conciertos en grandes estadios como el Croke Park de Dublin o el London Stadium, aunque en está ocasión han dejado a España fuera de su itinerario. Toda la información sobre la venta de entradas está en la web de Mick Jagger y Keith Richards.

Los festivales españoles han visto la popularidad que siguen teniendo estas estrellas y apuestan por artistas como Kiss y Scorpions, quienes pasarán por el festival gallego Resurrection. O Simple Minds quienes tocarán en Noches del Botánico (Madrid). También se han creado festivales como el BBK Music Legend, que contará en la edición de 2018 con músicos ilustres tales como Jeff Beck o Steve Winwood.

¿Quién dijo que el rock es solamente para jóvenes?