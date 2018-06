Mujeres y música: El feminismo desafiante de Cardi B

Cardi B tiene veinticinco años y explota. Esta impactante mujer, nacida en el mismísimo Bronx, ha logrado que todo el mundo esté hablando de ella. Y no sólo por su talento para rapear.

Su personalidad transgresora, desafiante y feminista la hace brillar (y triunfar) en un mundo de machos, de hombres. A continuación repasaremos la emocionante trayectoria, corta por su edad pero muy intensa por contenido, de esta joven y potente artista.

Y es que Belcalis Almanzar, nacida en la hostilidad del Bronx y descendiente de padres centroamericanos, no tuvo una infancia nada fácil. Pasó por varias pandillas, sufrió violencia y se hizo stripper para poder ganarse la vida y salir de la pobreza.

Como buena millennial, se volvió popular en Instagram, llegando a acumular miles de seguidores. Esta popularidad la impulsó y consiguió que la convocaran para la sexta temporada de Love and hip-hop: New York. Allí fue donde empezó a experimentar con la música… y en poco tiempo lanzó Bodak Yellow, el sencillo que la puso en el puesto número uno del top 100 de Billboard, siendo la segunda rapera en la historia en conseguirlo. ¡Oh, sorpresa! Esto lo hizo sola, sin ningún mentor masculino.

Propietaria de un estilo duro, todas sus vivencias le sirvieron de influencia para componer música. De hecho, de esta manera ya ha logrado publicar dos mixtapes, Gangsta Bitch Music 1 y 2, al igual que su reciente álbum titulado Invasion of Privacy.

Uno de los aspectos que la convierten en una figura magnética es la espontaneidad y brutal honestidad con la que se maneja, especialmente frente a quiénes intentan subestimarla por su pasado de stripper. Lo cierto es que no pierde tiempo frente a los haters ya que considera que no debe nada a nadie y que no tiene nada que perder, reconoce que ha llegado a esta situación gracias a su propio sacrificio, e incluso en más de una ocasión ha declarado sentirse orgullosa y agradecida de cada paso que dio para salir de la miseria.

Como feminista, asume lo que ese posicionamiento significa en su vida y su responsabilidad como figura pública: “ser feminista es algo increíble, a pesar de que hay quienes piensan que alguien como yo no podría asumirse como tal. Se tiene esta idea errónea de que una mujer feminista es aquella que habla correctamente, que tiene un título o es una mujer de negocios”, declaró la rapera.

Mujer negra, de raíces latinas y criada en la pobreza. El cuerpo de Cardi B, su sola presencia, la libertad con la que se muestra y se mueve… resulta una transgresión e interpela a un sistema que sentencia un solo destino para quienes poseen esas características

Podríamos atrevernos a decir que el rap la salvó, sin embargo estamos seguros de que nos daría una bofetada y nos contestaría algo muy similar a “mi personalidad me salvó (…). Mi personalidad fue lo que hizo que la gente se fijara en mi”.