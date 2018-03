Mujeres en la música: Mari Trini

Sé que este artículo puede resultar inusual, y para alguno de los que peyorativamente se les denomina “puretas” del indie, fuera de sitio. Pero considero que hoy es un día para recordar también a aquellas mujeres que abrieron paso con su música a tantas artistas talentosas de las que hoy disfrutamos en nuestro país. Por eso quiero homenajear a una artista que alzó la voz a finales de la dictadura franquista en favor de la libertad de las mujeres. Hablo de Mari Trini.

Quizá es viajar demasiado al pasado, quizá es demasiado pretencioso denominarla referente a nivel nacional. No pretendo nada de eso. El día de hoy trata de darle voz no sólo a las referentes actuales, sino a quienes con el paso de los años han ido desapareciendo pero en su momento marcaron el camino.

La primera vez que escuché a Mari Trini fue siendo un niño. Es de esos momentos en los que no te paras a pensar en la letra, la melodía… Pero me quedé con esa voz tan diferente, y con ella crecí hasta la adolescencia, cuando volví a escuchar, esta vez con conocimiento la canción con la que hoy quiero rendir homenaje a Mari Trini: Yo no soy esa.

A día de hoy me parece una canción atemporal, que bien podría haber sido escrita por cualquier cantante actual. Y ella lo hizo en 1972. En pleno recrudecimiento en la agonía del régimen franquista, Mari Trini cantó contra la sumisión de la mujer frente al hombre en un contexto en el que estaba relegada a un papel ni tan siquiera testimonial en la sociedad española.

Hoy le dedico estas líneas a Mari Trini porque sí, es cierto que cuando esta canción salió a la luz probablemente la etiqueta indie ni tan siquiera existiese, pero nadie puede poner en duda que su valor, su personalidad y su voluntad, fueron los primeros vientos de cambio que entraron en la España de finales del franquismo. Unos vientos de cambio que hoy deben seguir soplando.

Mari Trini: Profeta en su tierra

Hoy se la recuerda con cariño en su Murcia natal, gracias a una calle con su nombre en Caravaca de la Cruz. Muchos jóvenes lectores seguramente quedarán algo confusos e incluso alarmados por esta publicación. Pero precisamente hace diez años que Mari Trini recibió el premio “Lucha por la Igualdad”, otorgado por la Comunidad Autónoma de Murcia por retratar a través de sus canciones las desigualdades de la mujer.

Insisto, da igual si era o no indie. Da igual si es actual o no. Lo que es verdaderamente importante, es ver dónde estamos, pero también de dónde venimos. Y hoy, más que nunca debemos recordar a mujeres como Mari Trini, y debemos recordar canciones como esta que os dejo.