Mapamundi Sonoro: 10 bandas con nombres muy geográficos

El nombre de una banda dota a ésta de originalidad e identidad a la hora de darse a conocer ante el público. Pero no nos dejemos engañar, aunque el nombre nos parezca feo o que no pega nada, no quiere decir que la música no sea buena. Sin embargo, el nombre es el sello y la primera impresión que tenemos de nuestras bandas favoritas.

Hay nombres extravagantes, largos, cortos, interesantes o feos. Pero, hay algunas bandas que no se comieron mucho la cabeza y tomaron el nombre de lugares geográficos que todos conocemos. Es por eso que a continuación os enseñaremos algunas de los grupos que han cogido prestado el nombre de ciudades, países e incluso continentes:

Europe: Comenzamos con el viejo continente, pero de viejo no tiene nada esta banda de hard rock. Eso pertenecen de este continente, concretamente son suecos y considerado por muchos como una de las mejores bandas de la historia musical. Fue fundada en la localidad de Upplands Väsby, Estocolmo en 1979 bajo el nombre de Force por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. Su estilo incorporó elementos propios del heavy metal y el hard rock, ampliamente asociados con el glam metal de la década de 1980, y en ocasiones con el power metal. Desde su formación, Europe ha lanzado ocho álbumes de estudio, tres álbumes en concierto, tres recopilaciones y diecisiete vídeos musicales.

Chicago: Ahora nos trasladamos al norte de Estados Unidos con esta banda llamada en un principio como The Missing Links y estaba integrada sólo por Danny Seraphie, Walter Parazaider y Terry Kath, quienes tuvieron añadiduras a la linea de agrupación; después, durante una Jam Session en la Universidad DePaul, se unieron en el escenario Pankow y Loughnane. El nuevo grupo se llamó The Big Thing, que en algún momento se transformó en Chicago debido a la consideración de apoderar a su banda con el nombre de la ciudad de donde provienen, con sus grandes temas de Power Ballads que mantienen cautivados a los románticos que gozan de prender un encendedor en sus conciertos.

Boston: Nos trasladamos dentro del mismo Estados Unidos a unos kilómetros para terminar en Boston, nombre también de esta banda. El grupo efectivamente surgió en esta ciudad y canciones como More Than a Feeling y Peace of Mind se convirtieron instantáneamente en auténticos clásicos del rock. Aunque quizás sus canciones han sonado mucho en la radio, quizás su impacto no se ha dimensionado lo suficiente pero vale la pena recordar su revolucionario sonido.

América: El continente que fue descubierto en 1492 también tiene una banda. Sin embargo, ellos no son americanos, sino que son ingleses. Su estilo es de folk rock, cuyos componentes originarios fueron Gerry Beckley, Dewey Bunnell y Dan Peek. La banda tuvo gran popularidad entre los comienzos de 1970, hasta los inicios de los 80. Sus canciones más conocidas han sido: A Horse with No Name, Sister Golden Hair, Ventura Highway, Tin Man, I Need You o You Can Do Magic, entre otras. Siete de sus álbumes fueron producidos por George Martin, el famoso productor de los Beatles. En el 2004, aparece el sencillo de A horse with no name en el videojuego GTA: San Andreas; el mismo tema, aparece en 2010 en el segundo capítulo de la tercera temporada de la serie Breaking Bad, dándole nombre al mismo.

Kansas: Volvemos a Estados Unidos, esta vez más al centro del mapa. Es una banda de rock progresivo que alcanzó la popularidad en la década de los años 70, con éxitos como Carry On Wayward Son y Dust in the Wind. Gracias a esto, Kansas se ha convertido en un fijo de las radioemisoras de rock clásico, y suele dar giras por Europa y los Estados Unidos. Fue fundada en 1970 por el bajista Dave Hope, el baterista Phil Ehart y el guitarrista Kerry Livgren, a quienes se unieron el vocalista Lynn Meredith, los teclistas Don Montre y Dan Wright, y el saxofonista Larry Baker. De seguro que te suena su canción estrella Dust in the Wind, la cual fue versionada al español por Mago de Oz con el nombre de Pensando en ti.

New York Dolls: Nos vamos trasladamos unos kilómetros de nuevo para terminar en la Gran Manzana. Quizás no haya una banda que combine el estilo, el sonido y la actitud de su lugar de origen, pero New York Dolls lo han logrado con algo de maquillaje, zapatos de plataforma y un sonido de guitarra intenso. Esta banda logró capturar el color y estilo de la era de Taxi Driver de Manhattan, con toda su decadencia y esplendor. Con sus cortes Trash, Personality Crisis, un pedazo de pizza, un mapa del subterráneo, se logra capturar la esencia de esta gran cosmopolita.

Asia: Por ahora es la última banda en tomar el nombre de un continente. Asia es un grupo de rock progresivo y AOR. Fue creado en 1981 como un supergrupo, ya que sus miembros formaban parte de Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer y The Buggles. Tras la ruptura de King Crimson en 1974 comienzan a surgir planes de crear una superbanda, lo cual intenta en un primer momento el bajista John Wetton junto a Bill Bruford y Rick Wakeman en 1976, sin grandes resultados. En 1977 Bruford y Wetton se reunieron con el guitarrista Allan Holdsworth y el teclista/violinista Eddie Jobson y de ahí surgió esta banda.

Tokio Hotel: Dentro de Asia, como sabréis, se encuentra Japón y su capital Tokio. Pues un grupo de jóvenes alemanes decidieron en 2003 crear una banda con el nombre de esta peculiar ciudad. Es una banda de pop rock formada por Bill Kaulitz (voz), Tom Kaulitz (guitarra), Georg Listing (bajo, teclados) y Gustav Schäfer (batería). El grupo fue fundado en 2001 bajo el nombre de Devilish , aunque lo cambiaron a Tokio Hotel tras fichar en 2003 por Sony. El primer álbum se editó finalmente en 2005, tras firmar con la discográfica Universal. Este disco alcanzó ventas de varios millones de discos sólo en Alemania y el éxito se extendió pronto a Austria, Suiza, y otros países europeos orientales.

Alaska y Dinarama: Grupo madrileño que tomaron el nombre del estado 49 de los Estados Unidos. Fue uno de los más representativos de la escena punk rock de la España de 1980 junto con otros grupos como su antecesor Kaka de luxe o su grupo paralelo Parálisis Permanente. El grupo estaba formado por la cantante Alaska, Nacho Canut, Carlos Berlanga, Ana Curra y Eduardo Buenavente. En 1982 fue disuelta y Alaska se unió al grupo Dinarama que había formado Carlos Berlanga junto a Nacho Canut pero Eduardo Benavente y Ana Curra siguieron en Parálisis. De entre muchos hits de la época del rock en español se consideraron una banda underground.

Of Montreal: Esta banda fue parte de la segunda camada de bandas emergentes proveniente del colectivo Elephant Six y son originarios de Athens, Georgia. Sin embargo, Montreal se encuentra en el país vecino, en Canadá. Creado por Kevin Barnes luego de un fallido romance con una mujer en esta ciudad. Barnes era el único miembro de la banda una vez instalado en Athens. Ahí contactó con Derek Almstead (que también participa de Circulatory system, M Coast y Elf Power, entre otras bandas) y con Bryan Poole, también conocido como The Late B.P Helium. Juntos grabaron su primer álbum Cherry Peel y en ese mismo año surge el EP, The Bird Who Continues to Eat the Rabbit’s Flower y el segundo álbum The Bedside Drama: A Pettite Tragedy. El pop rock atmosférico tan melódico que nos entregan estos norteamericanos es ideal para ir a pasear al parque o salir con amigos.