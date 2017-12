LOS MEJORES DISCOS DE 2017 (NACIONAL): DEL 50 AL 1

Hace una semana, ya pudimos descubrir cuáles eran nuestros 50 Discos Internacionales favoritos del año, y ahora ha llegado el momento de repasar lo mejor del mercado nacional, todo esos discos realizados aquí que nos han hecho disfrutar y sentir a lo largo de este 2017. A continuación, nuestros 50 discos nacionales favoritos del año…

50. Templeton – Una Mar Enorme

Con más pausa que nunca y con la misma actitud guasona que caracterizaba sus anteriores trabajos, los madrileños Templeton regresaban este 2017 después de tres años. Su sonido repleto de sintetizadores y cada vez más cercano a sonoridades kraut y art pop, parece no tener límite sobre el que pulirse, con un envoltorio cada vez más fino y agradable.

49. Wild Honey – Torres Blancas

El premio a uno de los discos más bonitos del año hay que dárselo al Torres Blancas de Wild Honey. Este trabajo es una exploración y oda a una belleza formada por voces hipnóticas y melodías altamente delicadas, que podrían recordar al Illinois de Sufjan Stevens si en vez de por lo grandilocuente hubiera apostado más por el intimismo y la sensibilidad. Es fácil alzar Mapas de Zonas Desiertas como el mejor tema de este trabajo al resumir a la perfección el mismo incluyendo, de paso, unos metales altamente dulces, pero entre los nueve temas restantes de este álbum uno encuentro más de un momento que te pellizca el corazón a base de dulzura y emoción. Un álbum diseñado para gente sensible en busca de melodías tranquilas que entra con la mayor de las suavidades.

48. Tronco – Abducida Por Formar Una Pareja

El simple pop de los hermanos Herrero ha calado profundamente este año en el panorama nacional. Su desparpajo y su sencillez hacen de sus frescas y breves canciones una de las colecciones más accesibles del curso. A ello se unen sus letras entre socarronas y magnéticamente dramáticas, para completar una escucha extremadamente fácil y agradable.

47. Lagartija Nick – Crimen Sabotaje y Creación

El sonido Granada se puede beber a cada nota gracias a bandas legendarias como son ellos. Un disco que no sólo mantiene el legado si no que además, lo enriquece. Pasión en las letras, locura sonora con los riffs y las secuencias imposibles de la batería de Erik (Los Planetas).

46. Cosmen Adelaida – Dos Caballos

El Genio Equivocado vuelve a publicar un trabajo de carácter indie pop divertido con melodías que se adhieren a ti con la mayor de las facilidades. Cosmen Adelaida tienen una magia especial para componer líneas vocales y de guitarra que tienen un gancho indescriptible, como en el caso de Contra la Pared o Hermanos Wright, si acaso este último uno de los mejores temas estrenados este año. Dos Caballos es un álbum corto pero intenso, donde no sobra ni un sólo segundo y que te gustará si buscas temas que vayan directos al grano. Altamente disfrutable.

45. Melange – Viento Bravo

Los madrileños debutaron hace un año con uno de los trabajos más valientes a nivel nacional de los últimos años. Tan solo doce meses después han vuelto con un disco menos extenso pero igual de trabajado y en el que cada detalle cuenta para vertebrar su psicodelia sesentera. La épica de Splendor Solis es uno de los mejores cierres de disco del 2017, no solo a nivel nacional.

44. Gata Cattana – Banzai

El póstumo debut de Ana Isabel García Llorente llegaba con un poso especialmente trascendente este otoño, mostrando el talento lírico de la rapera cordobesa. Con una producción bastante exótica y algunas concesiones a la música underground más contemporánea, Banzai se convierte en uno de los discos de hip hop nacional de este 2017, legado del personal estilo de Gata Cattana.

43. Yogures de Coco – Puertofé

Para su álbum debut, Yogures de Coco recogen la tradición de grupos como Izal o Mumford and Sons para confeccionar temas repletos de energía e instrumentación acústica que te atiza como un cañón. Puertofé está lleno de canciones saturadas de melodías infecciosas con el suficiente punto de tensión para que te ataque y emocione a partes iguales, como La Guerra o la introductoria La Función. Es fácil afirmar, teniendo en cuenta la música que firma este grupo, que sería fácil imaginárselos en un futuro cercano haciendo el circuito de festivales españoles, convirtiéndose con el tiempo en uno de los grandes nombres de cartel.

42. Rocío Márquez – Firmamento

Paradigma del creciente interés del pop español por las viejas formas de expresión artística, Firmamento no sólo nos presenta a una cantante con un conocido dominio del flamenco, sino también a una más que destacada intérprete de otras ramas del folclore popular. Una música que reinventa acercándola a los hábitos de una nueva generación de oyentes con quien comparte inquietudes y forma de vida. Una audiencia a la que hace suya con unas canciones que reflejan las dudas de la sociedad actual, pero sobre todo de las mujeres de hoy en día, a través de unas letras surgidas de plumas intergeneracionales como las de las poetisas Isabel Escudero y Maria Salgado, la de la cantante Christina Rosenvinge y la suya propia. Catorce composiciones que son un claro ejemplo de que el arte va más de sentimientos que de etiquetas.

41. Presumido – Vendetta

Con su particular apuesta musical cargada de retranca, el dúo de Tarci Ávila y Nacho Dafonte ha aparecido este año en escena. Vendetta es su debut y viene cargado de temas que miran a la oscuridad de Nine Inch Nails mientras recoge a partes iguales la luz y energía del pop de sintetizadores de gente como Depeche Mode. Temas como Necrotú y Yo, Ahógate o Animal Collective se convierten con mucha facilidad en canciones imprescindibles en la vida de uno, algo altamente comprensible atendiendo a la producción tan cuidada y la letra en ocasiones del todo chanante.

40. Melenas – Melenas

Lo mejor del rock de garaje, el sonido pamplonica y la comunión de guitarras y teclados se encuentra representado en el debut de Melenas. Cartel de Neón abre este trabajo y esboza el contexto en el que se desarrolla este trabajo: melodías pegadizas, juegos vocales deliciosos, lírica algo dolorida y ritmos que se apoderan de ti y hacen imposible que te mantengas quieto en el sitio. Diez temas donde no hay ni una sola falta, diez temas diseñados para amantes del buen rock de melodías directas y divertidas. Maravilloso.

39. Dinero – Cero

(…)Dinero demuestran una madurez creativa y un auténtico carácter rockero. Con Cero nos ofrecen rock de alta tensión pero con exquisitos matices, llegan con muchas canciones nacidas para revolucionar conciertos y festivales. Simplemente añadir que han logrado aportar una evolución y una frescura tan complicadas de conseguir, como necesarias para el rock duro, un género muy clásico, en ocasiones falto de renovación. Dinero ha empezado de Cero para dar un paso adelante.

38. Autumn Comets – Realejo

A medio camino entre las construcciones post rock y lo asequible del pop, encontramos a Autumn Comets con Realejo. En este nuevo trabajo, los madrileños hacen uso de guitarras y construcciones complejas que miran a grandes nombres como Explosions in the Sky, mientras conjugan su estilo con el pop nacional de artistas como Supersubmarina. La imponente Viernes de Dolores o Costa Tropical se alzan como auténticos momentos de placer para los sentidos en un álbum donde la imaginación vuela sustentada en construcciones rítmicas que se desarrollan hasta alcanzar el éxtasis más vertiginoso.

37. Alexanderplatz – Contrarreforma

Grata sorpresa la que a mediados de septiembre nos daba la discográfica Jabalina dentro de la colección Singularidades con el EP Contrarreforma, el primer trabajo en solitario de Alejandro Martínez, guitarrista, compositor y productor de los desaparecidos Klaus & Kinski. Cuatro temas, dos de ellos instrumentales, que no solo nos permiten reencontrarnos con uno de los más destacables guitarristas de la escena indie actual, sino también descubrir las dignas dotes vocales de las que al servicio de la controvertida voz de Marina Gómez no hizo gala en la formación murciana. Cuatro sentidos temas, plagados de sintetizadores analógicos que navegan por géneros como el Kraut, el shoegaze o la electrónica, con los que vuelven a percutir sobre el oyente inspirados lamentos.

36. Quentin Gas y Los Zíngaros – Caravana

Recogiendo la influencia flamenca por parte de madre y la del rock psicodélico por parte de Tame Impala, Quintín Vargas se junta con sus Zíngaros para firmar un Caravana que narra el peregrinaje y la historia de los gitanos desde que abandonaron la India y se asentaron en Andalucía. Las guitarras y el toque de teclado firman melodías arabescas altamente pegadizas que juegan en un equilibrio constante con el flamenco, incluyendo quejíos, jaleo y mucho sentimiento. Así es como se confecciona una de las mejores piezas de este año que busca unir tradición y modernidad de la mejor forma posible.

35. Joe Crepúsculo – Disco Duro

(…) Lidera la última parte del disco Música para adultos, que desde la primera escucha se presenta como su nuevo himno festivalero y bailongo, con guiños a sus inicios y seguramente a su futuro. El videoclip, a cargo de Querido Antonio, es de las mejores cosas que verás este año en el panorama musical-audiovisual. Rumba, bakalao, tecnopop, tropical, maquinero, verbenero… definidle como queráis, desde Escuela de Zebras ha demostrado que ser especie única se le viene dando muy bien.

34. Las Odio – Futuras Esposas

(…) Lamentablemente el disco solo dura 23 minutos, canciones cortas y concisas. Y aunque son ácidas, hacen mucho uso del humor y de la autocrítica, aún así, a esta banda madrileña hay que escucharla entre lineas y tomársela muy en serio. Las Odio tienen mucho que decir y lo dicen muy claro. Se ponen a la cabeza de otros grupos de chicas que ellas mismas admiran: Caliza, Pelícana, Juana Chicharro, Ruiseñora, Las Potras, Las Jennys de Arroyoculebro…

33. Sidecars – Cuestión de Gravedad

Quinto álbum de la banda madrileña que les ha servido para asentarse definitivamente en el panorama indie nacional. Con este Cuestión de Gravedad, Sidecars nos ofrecían en el último tercio de 2017 un trabajo en que despliegan su sonido pop-rock a dos bandas, entre eléctrico y lo acústico para llegar a temas tan sentidos como Amasijo de Huesos, Locos de Atar o Costa da Morte.

32. Penny Necklace – La Luz

Con una producción delicada y exquisita, nos regalan este bonito álbum donde el cromatismo va más allá de los títulos, sino que se palma en cada acorde, creando un crisol de sonidos, desde el techno a las atmósferas más pesadas gracias a los rincones de oscuridad. Un enorme pasaje lleno de estilo y clase.

31. Biznaga – Sentido del Espectáculo

Tres años es el tiempo que ha pasado entre el debut y este Sentido del Espectáculo de los jóvenes Biznaga, que vuelven con más ganas, más rabia y más guitarras electrizantes recogiendo lo mejor del punk y plasmándolo lo suficientemente atractivo para que llegue su mensaje reivindicativo al mayor número posible de gente. Encontramos temas que nos despeinarán, mucho cerveceo y mucho pogo a lo largo de la media hora que dura este álbum que no dejará indiferente a nadie.

30. The Zephyr Bones – Secret Place

Recogiendo el testigo de algunos grandes nombres del dream pop y el indie rock de dormitorio, llegan The Zephyr Bones con un trabajo que sorprende. Dentro de los diez temas que componen este Secret Place encontramos frescura juvenil y mucha guitarra azucarada cargada de reverb marcando riffs y punteos saltarines que se clavan en la memoria. Consiguen fabricar dentro de nuestras fronteras un sonido que parece sacado de la cantera de Captured Tracks. The Zephyr Bones han venido para quedarse y describir un futuro brillante, dreamy y cargado de reverb.

29. Havalina – Muerdesombra

(…) Pero ese horizonte no es desconocido para Cabezalí, como gran productor que es, ya ha llevado hacia ese sonido a grandes bandas como Maga, Atención Tsunami, Pasajero, y sobretodo a Rufus T. Firefly. Ahora con Havalina se aplica el cuento, el propio Manuel, ha producido, grabado y mezclado estas canciones en el estudio El lado izquierdo de Madrid con Dany Richter como ingeniero y dando un gran resultado con una banda reinventada sin perder la identidad.

28. Xoel López – Sueños y Pan

El tercer trabajo de Xoel López bajo su propio nombre llegaba a mediados de noviembre para mostrarnos la interesante evolución de su sonido. En Sueños y Pan, lo electrónico se funde con el folk acústico mediante unas letras que, en la línea del gallego, desbordan sencillez y sentimiento. Muestras destacables del álbum las encontramos en temas como Jaguar, Lodo, o Primavera.

27. Mi Capitán – Un Tiro por la Salud del Imperio

El rock clásico siempre tiene buena acogida y en este caso, han sabido mantener esa comunión sin caer en la monotonía, pero siempre sin renunciar a la potencia que lleva tener cinco guitarras dando guerra. Su primer largo funcionó muy bien y este segundo lleva el mismo camino en cuanto a éxito, jugando con otros sonidos más profundos.

26. Pablo Und Destruktion – Predación

Otro gran álbum de perverso sonido y frenéticas letras del asturiano. El estilismo nickcaveiano y la flemática vocalización de Pablo vuelven a su máximo exponente castellano en otro álbum de rock oscuro, intenso y extenso, que por no dejar no deja títere con cabeza, ni tampoco indiferente a nadie.

25. Smile – Happy Accidents

Los máximos exponentes del buenrollismo generalizado regresan más poperos que antaño y con un puñado de buenas canciones que nos hacen un poco más felices. El surf rock no está tan expandido en estos lares como en otras zonas del mundo pero mayor mérito para John Franks y los suyos por traer este estilo y dejarlo caer en bonitas píldoras.

24. Apartamentos Acapulco – Nuevos Testamentos

Uno escucha el álbum debut de Apartamentos Acapulcos y entiende la bendición planetaria con la que cuentan. Este joven grupo se alza a la perfección como hijo y heredero del sonido de Jota y los suyos con un álbum debut que bebe del shoegaze, la intimidad y las guitarras espaciosas, dejando por el camino temas que dejan sin aliento como Juan Sin Miedo o Scarlett. Lo mejor del panorama alternativo nacional se encuentra representado en este trabajo que se alza como una espiral que te atrapa y de la que ni puedes ni quieres escapar.

23. Medalla – Emblema y Poder

Un disco en el que se adivina la genealogía de sus componentes pero que va hacia otra parte. En sus propias palabras, aspiran a “ocupar un espacio imaginario que se encuentra entre Judas Priest y El Columpio Asesino”. Letras en castellano con el eje lírico inundado de épica romántica, devoción por el metal, el rock progresivo y los ritmos kraut, guitarras afiladas y miradas a los setenta a través de influencias contemporáneas como los King Gizzard And The Lizard Wizard menos lo-fi o la vertiente más pop de Thee Oh Sees.

22. Berri Txarrak – Infrasoiunak

(…) Así pues, la banda navarra continúa su andadura en la cima de la música nacional y no tiene pinta de que vayan a bajar escalones. La gira del año que viene apunta a ser una de las más grandes de la historia de Gorka Urbizu y compañía. De momento, nos han hecho este regalo al que acompañan unas letras con un cariz autobiográfico (Beude o Katedral Bat) y en las que la nostalgia se hace latente. Tan solo queda seguir aplaudiendo y disfrutando con ellos.

21. Luis Brea – Usted Se Encuentra Aquí

Hacerse un nombre cuesta mucho en los tiempos actuales pero Luis y su equipo han trabajado duro para estar aquí presentes. Sus letras hablan de lo cotidiano y su rock cañero nos deja un poso de nostalgia y alegrías a partes iguales a base de medios tiempos y otras canciones más movidas, que hacen que este último disco confirme que forman parte de la nueva generación de bandas a tener en cuenta.

20. María Arnal i Marcel Bages – 45 Cerebros y 1 Corazón

La emotividad con la que entona cada nota María es uno de los puntos fuentes del disco de folk del año en España. Experimentando en cada tema con elementos tanto electrónicos como acústicos, toman protagonismo unas letras en las que se entrelazan catalán y castellano con clara vocación de “canción protesta”.

19. Polock – Magnetic Overload

Su música ya se oye por todos los rincones del planeta y es que la idea musical de estos chicos es fácil y consumible: pop cercano, con reminiscencias setenteras y bien dirigido al público angloparlante, ¿El resultado? Un puñado de buenas canciones que nos alegran el día y nos hacen bailar, siempre desde el prisma de la calidad.

18. C. Tangana – Ídolo

Antón Álvarez aka C. Tangana lanza su primer disco en Sony. Lo hace con un éxito rotundo con muy poco nuevo que ofrecer, pero desde una posición poderosa y privilegiada que le han dado los años y la estrategia. Ídolo parte con mayor o menor atino desde el desamor de Mala Mujer y esculpe una figura narcisista y legítima para cualquier millenial que se precie. Las tres efes, “follar, fardar y farlopa” que diría cierto colega del filósofo Ernesto Castro, se dan cita en un disco reiterativo, machacón y divertidísimo.

17. Maga – Salto Horizontal

(…) Ahora vuelven con un sonido más actual, bases electrónicas y sintes se mezclan con grandes guitarras acústicas y eléctricas. Un disco con mayúsculas el de la vuelta de Maga. Una sensación de movimiento, de cambio, de no tener miedo a reinventarse. Todo justificado por las ganas de llegar un paso más allá de donde habían llegado antes, que no es poco. Sin perder la esencia y la identidad del grupo.

16. Mujeres – Un Sentimiento Importante

El recién salido del horno nuevo disco de Mujeres, vuelve a aunar los sonidos agradables, distorsionados y juguetones del trío, y lo hace con mayor sencillez y más acierto que nunca. Los barceloneses vuelven a demostrar una vez más que son una de las agrupaciones más interesantes y regulares de nuestro panorama, con su infinita capacidad de hacer sonar lo viejo como nuevo.

15. Nudozurdo – Voyeur Amateur

Siguen siendo esa especie en extinción que reina sobre el indie nacional. La introspección en sus composiciones y un sinfín de matices melódicos los dotan de la profundidad necesaria para convertirse en algo especial, delicado y que merece ser distinguido. En términos generales ellos hablan de evolución natural y se nota en la continua progresión de su sonido.

14. L.A – King Of Beast

(…) King of Beasts abre una etapa completamente nueva para L.A. Es muy probable que el álbum sume seguidores a la trayectoria de los mallorquines (y le cueste perder alguno, siempre pasa). Será interesante ver la puesta en escena de este nuevo trabajo tanto en salas como en festivales y la deriva que pueden tomar sus antiguos temas ahora que el cambio de sonido parece irreversible.

13. Niños Mutantes – Diez

(…) El Instante, una canción de 4 minutos (que parecen 2), es la satisfactoria conclusión del disco. Fruto de la superación y el buen gusto, así como del trabajo en equipo y la solidez espiritual, Diez ha sido un paso adelante en la carrera de una banda que, por fin, ha sido capaz de exprimir sus ideas hasta la última nota. Que 2017 continúe siendo un año tan próspero para la música nacional. Larga (y Pura) vida a los Niños Mutantes.

12. Lori Meyers – En la Espiral

(…) Con un envolvente sonido pop y un especial interés por las melodías vocales como elementos fundamentales del grupo. Influencia directa de su gusto por la música de los años 60 y 70, tanto española como Los Brincos y sus paisanos Los Ángeles y el pop anglosajón de los Beatles, los Kinks o The Hollies. Representan esa unión de voces que crean melodías increíbles más allá de los instrumentos y sus característicos teclados. Pero a pesar de su rollo retro, lejos de ser una banda ‘revival’, también dejan salir su onda más progresiva, y esa mezcla va creando sonidos muy alternativos. Definitivamente En la espiral es otro disco más de Lori Meyers que nos atrapa y no nos deja escapar del bucle de escuchar sus canciones sin parar

11. La M.O.D.A – Salvavida (de las balas perdidas)

Su éxito ha subido como la espuma en cuestión de meses, los burgaleses ataviados con sus camisetas blancas han conquistado a cualquier tipo de público con un sonido poco cultivado como es el folk. Supieron abrirnos la mente con su primer trabajo y poco a poco nos han hecho viajar con ella gracias a la incursión de nuevos instrumentos. Aunque en esta nueva etapa hay ausencias, mantienen el nivel con arte.

10. Neuman – Crashpad

Paco Neuman, el hombre detrás de este interesante proyecto, es un artista de las sensaciones. Sabe emocionar como nadie, tanto en estudio como en directo. Este largo confirma que es uno de los músicos que bien merece un reconocimiento internacional por la versatilidad que vuelve a mostrar, sabiendo jugar con la intensidad, la lírica y la potencia que le caracteriza. Poco podemos añadir, otro mérito más para la carrera de fondo del murciano

9. Ángel Stanich – Antigua y Barbuda

Si alguien nos hubiera dicho hace años que el particular folk rock que predica este joven cántabro iba a ser cabeza de cartel, nadie lo hubiera creído. Pero con su segundo disco, todavía más árido y más genuino si cabe, ha explorado por ámbitos desconocidos y ha sacado adelante un LP complicado pero accesible a cualquiera que busque nuevas sensaciones.

8. Rosalía – Los Ángeles

La cantaora catalana se ha confirmado este año como una de las vocalistas más interesantes de nuestro país. Su debut junto a Raúl Refree es desgarrador, emocional y cercano, conectado de forma sorprendente con las hornadas más jóvenes y contemporáneas de España. De forma expresiva y arrebatadora, Los Ángeles trata la la visión histórica que ha tenido el flamenco de la muerte, creando un puente generacional de lo más estable y convincente.

7. Exquirla – Para Quienes Aún Viven

Y continuando con la influencia flamenca mezclada con sonidos contemporáneos tenemos la unión de El Niño de Elche y Toundra. La colaboración entre estos dos mastodontes de la música nacional rezuma epicidad y es un trabajo labradísimo de denuncia social y producciones apabullantes. Un álbum poderoso de escucha compleja que promete convertirse en referencia en nuestro panorama musical de aquí a unos años (si no lo es inmediatamente).

6. Los Punsetes – Viva

Si algo hacen bien estos chicos es llenar sus letras de actualidad y rabia, lo que provocan que muchas de ellas de ellas se conviertan en himnos colectivos. Con ¡Viva! Han vuelto a dar en el clavo, haciendo más accesible su escucha sin perder ni un ápice de su sarcasmo hacia temas como la sociedad actual o las relaciones personales. Todo esto mezclado con unos fondos a camino entre el punk y el shoegaze, les hacen ser unos grandes referentes y merecedores de dicha posición

5. Viva Suecia – Otros Principios Fundamentales

Han dado con la clave del éxito y han aprendido de los mejores: melodías elaboradas que dan paso a letras sólidas, además de una alta presencia en festivales que les ha hecho encumbrarse rápidamente gracias al boca a boca. Murcia sigue siendo históricamente una cantera de grandes bandas y sin duda Otros principios fundamentales asientan las bases de su incipiente pero fructífera carrera. Hemos vuelto a sentir la vibración que produce oír algo muy bien hecho.

4. Cala Vento – Fruto Panorama

(…) En menos de un año, Cala Vento se han posicionado como una de las grupos más excitantes y más intensos en directo. Cuentan con el talento, la ambición y la energía necesarias para seguir atrayendo público. Parecen tener la clave para moverse entre dos aguas, punk y pop, navegan con contundencia e irreverencia pero también con atractiva frescura. Seguro que son conscientes de que están en un momento de gracia y no quieren perder ni un segundo por demostrarlo. Este segundo álbum, Fruto Panorama, en definitiva, es el fruto de vivir su sueño americano y publicar su primer disco.

3. Los Planetas – Zona Temporalmente Autónoma

(…) Cierran así Los Planetas Zona Temporalmente Autónoma, un disco que de forma orgánica se alimenta de su tiempo y circunstancias; que bebe de su cultura más antigua y se atreve a coquetear con la juvenil y flamante. Ésta podría simplemente ser la excusa de unos cuarentones para volver a salir de gira, pero sin embargo muestra la riqueza con la que la banda granadina ha sido capaz de comprender lo que les ha rodeado a lo largo de su andadura por el panorama musical. Sin firmar su mejor trabajo, una banda ya cansada y que nos ha ofrecido varios de los mejores momentos de nuestra historia musical reciente, deja el pabellón muy alto (una vez más). Bastante más arriba de lo que el grueso de nuestras bandas pueda alcanzar.

2. Vetusta Morla – Mismo Sitio, Distinto Lugar

(…) Texturas en cada tema prácticamente palpables, inconformismo que recuerda a la juventud. Una banda que por años que pasen siempre serán jóvenes. Podríamos considerar, incluso, este disco como un juego. Una prueba de creatividad, curiosidad y aprendizaje. Lo han moldeado a su gusto y está más que claro que esta pieza que han podido crear lleva la firma de Vetusta Morla y nadie puede negarlo. Cuarenta minutos de disco plagados de armonías nuevas, modulaciones inesperadas, cambios de ritmo, temas más maduros y la voz, por supuesto, de nuestro cantante.

1. Rufus T. Firefly – Magnolia

(…) Son ya más de diez años de carrera para esta banda de la pequeña localidad de Aranjuez, camino largo y difícil, complicado tener éxito en España teniendo un discurso tan personal e inclasificable. Pero llevan un camino sólido y esperemos que muy duradero, porque el mundo necesita discos como Magnolia y necesita música innovadora de calidad, bella, profunda y conmovedora. Necesita grupos sin pose, como Rufus T. Firefly, con pasión, honestos, valientes e imaginativos. Los excelentes discos y críticas cosechadas no acaban de elevarlos al estatus que sin duda merecen, aunque cuentan con una sólida base de fans que llenan las salas en las que actúan. Deseamos que Magnolia pueda ser su salto definitivo a un alcance aún mayor de público. Pero lo importante es que lo independiente sigue vivo y que los buenos músicos bajo un sello discográfico propio, sin órdenes y ataduras comerciales, pueden regalarnos grandes discos.

* Gracias a Miguel Pardo, Vanesa Carro, Mané López, Unai Macías, Noel Castro, Ferrán Cano y Marc Mariñas por su colaboración en la realización de esta lista