Los 10 documentales musicales que no puedes perderte

Desde siempre la música ha sido el foco principal para realizar documentales, ya que de por sí es complicado entender este arte con solo escucharlo. Es por eso que los documentales son piezas fundamentales para mostrar entrevistas de nuestros grupos o artistas favoritos, la historia de un género musical, la vida de los artistas y banda, entre otros.

Existen numerosos documentales musicales a los cuales, algunos, son más accesibles de acceder que otros, ya sea porque están en plataformas de pago o en YouTube. Sin embargo, hay documentales que son destacable para explicar ya sea un estilo musical o la historia de ciertos artistas.

Así que estos son 10 documentales musicales que no debes perderte:

Seven ages of rock

Es una serie documental de la BBC y coproducida por VH1 Classics en 2007. Cuenta con siete episodios sobre la historia del rock y en cada uno se habla de un estilo diferente de este género. Esta serie, además utilizo un intensivo material de archivo y dentro de los artistas que incluyeron se encontraron Radiohead, The Strokes, Talking Heads, entre otros.

Searching for Sugar Man

Es un documental sueco-británico de 2012 que cuenta la historia de un misterioso músico llamado Sixto Rodríguez. A principios de los años 70, Rodríguez grabó dos álbumes que no fueron reconocidos en su país. Como consecuencia de aquel suceso, volvió a trabajar en la construcción. Sin embargo, sus canciones se convirtieron en todo un referente social en Sudáfrica sin que él lo supiese. Este documental ganó el Oscar, BAFTA y el premio de la crítica a mejor documental.

Once Upon a Time in New York: The Birth of Hip Hop, Disco and Punk:

Otro documental de la mano de la BBC que se divide en tres partes: La primera empieza con el punk en la Gran Manzana, donde hablan de The Velvet Underground o Richard Hell. La segunda parte habla de la política de la sexualidad y las revueltas de los homosexuales que hicieron que se cambiara la ley permitiendo armar fiestas discos. Aquí se menciona a los New York Dolls y aparecen los Ramones. En la última parte se habla de la situación marginal del Bronx que dio origen al hip hop.

The Filth and the Fury

Este documental de 2000 habla sobre la carrera de la banda punk rock, Sex Pistols. Esta banda revolucionó la escena musical a pesar de haber durado solo 26 meses y grabado un álbum. El director, Julien Temple, da voz a los miembros de la banda y derriba mitos. También se hace una contextualización del escenario político, económico y cultural del Londres de los 70.

La historia del Blues

Es otra serie de siete capítulos producidos por Martin Scorsese, donde se hace un repaso de la historia de este género musical desde su nacimiento el jazz, el soul, R&B y el rock and roll. Cuenta con un uso extensivo de material documental, entrevistas y actuaciones.

Don´t Look Back

Documental que cubre principalmente la gira británica que ofreció Bob Dylan en 1965. En el film se incluyen personajes como el mánager del cantante Albert Grossman, miembros de la banda The Animals, entre otros. Se muestran momentos como Dylan cantando Only a Pawn in Their Game en 1963 o Dylan y Joan Baez (activista y cantante) cantando temas de Hank Williams en la habitación de un hotel.

Woodstock

Es un documental de 1970 que habla sobre uno de los conciertos más importantes de la historia de la música. De hecho, recibió el Oscar ese mismo año como mejor documental. Aquí se pueden ver las grandes interpretaciones de artistas como Jimmy Hendrix, Janis Joplin o Jefferson Airplane, así como de artistas que destacaron por ser activistas del movimiento hippie.

These Things Take Time

Hace unos días se hablaba de la posibilidad de que la banda The Smiths se juntara de nuevo, pero ese acontecimiento será todo un reto. Este documental de 2002 junta distintos testimonios que explican la creación y separación de una de las bandas más problemáticas del rock alternativo.

Behind The Music

Es una producción de VH1 que estuvo de 1996 hasta 2006, donde cada capítulo nos muestra la historia de grandes artistas y bandas como ACDC, Aerosmith, Alice Cooper, Guns N´Roses, Metallica, Oasis, entre otros. Aquí también se podrán ver testimonios de los mismos artistas o bandas para explicar mejor sus historias.

SHOT! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock

Para terminar con la lista, hablaremos de un documental de rock a través de uno de los fotógrafos más importantes del panorama musical: Mick Rock. Aquí podremos ver audios inéditos de David Bowie, Lou Reed, entre otros. Un viaje por la mente y genialidad de este fotógrafo.