Ciudades con alma: Un recorrido por el Londres más musical

Hace poco hablaba con un amigo sobre la escena musical de Londres y lo describía como “la jungla”. Si bien es cierto que las Islas Británicas nos han brindado nombres de artistas de cualquier género que podemos decir casi de carrerilla, gran parte de ellos son londinenses, así que haremos un repaso entre pasado, presente y futuro de algunas de las bandas imprescindibles que crecieron en la capital inglesa.

A lo largo de la historia, la cultura se ha abierto paso por Londres sin contemplaciones, partiendo por ejemplo de la pluma de Shakespeare, o la de Charles Dickens, o por qué no, la de Arthur Conan Doyle… y eso marca al paso de los años, obviamente.

Si nos remontamos a lo musical (que es de lo que hemos venido a hablar), tenemos un pasado muy sólido, desde los años 60, cuando los cuatro de Liverpool (que hoy no serán nombrados) se estaban haciendo fuertes, en Londres aparecían tres pilares:

The Kinks:

La banda formada por los hermanos Ray y Dave Davies en 1963, y llamó la atención de todos en 1964 gracias a You really got me. Siguieron en activo hasta 1996 con 25 álbumes en el mercado (algunos solo en Estados Unidos). Dejaron un legado en sus raíces rock, mod, proto-punk y rock psicodélico, entre otros, abriendo camino y siendo una clara influencia para algunas de las bandas que serán mencionadas más adelante.

The Rolling Stones:

Es prácticamente imposible escribir algo que aún no se haya dicho sobre sus satánicas majestades. La banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards fue fundada en 1962, alcanzó el éxito internacional en 1965 con el lanzamiento de (I can’t get no) Satisfaction. Aún en activo y en plena gira tras más de cincuenta años, y con 25 discos de estudio a las espaldas, nos han regalado himnos de estadio, grandes colaboraciones, e incluso han enseñado a Homer Simpson los valores del rock.

The Who

Una de las bandas británicas más icónicas, precursora del movimiento mod, inició su carrera a base de éxitos, con los lanzamientos de My Generation (1965), A quick one (1966) y The Who sello ut (1967). Siempre destacaron por sus enérgicos directos, y a la vez, en el estudio, por su ambición. Once discos de estudio, y aún en activo (tras un periodo de pausa entre 1982 y 1996 por la muerte de Keith Moon, batería de la banda).

También, en esa misma década, empezaron a abrirse camino algunos artistas que marcarían la siguiente:

T. Rex

La banda liderada por Marc Bolan comenzaba a deambular por Londres bajo el nombre de Tyrannosaurus Rex con cuatro álbumes de estudio en los que destacaba su rock psicodélico. No fue hasta los años 70 que redujeron su nombre y se convirtieron en la banda precursora del Glam Rock.

David Bowie

David Robert Jones debuta en 1967 con el álbum David Bowie, y tras varios sencillos, no despertaría el interés general hasta el cierre de la década, con Space Oddity (1969). El resto ya es historia: veinticinco álbumes, alrededor de veinte apariciones en películas (algunas tan icónicas como Labyrinth), incalculables personajes, y un repertorio de clásicos repartidos en innumerables estilos.

Led Zeppelin

El hard rock también se abrió paso en Londres a finales de los sesenta, en 1968 se reunirían los cuatro miembros de Led Zeppelin para grabar su álbum debut, homónimo, que saldría a la luz en 1969, el mismo año en el que entraron a estudio y estrenaron Led Zeppelin II, llegando a número uno en listas. Tras nueve discos en doce años, llegó la separación, dejando algunas reuniones, y uno de los proyectos más ambiciosos posibles.

Genesis

Fundados en 1967 por Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford y Anthony Phillips, sufrieron varios cambios de formación, llegó la formación clásica que recitamos casi de memoria como si fuese el once de nuestro equipo de fútbol: Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins y Steve Hackett, entre 1970 y 1975.

En total, quince discos entre 1969 y 1997, llenos de clásicos y marcados por las salidas y entradas del grupo.

Por su parte, Phil Collins continuó en solitario, firmando ocho álbumes más tras su salida de Genesis.

Elton John

Sir Elton Hercules John lleva 51 años regalándonos su música y recientemente anunció su retirada con una gira de tres años. Comenzó a trabajar con el letrista Bernie Taupin en 1967, y a día de hoy aún podemos corear varios de sus himnos de memoria. Se retira tras 31 álbumes de estudio, uno junto a Leon Russell, siete bandas sonoras, siete películas, y el Óscar a mejor canción original por Can you feel the love tonight para El Rey León (1994).

Fleetwood Mac

La banda liderada por Peter Green fue fundada en 1967 y grabando ocho discos antes de que el propio Green dejase la banda y se incorporase Stevie Nicks. Después de ello, nueve álbumes más. La carrera de la banda, al igual que en el caso de Genesis, se vio marcada principalmente por las idas y venidas de los miembros.

Más allá, Peter Green siguió con su carrera, donde firmó cinco discos como solista, y siete junto a Peter Green Splinter Group.

Los años setenta supusieron grandes cambios en la música; si ya la anterior década nos abría a un sinfín de estilos, los setenta los consagraría con el crecimiento de las bandas previamente mencionadas y la semilla de las influencias que crearon: se abrieron paso el ska, punk, rock progresivo, heavy…

Queen

También nació en 1970 una de las bandas más grandes que podamos imaginar: formada por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Una de las bandas más ambiciosas de todos los tiempos, capaz de mezclar todos los estilos musicales posibles. Desde su debut en 1973, con una puesta en escena de lo más llamativa, siempre destacaron por sus complejas armonías, dejaron catorce discos en los que se marcó una gran evolución, y nos regalaron himnos dignos de cualquier fiesta o celebración.

The Madness

Una de las bandas encargadas del revival del Ska, fue fundada en 1976, y, su álbum debut One Step Beyond llegó al número 2 en lista en Reino Unido, donde se encuentran varios de los éxitos de su carrera. Doce discos, aún en activo, en una gran forma y defendiendo Can’t touch us now (2016), y vendrán a visitarnos en la próxima edición del FIB.