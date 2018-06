La guía del Sónar 2018

Os contamos los datos más importantes a tener en cuenta para disfrutar al máximo los 25 años del Sónar Festival de Barcelona. Una edición que marcará la memoria de todos los asistentes, con actuaciones de artistas de la talla de Gorillaz o LCD Soundsystem. Nota: debido a que ya dedicamos otro artículo a repasar aquellos músicos que darán un DJ Set, en esta guía os hablaremos de los que más nos llaman la atención de los que harán un live.

Inauguración y clausura

Este año dos eventos únicos y muy interesantes serán los destinados dar la bienvenida y la despedida del festival. Cada uno de ellos, debidos a la limitada capacidad del espacio en el que tendrán lugar, se tendrán que comprar entradas especiales para estos conciertos.

La inauguración tendrá lugar hoy, jueves 14 de junio, en el Auditori de Barcelona. Una ocasión única para escuchar en directo la obra maestra del minimalismo, IN C, del norteamericano Terry Riley. Los encargados de tocar esta pieza tan especial será la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya bajo la dirección artista del director y percusionista americano Brad Lubman. Si estáis interesados en vivirlo, podéis comprar la entrada aquí.

La clausura será una de las pocas ocasiones en los que se podrá vivir en directo el proyecto TWO, fruto de la unión entre Alva Noto y el mítico Ryuichi Sakamoto. Se podrá escuchar material creado exclusivamente para la ocasión. Además, tendrá lugar en el mágico Teatre Grec, un gran amfiteatro en el aire libre. También, si os interesaría asistir en el concierto de clausura del Sónar, podéis comprar la entrada aquí.

Live destacados: Sónar de Día

JUEVES. El recorrido lo empezaremos con la curiosa colaboración de Kode9 con Kōji Morimoto (15:30, SonarDôme), maestro de la animación, inspirado en la música de los juegos japoneses. Después cambiaremos de estilo y viviremos el espiritu punk del Congo con KOKOKO! (17:20, SonarVillage). Seguiremos con una de las estrellas del internet nacional, Putochinomaricón (17:00, SonarXS), y el nuevo proyecto de techno experimental de Dominik Fernow, con Silent Servant y Low Jack, llamado Rainforest Spiritual Enslavement (17:35, SonarDôme). Luego será el momento de escuchar una de las voces más transgresores del momento, Jenny Hval (18:00, SonarComplex), e immediatamente después, una de las más frescas del rap británico, Little Simz (18:30, SonarVillage). A continuación viviremos la revolución del flamenco en su máximo esplendor con la colaboración de el Niño de Elche y el bailaor Israel Galván (20:00, SonarComplex). Finalmente, acabaremos el día con dos genios de la electrónica: la fábrica de los hits George FitzGerald (20:40, SonarVillage) y un Laurent Garnier (22:00, SonarVillage) haciendo un repaso de su trayectoria.

VIERNES. El segundo día lo empezaremos con el nuevo proyecto de Refree con la colaboración del cineasta catalán Isaki Lacuesta (16:00, SonarComplex). A continuación iremos a descubrir quien es el misterioso y fenómeno italiano Liberato (16:30, SonarHall) y las melodias vanguardistas de Laurel Halo (18:00, SonarComplex). Seguiremos con los nuevos proyectos y espectáculos de dos voces con la fuerza suficiente como para hacer temblar los cimientos del Sónar: Rosalía con El Mal Querer (18:30, SonarHall) y la rompedora experiencia audiovisual de SOPHIE (19:00, SonarDôme). Viajaremos hasta Islandia para escuchar el nuevo proyecto de Ólafur Arnalds junto varios instrumentistas (20:00, SonarComplex) y acabaremos con el nuevo espectáculo , UNIEQAV, de uno de los pilares de la electrónica experimental, Alva Noto (20:30, SonarHall).

SÁBADO. Nuestro recorrido en la última jornada diurna del Sónar la abrirá una de las jóvenes voces más importantes de la música negra británica, IAMDDB (15:35, SonarVillage) con su mezcla de r&b, hip hop, soul y trap. Seguiremos con el pop sintético de la española MOW (16:05, SonarXS) y la electrónica distópica de Second Woman, la unión de Turk Dietrich y Joshua Eustis (16:30, SonarHall). De un vídeo viral de internet a una de las leyendas nacionales de la música made in youtube y, finalmente, al Sónar: este es el caso de Lorey Money (17:55, SonarXS). A continuación le daremos fuerte el footwork con el proyecto colaborativo entre DJ Earl y Nick Hook, 50 Backwoods (18:55, SonarDôme). Ahora será el momento de vivir una de las olas más frescas de la línea que separa el rap del trap con origen argentino; se trata nada más ni nada menos de Nathy Peluso (19:40, SonarXS). Y agotaremos los últimos rayos de sol escuchando, también acompañados de varios instrumentistas, el primer disco de Maribou State, Portraits (20:00, SonarVillage).

Live destacados: Sónar de Noche

VIERNES. Los lives que abren las dos noches son los cabezas de cartel más potentes del Sónar. En este primer día de las jornadas nocturnas, Gorillaz (22:00, SonarClub). Un show audiovisual en mayúsculas que, seguramente, estará cargado de sorpresas y varias colaboraciones. Después de viajar a la dimensión de Murdoc y Noodle, volveremos al planeta Tierra para formar parte del concierto del rey de los sad boys, Yung Lean (23:30, SonarPub). La noche seguirá con dos shows que provienen del Reino Unido: primero Benjamin Damage (0:40, SonarPub) y después el grime de Wiley (1:10, SonarLab). Y la noche acabará con los nuevos espectáculos de dos de los nombres más importantes de la electrónica actual: Bonobo (1:20, SonarClub) y BICEP (2:10, SonarLab).

SÁBADO. Los maestros de la noche del sábado serán los encargados de abrirla: LCD Soundsystem (22:00, SonarClub). Posiblemente uno de los mejores directos en la actualidad, llegarán a Barcelona para presentar su último disco, American Dream, lleno de ritmos explosivos que harán vibrar los asistentes hasta niveles increíbles. Seguiremos con dos de las voces más creativas de la electrónica actualmente: el nuevo show audiovisual de TOKiMONSTA (23:30, SonarPub) y la rompedora y fascinante Fatima Al Qadiri (0:40, SonarLab). Y la noche acabará con dos genios que ya se han convertido, por méritos propios, en jinetes de la exploración y evolución del género musical: Thom Yorke (1:40, SonarClub) y el nuevo show de Richie Hawtin, CLOSE (4:25, SonarClub).

Información Útil

HORARIOS. Los podéis encontrar actualizados en la página web del Sónar o en su aplicación oficial. Como siempre, recomendar ya ir al festival con un recorrido programado y anotado, ya sea en un excel o a mano en una hoja. Os puede solucionar problemas de última hora.

ESPACIOS. El recinto del Sónar de Día se encuentra en Fira Montjuïc (Avinguda Rius i Taulet, Barcelona, 08004), justo al lado de Plaza España y abre sus puertas a las 13:00. Por otro lado, el recinto del Sónar de Noche está situado en Fira Gran Via L’Hospitalet (Avinguda Joan Carles I, L’Hospitalet de Llobregat, 08908) e inicia la actividad a las 20:30. Aquí podéis encontrar los mapas de cada uno de los espacios.

CÓMO LLEGAR. Para llegar al Sónar de Día se puede ir en bicing, metro (L1 y L3. Parada: Espanya), autobús (D20, H12, H16, V7, 13, 23, 27, 37, 46, 50, 65, 79, 91, 109, 150 y 165) o FGC (L8, S33, S4, S8, R5, R50, R6 y R60. Parada: Plaça Espanya). Para llegar al Sónar de Noche, se puede ir en bicing, coger el SónarBus (2.5€ por trayecto), metro (L9. Parada: Fira), autobús (H12, V3, 37, 46, 65, 79, 109, 125, N1, N15, N16, N17) o FGC (L8, S33, S4, S8, R5, R50, R6, R60. Parada: Europa-Fira). Toda la información aquí.

NO CALLEM. Este año el festival se ha adherido a este protocolo, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, para actuar contra cualquier agresión sexual que pueda haber. Habrá un stand de atención y personal itinerando para controlar que no haya ningún caso. Si sois víctima o testimonios de algún acto de agresión sexual durante el festival, no dudéis de alertar a estas personas.

COMIDA. Los dos recintos del Sónar están llenos de Food Trucks con comida muy distinta, de diferentes países y opciones para veganos y celíacos. Además, en la zona VIP se podrán saborear menús creados por tres chefs con estrellas Michelin: Fina Puigdevall (Les Cols d’Olot), Albert Adrià (Hoja Santa) y Hideki Matsuhisa (Koy Shunka).

CASHLESS. El único sistema de pago en el festival es mediante la pulsera. Para cargarla de dinero, se podrá hacer con cash o tarjeta de crédito en cualquier de los stands cashless repartidos por el festival. En estos mismos, se podrá reembolsar el dinero que haya sobrado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD. No se podrá entrar en el recinto con maletas y bolsas grandes, mochilas grandes, monopatines, cámaras profesionales, comida, bebida, aerosoles, drones, punteros láser, palos selfies y objetos afilados. Sí se podrá acceder con bolsos, mochilas pequeñas y cascos de moto.