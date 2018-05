La guía del Primavera Sound 2018

Está a punto de empezar uno de los mejores festivales que tenemos en nuestras tierras, el Primavera Sound de Barcelona. Una gran cantidad de artistas, una extensión de terreno muy grande, actividades paralelas… Si es la primera vez que asistís al festival, o tenéis ganas de repasar todo lo que hay preparado este año, aquí os dejamos nuestra guía para facilitaros vuestra estancia en el Primavera Sound.

Miércoles, jornada inaugural gratuita

Empezamos para recordar que los conciertos que tienen lugar hoy en el Parc del Fórum, como parte de la inauguración de esta edición del festival, son gratuitos. Así que, si no disponéis de abono para ir al festival, es una buena oportunidad para disfrutar de buena música a coste 0.

La jornada empezará con la psicodelia local de los Holy Bouncer (17:00) para luego dejar paso al glam americano de los Starcrawler (18:00). A continuación será el turno de Javiera Mena (19:00) de pasar por el escenario y animar el ambiente con su electropop. A continuación, y formando parte de uno de los artistas que se han desvelado recientemente dentro del programa del Hidden Stage, Yung Beef (19:45) será el encargado de romper al público presentando su mixtape más reciente, ADROMICFMS 4. Los canadienses Wolf Parade (20:55) son los que cogerán el relevo y, para acabar el día, nos iremos a la cama con las mágicas historias de los Belle & Sebastian (22:15).

Por otra parte, en el Auditori del Fórum, se podrán ver los directos de Maria Arnal i Marcel Bagés, y, más tarde, Spiritualized en formato orquesta y coro, pero en estos solamente se podrá acceder con el abono del Primavera Sound.

Los cabezas (y casi cabezas) del cartel

Siempre es complicado, dependiendo de los artistas, cuáles serían los cabezas de cartel indiscutibles, cuáles no y la delgada línea que los separa. Así que, siguiendo de muestra el cartel que compartió el festival, en esta sección hablaremos de los nombres que, estilísticamente, tienen el primero y segundo tamaño de letra más grande.

JUEVES. En la primera jornada completa del festival destacan dos nombres claramente por encima de los demás: Björk (22:00, Seat) y Nick Cave and The Bad Seeds (23:40, Mango). La primera, nos presentará en vivo su último disco, Utopia; y después de haber visto su vuelta en la TV e imágenes del concierto que acaba de hacer en el All Points East, recomendamos que nadie se lo pierda. Por otra parte, Nick Cave es uno de los poetas indiscutibles del Primavera Sound, sus directos nunca fallan, un tsunami de emociones que no deja a nadie indiferente. Además de ellos, The War On Drugs (20:50, Mango) también vuelven al festival barcelonés para presentar su último disco, A Deeper Understanding; igual que CHVRCHES (1:25, Seat) con su Love Is Dead. Vince Staples (0:40, Ray-Ban) nos presentará uno de los mejores discos hip hop del año pasado, Big Fish Theory, y Fever Ray una de las joyas indiscutibles de la electrónica de la última temporada, Plunge. Y el bloque lo completan tres genios de los experimentos, los platos y las mezclas: Floating Points (2:25, Bacardi Live), Nils Frahm (1:45, Primavera) y Four Tet (2:50, Ray-Ban).

VIERNES. Otros que vuelven al festival son The National (21:30, Mango) a presentar su aclamado Sleep Well Beast, otro de los éxitos asegurados de esta edición. Por otra parte, será todo un experimento el directo de Migos (23:00, Seat) en el festival. Después de su triunfo absoluto en los Estados Unidos, vendrán a Barcelona a cantarnos su Culture II. Ojo, primera vez en el festival que uno de los cabezas de cartel forma parte del movimiento trap. El toque de hip hop vendrá dado por Tyler, The Creator (1:30, Seat) y con la mítica banda de los 90, The Internet (0:20, Pitchfork). El carisma de la jornada será femenina y llegará con muchas fuerzas gracias a las hermanas Haim (0:15, Mango) y el directo de Charlotte Gaisnbourg (23:30, Primavera). Por otra parte, después del éxito rotundo que tuvo el año pasado en el Sónar, podremos volver a disfrutar del universo extremamente personal de Arca (2:15, Pitchfork). También volveremos al pasado con tres bandas míticas del rock alternativo (y muy distintas entre ellas): The Breeders (19:10, Mango), Mogwai (21:20, Primavera) y Ride (22:35, Hidden Stage). Finalmente, las emociones emociones del día irán a cargo de Father John Misty (20:20, Seat) y Cigarettes After Sex (0:40, Ray-Ban).

SÁBADO. El explosivo retorno de Arctic Monkeys (23:50, Mango), con su recién publicado Tranquility Base Hotel & Casino, es una de les estrellas de la jornada y del festival. En el último día del festival cogerá fuerza el pop con Lorde (22:25, Seat) y Lykke Li (21:15, Mango). También añadir el retorno, en formato sinfónico, de la leyenda Jane Birkin (19:50, Seat). A$AP Rocky (1:40, Seat) también vendrá para mostrarnos el disco que acaba de sacar, Testing, que junto con el directo de Majid Jordan (21:30, Bacardi Live), pondrán el broche de oro del hip hop en esta tercera jornada. También tendremos la oportunidad de entrar en la dimensión onírica gracias a la magia de Beach House (1:55, Primavera) y de Slowdive (21:30, Primavera). Los beats marcados y bailables los pondrán Jon Hopkins (1:30, Bacardi Live) y The Blaze (3:10, Ray-Ban). Por otra parte, si necesitamos un poco de calidez, también podremos dejarnos llevar por el folk de Grizzly Bear (22:35, Ray-Ban).

Las perlas internacionales

Cada vez más, en el Primavera Sound, va cogiendo más fuerza y volumen todos los nombres que siguen a los cabezas de cartel. Aunque quizás en este momento no tengan la misma fama, es innegable su talento e impacto musical. Como hay muchas y sería imposible repasarlas todas, os comentaremos a continuación aquellas que destacan más para nosotros.

En esta selección, veréis que faltarán los DJ’s. Eso se debe a que ayer les dedicamos un artículo solamente para ellos. Os animamos a darle una ojeada, ya que este año habrá un gran nivel com nombres como DJ Koze, The Black Madonna, Daphni, Hunee, Honey Dijon…

JUEVES. Dos jóvenes promesas del indie rock darán el pistoletazo de salida: el camerunés multi instrumentalista Vagabon (17:40, Primavera) y el americano Ezra Furman (18:30, Ray-Ban). Seguiremos con el retorno de dos bandas clásicas, el jazz de Art Ensemble of Chicago (19:00, Auditori) y el glam rock de Sparks (19:25, Primavera). Dos de las jóvenes voces femeninas más importantes del momento serán las siguientes: el magnético y fresco R&B de Kelela (20:35, Ray-Ban) y el pop de Mavi Phoenix (20:55, Pitchfork). Pondremos banda sonora al verano que en breve tendremos encima con Unknown Mortal Orchestra (21:35, Primavera) y el joven genio Rostam (22:35, Pitchfork). Luego, nos desplazaremos, e iremos al Bacardi Live para vivir dos de los proyectos de electrónica más interesantes en la actualidad: Jlin (23:25, Bacardi Live) y Mount Kimbie (0:55, Bacardi Live). Si nos quedamos con más ganas de electrónica, también tendremos a Sylvan Esso (0:25, Pitchfork). Para acabar, un poco de metal y rock con Zeal & Ardor (1:20, Adidas Originals) y Here Lies Man (3:20, Adidas Originals).

VIERNES. Los primeros del día serán el indie de Waxahatchee (17:40, Primavera) y la cantante wassoulou Oumou Sangaré (18:30, Ray-Ban). En estas primeras horas de la segunda jornada también destacamos el rock de los 90’s de The Breeders (19:10, Mango) y el compositor experimental John Maus (19:15, Pitchfork). Este día también podremos escuchar la electrónica de uno de los artistas más jóvenes de esta edición, Yellow Days (20:10, Adidas Originals). Más variedad de géneros, del R&B de Rhye (20:25, Ray-Ban) a la mezcla de trip hop y pop de Sevdaliza (21:00, Pitchfork). Uno de los nuevos grupos más creativos de esta edición también tocará el viernes, Superorganism (21:45, Bacardi Live). Coger elementos del soul y llevarlos a terrenos muy distintos como hacen Thundercat (22:35, Ray-Ban), Ibeyi (22:40, Pitchfork) o Jorja Smith (22:50, Bacardi Live). Si queremos bailar, tres buenas opciones pueden ser Panda Bear (1:15, Bacardi Live), Chromeo (2:35, Bacardi Live) y Confidence Man (2:55, Ray-Ban). Por otra parte, si queremos un poco de psicodelia, mejor ir a ver el nuevo proyecto de Ty Segall (1:50, Primavera).

SÁBADO. Si alguien quiere levantarse más temprano, puede ir a escuchar a los creadores de la banda sonora de Stranger Things: Kyle Dixon y Michael Stein (14, Auditori de Barcelona). Otros grupos que abrirán la última jornada son Montero (17:40, Primavera), Peter Perrett (18:30, Ray-Ban) y Rex Orange County (19:15, Pitchfork). También podremos volver a ver un artista que la última vez que vino al Primavera Sound no dejó indiferente a nadie, Ariel Pink (20:25, Ray-Ban). Dos géneros muy distintos entre ellos: el metal de Watain (21:55, Adidas Originals) o el pop de Jay Som (22:45, Pitchfork). Y que no pare el ritmo, que el R&B de Abra (0:45, Pitchfork) será de lo más movidito de la jornada. Otro artista ya típico del festival barcelonés, el genio creativo Deerhunter (0:50, Ray-Ban). Y para acabar, un poco de art rock bien fino con Public Service Broadcasting (2:35, Pitchfork).

El Talento Nacional

Como cada año, el Primavera Sound contará que la actuación de una gran variedad de grupos nacionales. De esta forma, se mantiene firme en su posición de fomentar los grupos nacidos en casa y darles, de esta forma, más visibilidad internacional. Aquí os repasamos los que podréis encontrar este año.

JUEVES. Uno de los más potentes a nivel nacional, destacando a Bad Gyal (2:15, Pitchfork), Hinds (18:00, Seat), C. Tangana (22:45, Ray-Ban), Amaia (20:35, Hidden Stage) y Capullo de Jerez (17:30, Auditori). Además, también podremos disfrutar de las actuaciones de Delorean (16:00, Auditori), F/E/A (17:00, Adidas Originals), Nat Simons (17:00, Ray-Ban), The Zephyr Bones (17:40, Pitchfork), Nightcrawler (18:30, Bacardi Live), Za! (20:05, Adidas Originals), Oso Leone (23:30, Adidas Originals).

VIERNES. En el segundo día, menos grupos nacionales, destacando La Bien Querida (18:15, Seat), Marion Harper (17:40, Pitchfork) y El Último Vecino (17:00, Ray-Ban). También actuarán DobleCapa (17:00, Adidas Originals), Playback Maracas (18:30, Bacardi Live), La Banda Trapera Del Río (23:30, Adidas Originals), Miqui Puig (3:15, Radio Primavera Sound).

SÁBADO. El último día en el Fórum destcan las actuaciones de John Talabot (2:00, Desperados Club), Christina Rosenvinge (18:00, Seat), Mujeres (3:20, Adidas Originals) y Núria Graham (17:00, Ray-Ban). También actuarán Vulk (17:00, Adidas Originals), Damed Squad (17:40, Pitchfork), Alicia Carrera (18:00, Desperados Club), Tutu (22:30, The Warehouse), Indiespot DJ (1:30, Radio Primavera Sound) y DJ Coco (4:15, Ray-Ban).

DOMINGO. Ya no en el recinto del Fórum, este día en varias localizaciones repartidas por Barcelona: Xavier Calvet (13:30, Sala Teatre), The Crab Apples (14:00, Barcelona), Intana (14:30, Sala Teatre), Olympic Flame (15:00, Barcelona), Marina Herlop (15:30, Sala Teatre), Puput (16:40, Sala Teatre), Fermin Muguruza eta The Suicide Of Western Culture (21:00, Barcelona), North State (22:30, Apolo), Texxcoco (23:00, Apolo).

Información Útil

HORARIOS. Los podéis encontrar actualizados tanto en la web como en la App Oficial del Primavera Sound. Os recomendamos que, antes de ir al festival, ya os preparéis en un excel o en alguna hoja de papel el recorrido del día. De esta forma, iréis mucho más tranquilos y no os perderéis ningún concierto.

NO CALLEM. Este año el festival se ha adherido a este protocolo, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, para actuar contra cualquier agresión sexual que pueda haber. Habrá un stand de atención y personal itinerando para controlar que no haya ningún caso. Si sois víctima o testimonios de algún acto de agresión sexual durante el festival, no dudéis de alertar a estas personas.

LLEGAR AL FÓRUM. Autobuses diurnos: H16, H14, 7, 136, V31 y 143. Autobuses nocturnos: N6, N7. Tranvía: T4 (estación Fórum). Metro: L4 (Estación El Maresme – Fórum).

PARKING BICICLETAS. Habrá un total de dos espacios para aparcar las bicicletas. Se puede, por tan solo 1 euro, reservar en esta web un espacio del parking. O, por otra parte, podéis probar el mismo día si hay algún hueco libre y, en esta ocasión, el coste será 0.

CÁMARAS. No se puede acceder al festival con cámaras fotográficas profesionales (réflex) ni con cámaras de vídeo.

CONSIGNAS. Hay un espacio de consignas, justo al lado de la entrada principal.

COMIDA Y BEBIDA. Se puede entrar en el recinto con comida pero no con bebida (excepto agua sin tapón). Menos en el Auditori, allí no se puede entrar ni con comida ni con bebidas. Por otra parte, por todo el recinto hay varias paradas y food trucks con comidas muy variadas y, también, con opciones vegetarianas y veganas.

OBJETOS IMPRESCINDIBLES. Calzado cómodo, una gorra o similar para protegerte del sol, jersey para la noche y un chubasquero para la lluvia.

MAPA PARC DEL FÓRUM. Lo tenéis aquí con toda la información.

RECOMENDACIÓN. ¡Dejad todos los problemas fuera y disfrutad del festival!