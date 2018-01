Infografía: Jack White, el genio polifacético de los mil proyectos

La última tanda de confirmaciones del Mad Cool Festival ha tenido un gran protagonista, nada menos que Jack White, que vuelve a nuestro país para presentar por todo lo alto su tercer disco en solitario, el recientemente anunciado Boarding House Reach, que nos ha presentado con el single principal Connected By Love. Se trata de uno de los músicos más importantes y completos de las dos últimas décadas, ya sea en solitario en su época más reciente, como fundador de The White Stripes o en alguno de los proyectos paralelos como The Raconteurs o The Dead Weather, e incluso fundando su propio sello Third Man Records.

A través de la siguiente infografía interactiva, recorremos su impresionante carrera musical mientras vamos comenzando a prepararnos para uno de los conciertos de este próximo verano..