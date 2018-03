Guía para sobrevivir a un South By Southwest con mucho acento español

Austin se engalana para su momento álgido. Llega el South By Southwest. EL FESTIVAL. En Crazyminds lo vamos a vivir intensamente y te contaremos qué sucede en el mayor evento musical del mundo. Un festival que contará con una nutrida representación española encabezada por Bad Gyal, Christina Rosenvinge, Joe Crepúsculo y Neuman. Trataremos de sobrevivir a las miles de tentaciones que nos esperan concentradas en apenas una semana. Cine, comedia, exposiciones, fiestas, fascinantes ponencias y por supuesto música: Pussy Riot, The Roots, Talib Kweli, Wyclef Jean, Princess Nokia o Black Pistol Fire nos quitarán muchas horas de sueño. Vive con nosotros la cita clave del underground mundial.

Primeros pasos

Las cifras del festival hacen honor al lema de su estado: Everything is bigger in Texas. La capital texana espera recibir más de medio millón de personas que suponen un 40% de la población de la ciudad. No es fácil hacerse una idea de la magnitud del tamaño de este gigante.

Resulta imposible abarcar en su totalidad el SXSW. Está creado como un fabuloso rompecabezas donde cada pieza es una joya que se pierde en la inmensidad de un tesoro inconmensurable. Lo cierto es que no hay un solo SXSW sino varios, y todos ellos inmejorablemente bien organizados. Existe un festival gamer, otro de cine indie, una serie casi ilimitada de ponencias, un festival de comedia, espacios de networking donde conocer gente o encontrar empleo y desde luego, un festival de música con 1932 conciertos.

Por ese motivo, existen diferentes tipologías de entradas y pases al festival. El más accesible es el gratuito que te permite acceder a las zonas al aire libre, disfrutar del ambiente, un sinfín de actividades o ciertas ponencias. Lo cual ya es mucho. También, puedes elegir entre las diferentes secciones del festival y sacarte un ticket específico, que cuestan entre 500 dólares y 1300. Por último, tienes el fabuloso acceso platino por 1600 dólares que te abre las llaves de todo el festival con accesos prioritarios.

Mucho más que música

Durante los primeros días del South puedes aprovechar la ausencia de notables conciertos para disfrutar de veladas cinéfilas con maratones de cortos, documentales sobre temas controvertidos o las películas independientes que coparán los premios de los festivales de cine alternativo más prestigiosos. Aprovecharemos para disfrutar de alguna joyita y os contaremos que nos ha parecido la experiencia. También estrena película Robert Rodríguez, un austiniano universal, que regresa a la ciencia ficción con Alita: Ángel de Combate.

Otro de los puntos fuertes de Austin durante estos días son los talleres y ponencias. Puedes encontrarte con Arnold Schwarzenegger halando de política o a Spike Lee explicando su hipnótica serie para Netflix She’s Gotta Have it. También visitarán Austin Mark Hamill (aka Luke Skywalker), Ethan Hawke, Chelsea Manning y sus secretos de estado, Wes Anderson, Darren Aronofsky, Dakota Fanning, o Taylor Allen, editor de los Simpson.

A esta lista de ilustres ponentes se unirá José Andrés, un fenómeno culinario en Estados Unidos. El chef asturiano explicará en una ponencia los secretos del futuro de la cocina. También te puedes cconocer en persona a productores de cine, genios de Google, Amazon o Apple, periodistas de publicaciones como CNET, Vice o Huffington Post o músicos y productores con ganas de compartir contigo conocimientos y anécdotas de sus vidas.

Españoles por Austin

Y por supuesto, mucha música. La utílisma app del festival arde en estos días donde hay que priorizar y establecer un calendario para no perderte los hightlights del South. Prácticamente todo el día puedes disfrutar de música en directo durante esta semana aunque las tardes y noches es donde se concentra lo más imperdible de esta edición. Las actuaciones son breves, de entre 15 y 60 minutos con algunas excepciones de 90 minutos. Muchas se solapan o apenas ofrecen tiempo para cambiar de sede, repartidas por todo el Downtown de la ciudad. Se cuentan por decenas cada día. Todo un reto. Se organizan en showcase organizadas por noches temáticas de países, géneros o productoras y empresas privadas.

Al festival acuden artistas de todo el mundo y España cuenta con una interesante delegación de talento contrastado y bandas emergentes. Bad Gyal llega a Austin con un disco producido por El Guincho y siendo el rostro del movimiento trap en España. Actúa en dos tardes diferentes, en una de ellas dándose el gustazo de telonear a uno de los puntazos del festival, las Pussy Riot, el 13 de marzo en la sala The Main. La mayoría de los españoles actúan el miércoles 14 en el Bungalow. Austin podrá sentir la creatividad de Joe Crepúsculo, la magia de Christina Rosenvinge, el sonido inconfundible de Neuman y el trap canalla de Bad Gyal en un showcase organizado por Ground Control.

Pero no se acaba ahí el acento español prsente gracias al frescor malasañero de las Hinds, el garage de los valencianos FAVX, la elegancia de Ganges y el pop refinado de Belasko, Baywavves, Estúpida Erikah, The Zephyr Bones, Núria Graham, Museless, Kings of The Beach o los Wilds.

Las joyas del South By Southwest

No existe el concepto de cabeza de cartel pero entre las propuestas del South sobresalen las Pussy Riot, si finalmente actúan tras la reciente desaparición de dos de ellas en Crimea. Las rusas tienen reservadas dos fechas en Austin. The Roots, Talib Kweli, Wyclef Jean, Black Pistol Fire, Cold War Kids, Tennis, Okkervil River y su mítica canción de Pulp Fiction, Cut Chemist o Cut Copy aparecerían en letras doradas en cualquier cartel de festival que se precie. También Albert Hammond Junior, uno de los Strokes primigenios.

Pero lo más divertido del SXSW es descubrir joyas sin pulir. Una nueva generación de artistas se abre paso y merece la pena deleitarse. Uno de los exponentes de esa nueva escena americana es Gus Dapperton, que ha paseado por España recientemente su rollo new wave que tanto está dando que hablar. Una de las nuevas divas de la música urbana es Princess Nokia, su trap americano engancha a la primera escucha narrando las experiencias de las calles de Nueva York. Otro hip hop de vanguardia tiene la voz de Lorine Chia, con la que despediremos el festival el 17 de marzo.

The Shacks llega al South con una canción pegadiza y un pop muy dulce protagonista de una campaña de Apple. US Girls es electropop estético y con conciencia. No pasarán desapercibidas en Austin. Ni tampoco el hip hop de R.LUM.R, Dre Prince o Blake, los psicodélicos Night Beats, las japonesas Chai, las coreanas Lali Puna y Cifika o la electrónica de Sylvan Esso.

Aunque, nosotros tenemos marcado un día especial para encontrarnos con lo desconocido. El 13 de marzo en el Elyseum nos sumergiremos en la noche Taiwan Beats con locuras orientales como Sonia Calico o Poe Tek. Tampoco haremos ascos al mucho talento latino presente en el festival con representantes como Farina, Palo Duro, Pink México, Él Mató a un Policía Motorizado, Filippe Catto, Entropica, Descartes a Kant, Payambó o Popstitute.

Si no palmamos en el intento te iremos contando historias del festival y charlaremos con alguno de los protagonistas de esta orgía musical. Mantente atento a Crazyminds. Si tienes la suerte de poder viajar a Austin y disfrutar de este épico evento global te recomendamos bucees en la web oficial y sobre todo, descárgarte su app. Te hará la vida más fácil. Austin nos aguarda y en sus calles hallaremos la respuesta al mágico enigma que encierra nuestra adictiva atracción por la música en directo.