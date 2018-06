‘Do I Wanna Know?’, las 5 versiones del tema de los Arctic Monkeys

Aunque bien es cierto que Do I Wanna Know? forme parte de AM, el penúltimo trabajo de estudio de los Arctic Monkeys, la realidad es que el impacto que generó la publicación de ese trabajo sigue derivando hasta la actualidad. Un hecho que Tranquility Base & Hotel, el álbum publicado por la formación el pasado mes de mayo, ha logrado acentuar ya que una gran mayoría de fanáticos de los monos árticos todavía sigue recordando esos potentes riffs de guitarra que predominaron en el quinto trabajo de estudio de los ingleses.

De hecho, una buena muestra de ello lo demostró Dua Lipa hace varios meses. Y es que la cantante (que ya ha actuado en la final de la Champions League), decidió versionar este tema de la formación de Alex Turner en la sección Live Lounge de la cadena británica BBC.

Pero éste sólo es el caso más reciente, en este periodo temporal desde el 2013 al 2018 otras formaciones también optaron por hacer suya el que fuese el segundo single de AM publicado el 19 de junio de 2013. Otros artistas como Hozier, Chvrches, Daley o Ms Mr también homenajearon a la formación inglesa en diferentes grabaciones u ocasiones.