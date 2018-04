5 hijos que intentaron seguir los pasos musicales de sus exitosos padres

Recientemente, Frances Bean Cobain, hija de Kurt Cobain y de Courtney Love, publicó en redes sociales un fragmento de lo que seria su primera canción. Aunque Frances borró el vídeo de su Instagram, en una entrevista en el Daily Front Row Fashion Awards confirmó su intención de dedicarse a la música: “¿Que si quiero impulsar mi música, ver cómo prospera, ir más allá y hacerlo tangible? Por supuesto” .

El vídeo de la canción está subido a Youtube y acumula ya miles de visitas. Los comentarios del vídeo animan a Frances a dedicarse a la música porque definitivamente su talento es genético y tal vez sea así. Vamos a repasar algunos ejemplos de hijos de grandes músicos para comprobarlo.

SEAN LENNON

Sean Lennon, hijo de John y Yoko Ono, músico y compositor, comenzó colaborando en pequeños grupos hasta que debutó en solitario en 1998, llegando a grabar tres álbumes. En 2008 fundó The Ghost of a Saber Tooth Tiger, un dueto junto con su novia Charlotte Kemp Muhl. Además, ha colaborado con Albert Hammond Jr (The Strokes), Mark Ronson y con su madre en su proyecto, Plastic Ono Band.

Su hermanastro Julian, hijo del primer matrimonio de John Lennon junto a Cynthia, también intento hacer carrera como músico y colaboró en algún proyecto junto a su padre aunque al crecer finalmente se decantó por la fotografía.

NANCY SINATRA

La hija de Frank Sinatra y Nancy Barbato debutó en la música en el programa de televisión de su padre The Frank Sinatra Timex Show y consiguió llevar su carrera musical a lo más alto en la década de los 60, cuando su single This boots are made for walking alcanzó el número uno en las listas de éxitos.

Padre e hija llegaron a colaborar juntos en una versión del tema Somethin’Stupid en 1967 que llegaría a ser mas popular que la original.

Nancy llegó a grabar un total de diez álbumes de estudio, siendo el último de ellos, Shifting Gears, publicado en 2013.

ELIOT PAULINA SUMNER

Eliot, también conocida como Coco Sumner, es la hija de Sting y la actriz Trudie Styler. Comenzó a componer canciones a los 15 años y en 2005 formó la banda I Blame Coco, con la que publicó su primer disco en 2010, que incluía una canción titulada Forget my Dad!Hear My Band! I Blame Coco realizó una gira por Europa durante la que participó en diversos festivales veraniegos, incluido Glastonbury.

Tras un tiempo, Eliot decidió hacer un parón durante el que se ha dedicado a la moda mientras sigue componiendo y buscando su propio sonido y cumplir su sueño de llegar a componer bandas sonoras de películas.

WOLFGANG VAN HALEN

Wolfgang Van Halen hijo de Eddie Van Halen guitarra y fundador junto con su hermano del grupo de rock Van Halen. Su padre le puso el nombre de Wolfgang en honor a Mozart, y como él, empezó a destacar musicalmente muy joven. A los 9 años ya tocaba la batería y el teclado tras recibir clases de su tío Alex Van Halen y con tan solo 12 años colaboraba esporádicamente en la banda de su padre, hasta que un par de años después reemplazó oficialmente a Michael Anthony como bajista del grupo Van Halen, del que aún forma parte junto su padre y su tío.

ZAK STARKEY

Zak Starkey ,hijo del Beatle Ringo Starr y Maureen Cox, comenzó a tocar la batería a los 10 años influenciado por la carrera de su padre, a pesar de que Ringo Starr deseaba para su hijo una profesión diferente a la suya. Tras el paso de los años comenzó a tocar en pequeños grupos hasta que en 1996 cumplió su sueño uniéndose al grupo de rock The Who, del que aún es miembro. Además, Zak también ha realizado colaboraciones con grupos de la talla de Oasis, Johnny Marr, The Waterboys o The Lightning Seeds.