Cinco discos que cumplen veinte años en abril

Retrocedemos unos cuantos años atrás y paramos en abril de 1998. Los años 90 estuvieron marcados por el auge del multiculturalismo y de los medios alternativos. Entre los movimientos musicales más destacables de esa época se encontraban el grunge, el britpop, las fiestas raves y el hip hop, que fueron extendiéndose por todo el mundo por medio de nuevas tecnologías.

Durante esos años la música fue una vía de escape para muchos jóvenes y personas que intentaban olvidar la música superficial de los 80 y el mundo que iba degenerándose poco a poco. Aquí se dieron a conocer muchas bandas que hoy en día son referentes en el género rock alternativo y que no ha dejado indiferente a nadie a lo largo de los años. A continuación os enseñamos los discos publicados aquel ya lejano mes que marcaron una generación:

Los Planetas – Una semana en el motor de un autobús

Empezamos con una de las bandas influyentes del rock alternativo español y que llevan desde 1993 en activo. Este es su tercer álbum grabado en Nueva York, con la producción de Kurt Ralske, conocido por colaborar con Ivy, Rasputina o Charles Douglas. Fue elegido por la revista Rockdelux como mejor disco del año, segundo mejor disco de la década de los 90 y 18º mejor disco nacional del siglo XX. A lo largo de una hora, el disco relata una semana en la vida del protagonista del disco, lleno de desengaños amorosos, fiestas, euforia, rabia, subidas, bajadas, entre otras cosas. De hecho, se ha llegado a comparar con el álbum Ok Computer de Radiohead ya que la voz suena dolida y hay cambios abruptos de ritmo. Algunas canciones a destacar son Segundo Premio, Cumpleaños Total y La Playa, pero vamos, todo el disco es una delicia para los oídos.

Massive Attack -Mezzanine

Al igual que Los Planetas, es el tercer álbum de la banda Massive Attack. Fue publicado el 27 de abril de 1998 y que supone un punto de inflexión en la carrera discográfica de la banda liderada por Robert Del Naja, debido fundamentalmente al acercamiento a terrenos musicales más oscuros. Mezzanine es bastante distinto a los discos anteriores de la banda, los elementos negros de su música, que habían caracterizado en gran medida a Blue Lines y Protection, se encuentran aquí diluidos. Por ejemplo, hay referencias de temas de The Cure, Led Zeppelin, The Velvet Underground, Manfred Mann y de Isaac Hayes. Sin duda alguna la canción más destacable del álbum y la favorita del grupo hasta día de hoy es Teardrop, la cual ha sido usada en la serie de televisión House. Tras su publicación, fue aclamado por la crítica especializada, la cual se encargó de encumbrar el disco, calificándolo como una joya musical. Ese entusiasmo sería también compartido por sus fans más fieles. Hay que decir también que el uso de guitarras eléctricas distorsionadas es uno de los sellos de identidad del disco.

Lou Reed- Perfect Night: Live in London

Este es un álbum acústico que Lou Reed grabó durante el Festival Meltdown 97. Aquí se incluyen una versión de la canción I’ll Be Your Mirror de la banda The Velvet Underground, originalmente cantada por Nico. También se encuentran dos canciones de la obra Time Rocker de Robert Wilson donde Reed colabora en la música con Talking Book y Into the Divine. Fue lanzado el 21 de abril y contiene 15 canciones de las cuales hay que destacar Perfect Day, Coney Island Baby y Vicious.

Gomez – Bring It On

Es el primer álbum de la banda inglesa el cual se grabó en 1997. Fue lanzado el 13 de abril de 1998 y tuvo buen recibimiento por parte de la crítica, en una de esas, la revista Spin decía que era “una maldita maravilla de disco”. El single llamado 78 Stone Wobble fue comparado con la canción versionada por Nirvana, Plateau de la banda Meat Puppets. El álbum obtuvo la popularidad cuando ganó el Mercury Music Prize 1998 al mejor álbum, superando a los favoritos Massive Attack y The Verve. Luego Gomez recorrió los EE. UU. como teloneros para la gira de Eagle Eye Cherry donde empezaron a ser más reconocidos. Sin embargo, Bring It On es el único álbum que hasta ahora no ha llegado a las listas de Estados Unidos, aunque sí se posicionó en las listas australianas en el número 11. Como dato curioso, Bring It On es también el nombre de una canción del siguiente álbum de la banda, Liquid Skin. Hay que destacar los juegos de guitarras y los ritmos que se asemejan al estilo Country como en Bubble Gum Years o Free To Run. De hecho, me atrevo a decir que tienen un parecido con la banda America.

Fugazi-End Hits

Este álbum sigue la misma línea que su disco antecesor Red Medicine. En su totalidad se puede decir que es más que nada un disco acústico con pocas intervenciones de voz, pero es una experiencia agradable. Es el quinto álbum de la banda el cual estuvo lleno de especulaciones debido al nombre que éste tenía, ya que podría suponer su último lanzamiento. Sin embargo, no fue así y tuvo su mayor debut en las listas de Billboard de ese año. Muchas críticas fueron mixtas, unos que elogiaban las canciones pesadas y otros que no les convencían las canciones largas y experimentales. Pero, aunque hubiera diferentes opiniones, hay que destacar Five Corporations, No Surprise con sus altibajos y Closed Captioned.

