Cinco discos que cumplen diez años este mes de abril

El 2008 estuvo lleno de nuevos estilos musicales y unos cuantos que se fueron apagando al pasar los años como el emo, post-hardcore o screamo. Bandas como Green Day, My Chemical Romance o Paramore eran las grandes estrellas de esa época caracterizada por peinados extravagantes, vestimenta de cuadros y zapatillas Converse.

Sin embargo, en ese año también se comenzó a conocer otros estilos musicales que se fusionaban o que regresaban de otras épocas como el folk, blues o el rock clásico. Fue un año de muchos cambios en el panorama musical que a día de hoy perduran en nuestras playlists favoritas. Sin más dilación, estos son cinco discos destacados que cumplen 10 años este mes:

The Black Keys– Attack and Release

Es el quinto álbum de la banda producido el 1 de abril de 2008 después de no tener rastro de ellos desde 2006. En este disco colaboran con el productor Danger Mouse, conocido técnico para diversos artistas como Gorillaz, Beck o U2 y miembro de los exitosos Gnarls Barkley junto a Cee Lo Green. Mouse retiene su blues-rock con destellos psicodélicos, que tanto toman de Cream como de la Jimi Hendrix Experience, y les aporta en ocasiones algunos trazos soul-funk. Por supuesto entre las canciones a destacar están I Got Mine, Strange Mine o Same Old Thing.

The Last Shadow Puppets- The Age Of The Understatement

Es el álbum debut de esta banda inglesa compuesta por Alex Turner del famoso grupo Arctic Monkeys, Miles Kane, hasta entonces de The Rascals y el miembro de la banda Simian Mobile Disco y afamado productor James Ford. El álbum alcanzó el primer puesto de las listas británicas inmediatamente. Como adelanto salió una semana antes el EP The Age of the Understatement, que contaba con una versión de la canción Wondorus Place de Billy Fury y una versión de In the Heat of the Morning de David Bowie (una de las favoritas de Turner). El grupo declaró que para la producción del disco se inspiraron en Scott Walker y en las primeras etapas de Bowie. The Age of the Understatement fue nominado en 2008 al Mercury Prize en la categoría de mejor álbum británico, y The Last Shadow Puppets consiguió el premio de la revista Mojo como Mejor artista o grupo revelación.

Portishead- Third

Como su nombre lo indica es el tercer y último álbum de la banda de electrónica inglesa. Se lanzó el 28 de abril de 2008 y está compuesto por 11 temas. El disco estuvo disponible una semana en la plataforma Last.fm, lo que sería la primera vez que la plataforma había puesto disponible a los oyentes un álbum antes de que saliese a la venta. En tan solo 24 horas, 327.000 personas ya se habían pasado por Last.fm para escuchar lo nuevo de Portishead. A pesar de ser su último álbum, la banda siguió sacando sencillos como Chase the tear en 2009 con motivo del Día de los Derechos Humanos para recaudar fondos para la Amnistía Internacional del Reino Unido. Además continuaron presentándose en diversos festivales tales como en Roskilde Festival en 2011. Hay que resaltar los temas The Rip, Nylon Smile, We Carry On y la famosa Machine Gun, la cual ha salido como banda sonora en la serie Skins o en el videojuego Metro: Last Light.

The Kooks- Konk

Es el segundo álbum de estudio de la banda, lanzado el 14 de abril de 2008 por Virgin Records y después de dos años desde que se dieron a conocer. Este disco lleva el nombre del estudio de Londres donde fue grabado, y que es propiedad de Ray Davies. También fue publicado en una versión de disco doble con un segundo CD, titulado RAK, que incluye siete nuevos letras de las canciones no incluidas en el álbum, una versión alternativa de la canción álbum See the Sun, grabado en los estudios, y una pista demo llamada Brooklyn. También Konk llegó a debutar en el UK Albums Chart en el número uno. Asimismo, dio lugar a tres top 50 imparables, incluyendo un número 3 para Always Where I Need to Be. El álbum fue certificado de oro en el Reino Unido e Irlanda.

M83 – Saturdays=Youth

Es el quinto álbum de la banda francesa y fue producido por Ken Thomas (Sigur Rós, Cocteau Twins y Suede), Ewan Pearson (The Rapture y Ladytron) y Morgan Kibby. El álbum tiene un estilo muy new wave, así como una gran influencia de la banda New Order. El disco obtuvo diferentes opiniones tanto positivas como negativas, debido a su estilo retro y a la falta de alguna canción convencional. Sin embargo, en mi opinión me quedo con Kim and Jessie, Couleurs y Dark Moves of Loves.

