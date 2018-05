En el año 2008, el género indie y alternativo tenía un lugar especial en el panorama musical del momento, y en el mes de mayo destacaron buenos álbumes del género con diversos estilos y ritmos que no dejaron indiferente a nadie. Os lo resumimos a continuación en cinco discos:

Isobel Campbell y Mark Lanegan- Sunday at Devil Dirt

Este álbum es el segundo disco colaborativo de estudio de Campbell, conocida por ser parte de Belle & Sebastian hasta 2002 y Lanegan, un peso pesado del mundo musical por su papel en varios proyectos como Screaming Trees o Queens of the Stone Age. El disco se compone de 12 canciones donde el peso vocal lo lleva Mark Lanegan con esa voz profunda y que se asemeja en muchas veces a Sonic Youth. Es un álbum exquisito y bien logrado con canciones acústicas de folk moribundas, hiriente en carne y con el más auténtico blues añejo acompañado de una excelente orquesta. Me quedo con The Raven, We Built the Road, Back Burner y Shotgun Blues. Sin duda alguna, es un disco que nos trasladará al lejano oeste.

The Ting Tings- We Started Nothing

Este año nos concedió el placer de conocer a esta banda británica de electropunk, la cual nos llamó la atención por su música pegadiza e innovadora y sus vídeos extravagantes. Está conformada por Jules de Martino y Katie White, los cuales tocan múltiples instrumentos como bajo, guitarra, piano, batería y más. Es un álbum con mucho ritmos y sonidos que llaman mucho la atención y que hacen de antesala a lo que se iba a venir en futuro dentro del panorama musical. Fue aclamado por la crítica siendo nominado en los Grammys como Mejor Artista Nuevo y realizaron una gira mundial que tuvo mucho éxito. Este disco es muy bueno en su totalidad pero me quedo con That’s Not My Name, We Walk, Shut Up and Let Me Go y Great DJ.

Death Cab For Cutie-Narrow Stairs

Es el sexto álbum de la banda de indie rock. Este disco fue aclamado por muchos siendo número uno en la lista 200 de Billboard. Considero que Narrow Stairs fue algo fresco y nuevo para la época en la que salió, dando un empujón a la música alternativa. Esto es algo positivo ya que en 2008 habían muchas bandas del mismo género pop punk y emo que llegaba a acaparar en gran medida toda la música comercial, por lo que esta banda mostró algo diferente. Por supuesto me quedo con I Will Possess Your Heart, una canción con una intro espectacular, Cath…, No Sunlight y Pity and Fear. En conclusión, un disco con sonidos innovadores contenidos en canciones bien estructuradas e inolvidables.

Nine Inch Nails-The Slip

Es el séptimo álbum de esta banda. En principio iba a ser un EP, pero luego fue creciendo hasta convertirse en un disco de larga duración. Este conjunto, se puede decir, que es un homenaje al género post punk que hacían bandas como Bauhaus, Depeche Mode o Siouxsie and the Banshees. El álbum es un huracán de sonidos estridentes y altibajos que no están nada mal como en la canción Lights in The Sky, una pieza oscura pero tranquila. No pierde su estilo industrial, pero si se adentra a otros estilos que los combina con la electrónica un poco. Me quedo con Letting You, Discipline, Echoplex y Lights in the Sky por su estilo sombrío y medio gótico.

Nudozurdo-Sintética

Terminamos el conteo con una banda española que se podría decir es una de los máximos exponente del género post-punk de habla hispana. Este es su segundo álbum y en él se puede apreciar, al igual que Nine Inch Nails, una cierta influencia de bandas de los 80-90 como The Cure, Echo & The Bunnymen, Mogwai o más recientes como Interpol. Está compuesta por nueve canciones de las cuales es difícil escoger una como favorita. En mi opinión me quedo con Mil Espejos, Negativo, No hay Nadie y Ha Sido Divertido. Debo decir que esta banda se merece, sobre todo con este álbum, pertenecer a las listas de reproducciones de todos los amantes de la música rock.