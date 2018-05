Mayo, mes de buen tiempo, flores, los festivales de música y la alegría. En 2013, como dijimos en el anterior post, fue un año de grandes canciones que hasta día de hoy han perdurado en la radio y en las discotecas como lo es Wake me Up de Avicii o el fenómeno viral de internet, Harlem Shake.

Pero, sin duda alguna, ha habido álbumes que, justo en este mes, hacen 5 años y que fueron muy importantes y reconocidos a nivel mundial. Grandes bandas que ese año renacieron para quedarse después de unos años sin saber de ellos. Discos que marcaron éxitos en las listas de música y que hoy en día de seguro tenemos alguna canción en nuestros móviles o en favoritas del Spotify. Sin más dilación, cinco discos que cumplen cinco años este mayo 2018:

Hay que empezar este ranking con uno de los álbumes más importantes de estos 2010’s. Fue lanzado el 17 de mayo, y en el mismo la banda francesa hace un tributo a la música estadounidense de los 70s y la primera década de los 80 con sonidos como sintetizadores, saxofones, blues y otros ritmos que mezclados con la electrónica hacen de este conjunto un álbum inigualable. En él podemos escuchar grandes colaboraciones como las de Pharrell Williams, Julian Casablancas, Paul Williams o Nile Rodges, entre otros. Por supuesto, las canciones a destacar son Get Lucky, la cual fue muy aclamada y ganadora de múltiples premios, entre ellos el Grammy, Touch, Instant Crush o Fragments of Time. En mi opinión es un gran álbum que hace una oda a los años 80 con baladas, canciones más rápidas y otras que hacen volar.

Thirty Seconds to Mars- Love, Lust, Faith + Dreams

Este disco fue lanzado el 21 de mayo de 2013 y es el cuarto álbum de la banda. Con este disco lo que se quiso fue romper con el pasado del grupo, y se nota mucho, ya que el estilo pop punk pasa a un segundo plano para dar lugar a canciones más electrónicas con un toque de rock industrial y hard rock. El álbum está dividido en varios segmentos, de acuerdo al título del mismo, Amor abarca los temas Birth y Conquistador, mientras que la parte de Lujuria anuda a los temas Up In the Air, City of Angels y The Race, y así con los demás temas hasta cerrar con Depuis Le Début. Para mí las mejores canciones son Conquistador, Up in the Air y End of All Days.

Vampire Weekend – Modern Vampires of the City

Fue lanzado el 14 de mayo de 2013 y cuenta con 12 canciones. Después de 3 años sin señales de vida, la banda sacó este disco debutando en el número 1 de la lista Billboard. Hay que destacar que en el momento en el que la banda finalizó la gira mundial de su álbum Contra de 2010, se dieron cuenta de que no había tomado un descanso en casi 5 años. Durante el mismo, cada miembro persiguió proyectos individuales: Baio llevo a cabo sesiones como DJ, Batmanglij grabó materiales en solitario y produjo algunas canciones para Das Racist además de pasar un tiempo en la India y Koenig colaboro con Major Lazer. En este disco se encuentran temas muy pegadizos y agradables que no pueden faltar en ninguna playlist de música molona. Me quedo con Unbelievers, Everlasting Arms, Step y Worship You.

Es el sexto álbum de la banda estadounidense que fue lanzado el 17 de mayo de 2013. Este disco tiene apariciones geniales de grandes artistas como St. Vincent, Doveman, Sufjan Stevens o Richard Reed de Arcade Fire. Debo decir que este álbum es exquisito debido a su estilo post-punk revival combinado con el indie rock. El disco fue nominado a Mejor Álbum Alternativo en los Grammys. La voz de Matt Berninger hacen de esta composición algo imprescindible para todo amante de la música alternativa. Me quedo con Graceless, Sea of Love, Fireproof y Pink Rabbits.

Justice- Access All Arenas

Es el álbum en vivo del dúo francés que nos enamoró con D.A.N.C.E. Fue lanzado el 7 de mayo pero la grabación es de un concierto que se llevó a cabo en la Arena de Nimes en 2012. Es un disco que ya solo por el hecho de ser en directo te emociona por las reacciones de la audiencia y las mezclas de guitarras electrónicas con sintetizadores que realizan. Recuerda incluso al Alive de Daft Punk, un disco también alucinante con sus momentos de adrenalina. Me quedo, cómo no, con D.A.N.C.E, Civilization, Helix y Canon.