A puertas del verano, nos encontramos con discos de muchos estilos y ritmos, para que nuestras vacaciones no sean muy monótonas, así como una forma de abrir boca para lo que serán los temas más sonados de esta época del año. Hace cinco años se dieron a conocer discos de bandas que creíamos desaparecidas y que nos dieron una grata sorpresa para disfrutar del verano con temazos que nunca olvidaremos. Os dejamos con los discos de junio que cumplen 5 años:

Editors- The Weight of Your Love

Después de cuatro años desde su último disco, Editors resurgió en 2013 de las cenizas para traernos este álbum maravilloso. Se puede decir que es un poco más oscuro que su trabajo anterior, pero no se pierde su esencia. Por supuesto tienen algo innovador, acorde a la época y de hecho en palabras de Tom Smith, querían en este disco los sonidos de bandas como R.E.M y Arcade Fire. Me quedo con Honesty, Formaldehyde, Hyena y Bird of Prey.

Queens of The Stone Age- …Like Clockwork

Así como Editors, algunos pensaban que esta banda iba a desaparecer. Pero después de 3 años, pudimos volver a escucharla. Este álbum posee su particular uso de las guitarras estridentes, pero se nota un ligero cambio de su estilo industrial a algo más electrónico, alternativo y tranquilo. Esto puede deberse a que el miembro fundador Josh Homme se inspiró en temas como la depresión y la muerte, luego de sufrir una experiencia cercana a la muerte durante una cirugía en el 2011. De hecho, la crítica dice que es el mejor álbum de la banda. Mis canciones son Fairweather Friends, If I Had A Tail, My God Is The Sun, ya que en ellos se puede apreciar la esencia de la banda.

Capital Cities- In a Tidal Wave of Mystery

Es el álbum debut de esta banda californiana que nos hizo bailar todo el verano con su temazo: Safe and Sound. Es un disco en general muy bailable, y se le ha comparado con MGMT. Posee doce canciones que no tienen desperdicio, todas, en mi opinión, son únicas e inigualables. Tiene una mezcla de electrónica, pop, rock, indie, entre otros estilos mezclados con sonidos de saxofones. Sin duda, un gran álbum. Mis favoritas son Safe and Sound, Kangaroo Court, Farrah Fawcett Hair, Origami y One Minute More.

KT Tunstall- Invisible Empire// Crescent Moon

Parece que la espera de tres años se atribuye a grandes artista hasta que podamos seguir disfrutando de su música. Así mismo es el caso de KT Tunstall. El título del disco el título se inspiró en las dos tandas de canciones del álbum: Invisible Empire, grabada en abril del 2012, es la mitad melancólica que aborda la muerte de su padre y el tema de la mortalidad, mientras la otra mitad, Crescent Moon, grabada en noviembre de 2012, está llena de canciones más etéreas. Es un disco muy tranquilo, con un estilo country y en el que se notan los sentimientos de la artista en cada pieza. Es difícil escoger alguna ya que considero que cada una tiene algo especial.

Jimmy Eat World- Damage

Terminamos con esta banda típica de nuestra adolescencia, pero que en este quinto álbum se nota una evolución. Cuenta con diez canciones y versa sobre finales de relaciones desde un punto de vista adulto. En general es un buen disco, con un estilo totalmente alternativo que no queda mal en esta banda que se caracterizaba por tocar temas más del rollo punk. Hay canciones con un toque más serio, y otras más movidas y rockeras. De hecho se asemeja un poco al estilo de Weezer. Para este disco escojo Lean, I Will Steal You Back, How’d You Have Me y Byebyelove.