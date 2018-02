10 bandas que echamos de menos en los festivales españoles de este 2018

En las últimas semanas, estamos asistiendo a numerosas confirmaciones de calidad por parte de la mayoría de los festivales de nuestro país. Mientras admiramos los carteles de Primavera Sound, Mad Cool, Bilbao BBK Live, FIB y muchos más, también hemos tenido tiempo para detectar o echar de menos algunas ausencias significativas. Aún estamos a tiempo, y puede que alguno de estos festivales se guarde un as bajo la manga y acabemos viendo a algunas o todas estas bandas y artistas este verano en nuestro país, pero por ahora, ¿qué grandes ausencias hemos destacado?

VAMPIRE WEEKEND

Daniel Sánchez

Señalados en todos los foros como uno de los retornos más esperados de los últimos tiempos, lo cierto es que llevamos ya cinco años sin escuchar nuevo material de una de las bandas que no solamente llegaron a vender miles de discos y ser cabezas de cartel en festivales como Coachella o Glastonbury, sino que aportaron una nota de color sin la cual no se puede comprender la música independiente de lo que llevamos de siglo.

Parece que por fin este será el año en que Ezra Koenig y compañía darán continuación a Modern Vampires of the City, pues acaban de confirmar su primer concierto en un festival británico a finales de agosto, por lo que no sería descartable verlos en festivales como el FIB, el BBK o incluso en el DCode madrileño, donde tocaron por última vez en nuestro país.

FLORENCE AND THE MACHINE

Fernando Guerrero

Revisando los carteles, hemos notado con asombro que una de las grandes ausencias es Florence And The Machine para, si no encabezar, al menos estar presente con su música en uno de los festivales que han publicado sus alineación para el curso de este año. Al parecer Florence Welch está dedicada a la creación de su próximo álbum que pretende reflejar cómo ha superado sus problemas de alcoholismo y su reciente ruptura amorosa. Por ahora solo ha dado a conocer un par de fechas como broche final de la gira en torno a su álbum de 2015 How Big, How Blue, How Beautiful en los festivales Orange Warsaw (Polonia) y Melt! Festival (Alemania). Para sus fans españoles va a ser una ausencia inmensa y se preguntan las razones por las que no se ha contado con la británica en carteles como Mad Cool o Primavera Sound. Esperamos que pueda estar en tierras españolas muy pronto, ya que su participación robustece cualquier festival en el que se le incluya y sus presentaciones son muy apetecidas por su majestuosidad. ¿Quizá el FIB o el BBK tengan algo que decir al respecto?

KENDRICK LAMAR

Ferrán Cano

Sin duda, uno de los protagonistas indiscutibles del 2017 fue Kendrick Lamar: publicó DAMN., su cuarto disco de estudio, y volvió a conquistar los charts de ventas y de los mejores discos del año. Como era de esperar, empezó una gira de presentación del disco y que justo ahora pasará por Europa. Pero, por desgracia nuestra, España no está en su lista de paradas.

Así que lo lógico era esperar que, por lo menos, visitase alguno de nuestros festivales. Hasta el momento ha confirmado en cuatro festivales europeos (Noruega, Hungría, Suecia y Países Bajos), todos en agosto; así que aún hay esperanzas que se deje ver por tierras españolas. Aunque algunas voces lo pronosticaban al Primavera Sound o al Sónar, eso queda descartado ya que en junio estará de gira por Estados Unidos. Su agenda, ahora mismo, está bastante vacía en el mes de julio, así que por fechas, aún podría ser una opción para festivales como el Mad Cool, el BBK o el FIB. Ahora mismo, tal y como se están desnudando poco a poco cada uno de estos festivales, yo colocaría a Kendrick Lamar en el Mad Cool, ahora mismo parece ser el que tiene un cartel más ambicioso y tiene pinta que aún le falta un o dos cabezas de cartel para revelar.

BECK

Vanesa Carro

A pesar de haber lanzado un disco brillante en 2017 y tener una de las carreras más sólidas en estos tiempos, no está en el cartel de ningún festival. El californiano sí tuvo unas horas bajas a raíz de su enfermedad pero una vez superó este bache, volvió a la carretera. De hecho, en 2014 vino al DCODE, lo cual fue uno de los puntos fuertes de dicha edición.

Se le esperaba para el Primavera Sound, bien es cierto, pero salvo que sea una sorpresa, por ahora no ha sido confirmado. La única razón que se nos ocurre para que no venga es que esté centrado en su gira de presentación que recorrerá gran parte de Norteamérica e incluso alguna fecha en Europa pero sin coincidir con los grandes festivales.

Nos encantaría escuchar Colors en directo pero parece que se nos resiste un poco, al menos por el momento.

WEEZER

Adrián Díez

¿Pero qué pasa con Weezer? Cada año, desde hace muchos, hemos escuchado el rumor de que Gabi Ruiz quería traer a Weezer para el Primavera Sound. Pero siempre terminamos decepcionados llorando en una esquina cuando vemos que los de Los Ángeles no pasan por nuestro país.

A pesar de haber lanzado un disco de calidad discutible en 2017 (Pacific Daydream), en 2016 firmaron el White Album, a la altura de sus mejores títulos. ¿Vinieron a nuestro país? No. Visitaron Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia entre otros. Pero se olvidaron, como es habitual actualmente entre muchas bandas, de nuestro país.

Lamentablemente este año no será la excepción, pues estarán girando por Estados Unidos todo el verano, en muchos casos en compañía de Pixies y en otros también con The Wombats. A menos que algún festival tardío como el DCODE apuesten fuertemente por esta banda y hagan un buen desembolso, tendremos que esperar un poco más.

SMASHING PUMPKINS

Noel Castro

Como indicábamos esta mañana, todo parece apuntar a que la banda de Illinois The Smashing Pumpkins se reunirá con sus miembros originales para producir nueva música y, probablemente, volver a pisar los escenarios en este nuevo 2018. Es por ello que cabe la posibilidad de que la banda aparezca por los escenarios de la Península interpretando nuevo y viejos temas en algún festival veraniego.

La banda de Billy Corgan estuvo con sus nuevos miembros en el Azkena Rock de 2013, y anteriormente, habían dado conciertos individuales en Barcelona y Madrid en 2011. Y qué bonito sería verles, como confirmación de última hora, en alguno de los grandes festivales del verano, como el BBK Live o el FIB de Benicàssim.

EDITORS

Isabella Henao

Editors es una de las bandas más importantes del panorama musical británico y posiblemente del rock alternativo en el mundo. Con cinco álbumes a sus espaldas y el sexto que está por salir, ha sido comparado con otros grupos de alto rango como The Smiths, The Cure, Interpol, entre otros.

Sin embargo, este año en los festivales españoles hay una gran ausencia de esta banda que, casi todos los años, suele estar en algún cartel. Vendrán, sí, pero a tres conciertos únicos en abril. Concretamente en A Coruña, Madrid y Barcelona.

En Europa también se presentarán en conciertos únicos, exceptuando algunos en los que se presentaran en festivales. En Alemania estarán en festivales como el Highfield Festival, Juicy Beats 2018, Stimmen-Festival, Deichbrand y en Inglaterra en el Barclaycard British Summer Time 2018. En estos espacios compartirán escenario con Maximo Park, Billy Talent o Interpol.

Editors es una banda que siempre gusta en cualquier festival. Su estilo único y buenas canciones la hacen merecedora de estar presente en algún cabeza de cartel. De hecho, encajaría muy bien en el Tsunami Xixón en Gijón, Asturias. Es un festival al lado del mar, un escenario idílico para escuchar Editors en alguna puesta de sol, acompañado de la naturaleza.

THE WOMBATS

Noel Castro

Los británicos son una pieza clave en el panorama europeo de este año. Con su cuarto álbum de estudio en el horno –saldrá a finales de esta semana, el 9 de febrero–, The Wombats estarán girando por Gran Bretaña en el mes de marzo y por el resto de Europa en Abril. Entre junio y julio, por su parte, cruzarán el Atlántico para presentar en EE. UU. su nuevo álbum, Beautiful People Will Ruin Your Life.

En los últimos años, The Wombats se han pasado por España en contadas ocasiones. Estuvieron en las primeras ediciones de festivales de mayor formato, como aquel BBK del año 2008 o el Arenal Sound de 2012 y 2014. En este mismo año, acudieron a festivales de menor formato como el Festival de Les Arts o el Kutxa Kultur Festibala. También han estado en el Ibiza Rocks de 2008, el S.O.S. 4.8 de Murcia en 2009 o el Mallorca Rocks de 2011. La última aparición de los de Liverpool en nuestro país, tuvo lugar en un festival pequeño como el Territorios Sevilla de 2016, en que los británicos presentaron su Glitterbug, último álbum hasta la fecha.

Su presencia en el panorama español, dadas las circunstancias, es bastante probable. Sin embargo cabe espacio para el recelo, dado que la presentación de su anterior trabajo solo caló en un festival español. Pero siendo optimistas y cuadrando fechas, quizás podamos verles a principios de verano en ciudades en las que ya han estado –festivales como el Mallorca Live, el WAM de Murcia o el Festival de Les Arts–, o a finales de verano en citas como el Low Festival o, ¿por qué no? el Santander Music, como apuesta internacional de este año. Otra posibilidad no muy descabellada sería en el DCODE madrileño, el cual no escatimó en artistas británicos en su pasada edición de 2017.

ANIMAL COLLECTIVE

Fernando Guerrero

Después de la publicación de Painting With en 2016, sus fans españoles se quedaron esperando verlos, ya que no incluyeron a España dentro de su gira por Europa. Ahora quedan con mucha más certeza de su ausencia, viendo los lineups de festivales para 2018 con un inmenso ramillete de artistas que presentaron trabajos recientemente. La razón probablemente se deba a la publicación del EP A Day With The Homies de Panda Bear y su posterior tour como soporte del mismo. Se conoce que Panda Bear abrió una agenda de presentaciones por Estados Unidos, incluyendo a su compañero de Animal Collective, Gelologist.

Animal Collective sería un ingrediente magnífico para el Mad Cool, por ejemplo, reforzando sus participantes con bases electrónicas como Perfume Genius. También hubiera sido una oportunidad imperdible para verlos presentar sus versiones al vivo de canciones de su último álbum, como FloriDada, Lying in the Grass (un perfecto himno de festival) o Golden Gal. Esperamos ver a Animal Collective muy pronto en tierras españolas.

BLEACHERS

Vanesa Carro

Jack Antonoff firmó un gran disco a lo largo de 2017 titulado Gone Now, donde realmente el miembro de F.U.N se dejó el alma en él ya que hay mucho de autobiográfico en él y que le ha consolidado como artista a tener en cuenta. Además, ha colaborado muy activamente en la producción del disco de Lorde y siempre está involucrado en proyectos musicales.

Sin embargo, su gira no parece extenderse más allá de Estados Unidos, al menos por el momento. Recordemos que tras la cancelación en 2014 en el BBK Live, no ha regresado por estos lares. ¿Hay opciones de que algún festival acabe por añadirle a su cartel? Quizá una nueva tanda en el Mad Cool o incluso en el FIB puedan ser opciones para el bueno de Antonoff ya que sus canciones se acoplan muy bien a las exigencias de ambos festivales.