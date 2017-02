El debate ha vuelto: ¿Está Nirvana sobrevalorado?

Cuando se habla de Nirvana como una banda sobrevalorada, estas voces críticas suelen referirse al ámbito de la banda. Sin embargo, es difícil hablar de Nirvana y Kurt Cobain sin tener en cuenta el impacto social que tuvo la banda durante su corta andanza.

Es cierto que la banda no inventó nada nuevo, pero tampoco lo pretendían. Cogieron diversos aspectos curiosos de diversas bandas como XTC, Pixies y The Vaselines para crear un delicioso cóctel musical, sin embargo nunca se tomaron en serio a sí mismos, hacían música con el único fin de divertirse y hacer burla. Fue un aire fresco de punk en una década en la que se daba al género por muerto. Al ser una banda tan irreverente y con tanta repercusión en cuanto a sus escándalos y su indiferencia respecto a su propia imagen pública y para colmo, el suicidio del cantante en 1994, rápidamente se crearon dos polos distintos que siempre surgen cuando se dan estas circunstancias: los que les idolatraban y los que les odiaban. Sin embargo ambos polos cometían el mismo error: tomarse demasiado en serio una banda que no lo era.

Por ejemplo, cuando en 1991 invitaron a Nirvana a Top ofthe pops y les dijeron que tanto Novoselic como Grohl tenían que hacer playback, decidieron no fingir de forma descarada y Cobain cantó con una irreconocible voz grave diciendo más tarde que era un homenaje a Morrissey. No les volvieron a invitar.

Es innegable que Nevermind revolucionó el punk y el rock desde los 90 hasta la actualidad, sin embargo dudo que canciones como About a girl (Bleach) y Heart Shaped Box (In Utero) fuesen los iconos musicales que son hoy en día sin la existencia de Nevermind y esto tiene un motivo: aunque Nirvana tenga parte de culpa del éxito de este maravilloso LP componiendo y rebosando carisma, el principal responsable de que este disco que marcara un antes y un después es el infravalorado productor: Butch Vig. La corta discografía de Nirvana apenas muestra una evolución musical y sin embargo uno de los discos sobresale por encima de los otros dos en un periodo de cuatro años. Tanto Bleach como In Utero tienen canciones que parecen que podrían encajar en Nevermind, pero se quedan en eso, canciones que destacan en un disco, y no un disco que llame la atención por su conjunto. Ningún productor supo exprimir y dar todo lo que se podía extraer de una banda que escribía las letras justo antes de grabar en el estudio y riffs que, aunque efectivos, destacan por su simpleza. ¿Acaso son muy distintas canciones como Negative Creep (Bleach) y Stay Away (Nevermind) la verdad es que son muy parecidas y sin embargo hay un salto de calidad notable entre ambos temas que es difícil de encontrar en cualquier canción de In Utero, cuando Butch Vig ya no estaba al mando.

“No tengo ni idea de lo que escribo, muchas veces cuando me preguntan sobre lo que escribo, me invento una explicación, porque a veces escribo las letras en el estudio y no sé de lo que estoy hablando” – Kurt Cobain según el número 243 de la revista Rolling Stone

Entonces en qué quedamos, ¿es Nirvana una banda sobrevalorada, o por el contrario está infravalorada porque la gente no la comprende su esencia? Como hemos dicho, Nirvana no era ni pretendía ser una banda seria, es por ello que tanto el bando que cree que Kurt y cía deberían estar en el Olimpo de los Dioses como los que creen que son una vergüenza para la música no están captando la ironía del esperpento que querían aparentar. Aunque Nirvana esté más cerca de estar sobrevalorado que de no estarlo, no debemos olvidar que lograron desbancar de las listas de éxitos al mismísimo Michael Jackson (antes de la muerte de Kurt Cobain, aunque a algunas personas les cueste reconocerlo). Nirvana no es la mejor banda que haya existido, pero desde luego dista mucho de ser una de la peores, desbordó carisma y energía y consiguió que gran parte de un generación disfrutase y gritase sus canciones. Fueron el emblema del sonido que definió la década de los 90, el grunge. Y consiguieron desmarcarse del resto de bandas coetáneas con su sonido de gran personalidad que los hace reconocibles y que al escuchar algunos grupos de hoy en día sea inevitable decir muchas veces “suenan a Nirvana”en vez de “tienen un sonido Grunge”.

¿Qué opinas tú sobre Nirvana? Puedes expresarte en los comentarios.