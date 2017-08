Dave Grohl no se moja con su estrella del pop, pero nosotros sí

Dave Grohl lleva semanas dejando pistas sobre quién es, en sus palabras, “la mayor estrella del pop mundial” que va a colaborar en su nuevo disco Concrete and Gold. En una entrevista con Annie Mac de la BBC Radio 1 definía con esas palabras al artista, ella o él, que hará los coros en una de las canciones más duras del álbum.

Aunque ya se anunciado la colaboración que hará Paul McCartney, Grohl también ha desmentido que sea la sorpresa que todos estamos esperando. Tampoco lo serán Adele o Taylor Swift, descartadas públicamente por el cantante. La conexión con ambas venía a través del productor Greg Kurstin, que además de trabajar en el nuevo disco de Foo Fighters también lo hizo en el 25 de una y en el 1989 de la otra. También sabemos que para Grohl la persona en cuestión “es mucho más que una estrella del pop”, tal y como confesó en una entrevista para Rolling Stone.

La estrella, cuenta Grohl, “se acercó y dijo: tío, me encantaría cantar en vuestro disco Miré a Greg y dije: OK, vente mañana y buscaremos algo. Así encontramos unos vocales de fondo para que cantara y decidimos que íbamos a hacerlo nuestro pequeño secreto y ver si alguien conseguía adivinarlo“. Sólo mencionar que dicho estudio en el que surge la historia es el mismo en el que Justin Timberlake, Rufus Wainwright, Lady Gaga o Shania Twain se encontraban grabando, EastWest Studios en Los Angeles. Otros detalles son que el cantante y guitarrista de Foo Fighters había coincidido en varias ocasiones con nuestro protagonista del Quién es Quién y que no tenían mucha relación, aunque están en contacto por una posible colaboración también en proyecto de Grohl Sonic Highways, que está preparando su segunda temporada en HBO.

Lo cierto es que el secreto le está durando poco: cada vez que se acerca un micrófono da una nueva pista, y no parece que sea más que cuestión de tiempo unamos todas para descubrir al culpable del featuring que trae tan loco a Grohl. De momento Concrete and Gold tiene el 15 de septiembre como fecha prevista de salida, pero nosotros en CrazyMinds hemos querido adelantarnos y hacer nuestra propia porra sobre quién es la dichosa pop star. El propio Dave Grohl animaba a la gente a hacer una wishlist para volver a hacer un We Are The World, así que aquí iría la nuestra. ¿Te atreves a apostar?

A. Ruiz se la juega con NOEL GALLAGHER

En este 2017 hemos visto a los Gallagher hacer pequeños cameos (Noel con Gorillaz y Liam con Coldplay, este último en el concierto conmemorativo One Love Manchester), pero no sería de extrañar que esa colaboración secreta tenga a alguno de los hermanos detrás. Apostaría más por Noel: Liam ya les dijo que no a una improvisada colaboración en directo en su concierto en Glastonbury. Aunque nunca se sabe.

Lo que está claro es que, si no es así y la estrella es otra, no estaría nada mal ver a la banda de Dave Grohl con un buen pedazo de Oasis. Interesante mezcla.

Diego Moya arriesga con COURTNEY LOVE

Mi opinión sobre la elección de Courteney Love por Foo Fighters se debe al acercamiento de ambos, especiamente por parte de Grohl que, con su buen rollo, trata de dar una imagen de unión entre las grandes figuras del grunge ahora que la escena ha perdido algunos de sus artistas más destacados.

Ferrán Cano confía en LANA DEL REY

Lana del Rey ha demostrado más de una vez su versatilidad musical a la par que su gusto por la música rock por definición. Así que no sería tan descabellado pensar que la cantante pudiese hacer su aportación en un grupo como Foo Fighters.

Ro Sánchez pone la mano en el fuego por LADY GAGA

Una servidora ha atado cabos. La reina del pop es Madonna, sí, pero durante un tiempo hace unos años se dijo que alguien la estaba desbancando seriamente, y esta era Lady Gaga con sus eternos singles de The Fame Monster. Tampoco se me ocurre nadie mejor para encarnar la descripción de estrella del pop que es mucho más eso: Gaga es cantante, compositora, actriz –no te la habrás perdido en American Horror Story, ¿no?–, diseñadora de su propia línea de ropa, y si nos ponemos, activista, productora y bailarina. Además de pionera y revolucionaria en el pop actual, ¿quién se puede acercar más a eso de mejor estrella del pop mundial? Resulta que además, coincidieron en el mismo estudio de grabación en el que surgió este affaire musical, así que es más que probable que fuera ella quien le hiciera la propuesta indecente en uno de esos encontronazos por el pasillo que describía Grohl.

¿Sabías que además ella es fanática de Foo Fighters? Hace un par de años contaba en su Instagram que casi se quita las bragas al ver a Dave tocar la guitarra con un vaso de chupito. Han coincidido en algunos actos públicos y algún concierto privado, pero no es conocida relación entre ambos. Sobra decir que Lady Gaga no se corta en colaboraciones de todo tipo, desde un cándido disco con Tony Bennett hasta una actuación en directo con Metallica. De hecho, parece ser la artista pop favorita de los rockeros de la old school, y ella se ha confesado rockera más de una vez. Las influencias son más que evidentes, escucha su último álbum Joanne, todo un disco de rock –y precisamente el más personal– con el que rompe precedentes. ¿No crees que es el momento de una colaboración así? Billboard y Stereogum me apoyan.