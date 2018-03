¡Gracias a todas las mujeres que hacen CrazyMinds único cada día!

Como anunciábamos esta mañana en nuestras redes sociales, en CrazyMinds nos sumamos hoy al Día Internacional de la Mujer y la Huelga Feminista del 8M. Aunque la situación ha evolucionado mucho en los últimos años, todavía queda un largo camino por recorrer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea una realidad en el ámbito de la música. Solo hay que echar un vistazo a los carteles de los principales festivales de este verano para darse cuenta de que la presencia de bandas y artistas femeninas todavía es muy inferior con respecto al sexo masculino.

Pero no es el único campo en el que hay que incidir. En el propio periodismo musical, también hay mucho trabajo por hacer. En CrazyMinds tenemos la suerte de contar con un equipo humano muy rico y variado, con una amplia presencia femenina que hace que nuestra web sea como es cada día. Sin las aportaciones de todas estas personas, de todos estos puntos de vista, de todas estas experiencias personales, no sabemos si seríamos muy diferentes, si seríamos mejores o peores, pero desde luego no seríamos tal y como somos.

Es justo y necesario agradecer hoy la aportación de todas estas mujeres que colaboran cada día escribiendo en CrazyMinds, aportando su único y personal enfoque y punto de vista a nuestra web. La inestimable ayuda y la magnífica selección de música que Vanesa Carro hace para nuestra sección de playlists. Las fenomenales entrevistas de María Toro, Ro Sánchez, Beatriz Fernández, Raquel Hervás, Lourdes Martínez y Diandra Rico. Los reportajes a fondo y las valiosísimas entrevistas a artistas internacionales con los que nos sorprende Cherry Adam. Las reseñas de discos con la marca personal de Carolina Geneiro, Celia Gallego o Isabella Henao. La pasión que podemos leer y sentir en las crónicas de conciertos de Sara Pérez o Virginia Barrero. La valiosa ayuda con noticias y mucho más de Bego Sánchez, Claudia Carrasco y Laura Rosa. Sin todas ellas, como decíamos, la personalidad y la esencia de CrazyMinds no sería lo que es a día de hoy.

También es justo agradecer y recordar otros nombres que han pasado a lo largo de los 8 años que estamos a punto de cumplir y que nos han ayudado a llegar a donde estamos hoy. Alba, Alexandra, Alma, Andrea, Anna, Blanca, Cira, Concha, Cristina, Dumia, Elena, Elvira, Eva, Fátima, Gloria, Irene, Karen, Karina, Kira, Laura, Leticia, Lourdes, María, Marina, Marta, Merce, Mireia, Miriam, Montse, Naiara, Natalia, Nayla, Olga, Paloma, Patricia, Paula, Pilar, Raquel, Rosa, Sara, Silvia, Susana,,, ¡Gracias por todo vuestras aportaciones a lo largo del tiempo!

Cada día, seguiremos trabajando por un mundo más justo e igualitario desde este pequeño espacio de periodismo musical. Por supuesto, nos encantará escuchar y conversar sobre vuestras opiniones y daros la bienvenida en este pequeño equipo a todo aquel que quiera aportar su granito de arena.

Contacto:

crazyminds [arroba] crazyminds.es