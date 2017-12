Descubriendo a… Terry vs.Tori

La sorpresa hizo acto de presencia en Terry vs. Tori cuando DIY Magazine los destacó como una de los mejores grupos de música underground de España. El dream pop pegadizo de esta banda emergente ha llamado la atención nacional e internacionalmente desde que publicasen su primer EP en junio de 2016. La formación dio sus primeros pasos durante la primera mitad de dicho año, cuando el guitarrista/compositor Manuel Jiménez decidió grabar una selección de sus canciones con la vocalista/guitarrista Erica Pender. El bajista José Prieto se unió al grupo justo antes de comenzar a grabar dicho trabajo, movido por un interés común por el dream pop y las vibraciones de la música surf. Tras algunos cambios en la composición de la banda, en agosto de 2017 entró Pablo González como baterista, tras haber estado en la conocida banda emergente Leicomers.

El sonido de Terry vs. Tori es el resultado de la fusión del dream pop de los años 80 con evocadoras guitarras “jangle”. Su primer EP, Terry vs. Tori, fue publicado físicamente a partir de noviembre de 2016 de la mano de Discos FUP, corriendo la grabación y masterización del mismo a cargo de Cris Romero (Sundae, The Royal Landscaping Society) en los estudios Cherry Sounds. Este trabajo transporta al verano, la playa y la nostalgia vacacional. Las canciones que lo componen han sonado varias veces en diferentes programas de Radio3 como destacadas del año.

En mayo de 2017 ve la luz su segundo EP, Leap Day, también grabado en Cherry Sounds con Cris Romero y mezclado y masterizado en Sputnik Grabaciones Estelares por Jordi Gil. Este nuevo trabajo lo estrenan conjuntamente con el sello Spirit Goth de Brooklyn y presenta una evolución importante de su sonido hacia estructuras más complejas y letras que esta vez evocan la luz suave de otoño y las complicaciones de aceptarse a uno mismo.

Felices por la repercusión conseguida en poco tiempo, sustanciada en una sólida base de seguidores de todo el mundo, la participación en festivales como el Monkey Week, Anfi Rock, El Día de la Marmota…, y haber acompañado en directo a bandas importantes en el panorama nacional e internacional como Mourn o Los Nastys, Terry vs. Tori esperan poder presentar su trabajo en varias ciudades de dentro y fuera de España. Con su reciente incorporación al cartel de la próxima edición del festival estadounidense SXSW, pretenden consolidar su presencia en un plano internacional. Y ojo, que puedes ayudarles a conseguirlo a través de una ingeniosa campaña de crowdfunding…

¿Qué tenéis entre manos en este momento?

Nuestro último lanzamiento fue el segundo EP de la banda, titulado Leap Day, en mayo de este año 2017. Su salida vino acompañada de promoción en diversos medios (Goldflakepaint, Jenesaispop,…) y redes, así como un videoclip para el tema homónimo. Desde entonces, hemos venido promocionándolo con conciertos por todo el territorio nacional.

¿Cómo definiríais vuestra música y/o estilo?

Intentamos escribir canciones puramente pop en cuanto a estructuras y melodías, pero empapadas de reverb y mucho delay.

¿Qué planes tenéis en el próximo año? Contadnos en qué estáis trabajando…

Nos vamos a Austin para el festival SXSW y actuaremos también en festivales nacionales como el Madrid Popfest. También tenemos algunas canciones que nos gustaría grabar en un futuro próximo.

¿Estáis fichados por algún sello o agencia?

No, sólo para editar. Nuestro primer EP lo publicó Discos FUP, de Madrid, y la publicación del segundo corrió a cargo de Spirit Goth, de Los Angeles (ahora en Nueva York).

Cuestionario para conoceros mejor:

¿Qué tres discos os llevaríais a una isla desierta y por qué? Long Time Friends de Alessi Brothers (el pop más suave y melódico que te puedes echar a la cara), Dreamin’ Wild de Donnie & Joe Emerson (otra joyita con baladas para bailar pegados en el baile de promoción), y Carrie & Lowell de Sufjan Stevens (en las islas desiertas también se llora).

¿Con qué tres artistas o bandas (actuales o pasados) os gustaría colaborar o haber colaborado? Beach Fossils, Yumi Zouma y Hoops

¿Cuáles son vuestras principales influencias? El sello Captured Tracks, Wild Nothing, Real Estate, Beach Fossils, DIIV…

¿En qué tres lugares o festivales os gustaría tocar en el futuro? Pitchfork, Primavera Sound, Iceland Airwaves Festival

¿Cuál ha sido la mayor locura que habéis hecho en un escenario? No somos mucho de hacer locuras. Lo más loco que nos ha pasado es que a Erica se le descuelgue la guitarra o a Jose se le caigan las gafas.

¿Y un error del que penséis que habéis aprendido? No haber revisado que la correa de la guitarra estuviese bien puesta.

¿Tenéis alguna manía antes de subiros al escenario? Ninguna.

¿Cuál consideráis que ha sido vuestro gran triunfo hasta el momento? Haber llegado a fans de lugares muy dispares por todo el planeta.

¿Os dedicáis a algo más además de la música? Todos trabajamos o estudiamos.

Unos ejemplos de su música…

Leap Day (2017 – Spirit Goth)

Terry vs. Tori (2016 – Discos FUP)

