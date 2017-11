Descubriendo a… Panam

Panam es una banda de Rock Alternativo nacida en Barcelona en 2015. Su sonido combina la contundencia del rock alternativo más actual y la profundidad del rock sinfónico de los 70. Una atrevida propuesta fundamentada en guitarras con texturas, sintetizadores envolventes y una sólida base rítmica que, arropados por melódicas lineas vocales, pretende hacerse un hueco en la escena sin renunciar a sus influencias e identidad.

Tras la publicación de su primer LP (Invincible, 2015), un proyecto autoproducido cuya presentación logró abarrotar la emblemática sala de Barcelona Luz de Gas, la banda dedica todos sus esfuerzos a su siguiente trabajo (Before Dreams Come True, 2017) producido y grabado por Dan Hammond y Stefano Maccarrone en Abuelita Studios Barcelona.

Compuesto por 11 canciones que incluyen reminiscencias retrofuturistas, tendencia a la que la banda rinde homenaje y que abandera con el videoclip y single del disco, A New Beginning, dirigido por Axel Sisquella.

Con Before Dreams Come True, un álbum que trata sobre nuevos puntos de partida y viaja por las entrañas de los sueños, Panam pretende confirmarse como una de las bandas de referencia del panorama alternativo nacional.

Vamos a conocerles en profundidad…

¿Qué tenéis entre manos en este momento?

Estamos promocionando Before Dreams Come True, nuestro nuevo álbum y la gira que derivará de él y nos llevará de momento a Barcelona y Madrid (25 de Noviembre y 1 diciembre). El videoclip del single del LP A New Beginning lo estrenó en exclusiva Mondo Sonoro el mes pasado.

¿Cómo definiríais vuestra música y/o estilo?

Somos una banda de rock alternativo con influencias de rock sinfónico y progresivo de los 70s.

¿Qué planes tenéis en el próximo año? Contadnos en qué estáis trabajando…

Nuestros planes para el año que viene consisten en girar lo máximo posible y tener la posibilidad de estrenarnos en algún festival, eso sería lo que más ilusión nos haría para seguir creciendo como banda. Entre nuestros futuros planes, vamos sopesando la idea de estrenarnos con el español en alguno de nuestros nuevos temas.

¿Estáis fichados por algún sello o agencia?

De momento no estamos fichados por ningún sello ni agencia.

Cuestionario para conoceros mejor:

¿Qué tres discos os llevaríais a una isla desierta? Nos llevaríamos “Hand Cannot Erase” de Steven Wilson, “What Went Down” de Foals y el “Shine on You Crazy Diamond” de Pink Floyd.

Nos llevaríamos "Hand Cannot Erase" de Steven Wilson, "What Went Down" de Foals y el "Shine on You Crazy Diamond" de Pink Floyd.

¿Con qué tres artistas o bandas (actuales o pasados) os gustaría colaborar o haber colaborado? Con U2, Coldplay y The National.

¿Cuáles son vuestras principales influencias? Foals, Pink Floyd, Tame Impala, Supertramp, U2, Yes, Coldplay, The National, Porcupine Tree, Steven Wilson…

¿En qué tres lugares o festivales os gustaría tocar en el futuro? En el Primavera Sound, el festivalazo de nuestra ciudad, en Glastonbury y en el Royal Albert Hall.

¿Cuál ha sido la mayor locura que habéis hecho en un escenario? Nuestro bajista, Victor, es bastante showman y una vez tocó medio concierto entre el público.

¿Y un error del que penséis que habéis aprendido? Hemos aprendido a no ilusionarnos demasiado deprisa, ya que en el mundo de la música, a pesar de todo el esfuerzo que le dedica una banda, nunca hay nada seguro.

¿Tenéis alguna manía antes de subiros al escenario? Recitar unas palabras alentadoras y motivantes que nos hagan salir a comernos el mundo.

¿Cuál consideráis que ha sido vuestro gran triunfo hasta el momento? A pesar de haber evolucionado como banda, conservar la esencia de nuestra música. ¿Os dedicáis a algo más además de la música? Cada uno tiene su profesión, somos 2 arquitectos, 2 dentistas y un historiador.

Unos ejemplos de vuestra música…

Before Dreams Come True (2017)

Y un videoclip con el que podamos disfrutar…

A New Beginning

Otro donde podamos veros en directo…

Between the Devil and the Deep Blue Sea Live at Fanatic Guitars Barcelona

