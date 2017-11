Descubriendo a… Medalla

Medalla nacen a las afueras de la Ciudad Condal hace unos meses, y su formación se nutre de miembros de The Saurs, The Zephyr Bones, Rapaza y The Stagpies, grupos que han abordado las guitarras desde diferentes perspectivas que se complementan entre si. Emblema y Poder (El Segell del Primavera, 2017), es el álbum debut de la banda. Un disco en el que se adivina la genealogía de sus componentes pero que va hacia otra parte. En sus propias palabras, aspiran a “ocupar un espacio imaginario que se encuentra entre Judas Priest y El Columpio Asesino”. Letras en castellano con el eje lírico inundado de épica romántica, devoción por el metal, el rock progresivo y los ritmos kraut, guitarras afiladas y miradas a los setenta a través de influencias contemporáneas como los King Gizzard And The Lizard Wizard menos lo-fi o la vertiente más pop de Thee Oh Sees.

¿Qué tenéis entre manos en este momento?

Ahora mismo estamos presentando nuestro primer disco, Emblema y Poder, que acaba de publicarlo El Segell del Primavera.

¿Cómo definiríais vuestra música y/o estilo?

Rock potente con miradas al heavy metal, a la psicodelia y a los himnos pop de puño alzado.

¿Qué planes tenéis en el próximo año? Contadnos en qué estáis trabajando…

Ahora mismo estamos girando presentando nuestro primer trabajo. Hemos tocado en el Primavera Sound, Primavera Club, Monkey Week, Bime y la intención es no parar en 2018.

¿Estáis fichados por algún sello o agencia?

El Segell del Primavera

Cuestionario para conoceros mejor:

¿Qué tres discos os llevaríais a una isla desierta y por qué? Dark Side of the Moon de Pink Floyd, Harvest de Neil Young y Greetings from Asbury Park de Bruce Springsteen

¿Con qué tres artistas o bandas (actuales o pasados) os gustaría colaborar o haber colaborado? Wand, Iron Maiden y Lemmy Kilmister.

¿Cuáles son vuestras principales influencias? El rock, en todas sus vertientes.

¿En qué tres lugares o festivales os gustaría tocar en el futuro? Vamos a apostar alto: Rock Fest Barcelona, Resurrection Festival y FIB.

¿Cuál ha sido la mayor locura que habéis hecho en un escenario? Tocar tan a oscuras que no podíamos ver lo que tocábamos.

¿Y un error del que penséis que habéis aprendido? Tocar demasiado lento.

¿Tenéis alguna manía antes de subiros al escenario? Vestirnos de negro.

¿Cuál consideráis que ha sido vuestro gran triunfo hasta el momento? Que el público baile y coree nuestras canciones.

¿Os dedicáis a algo más además de la música? Varias cosas, aunque todas mal.

Unos ejemplos de su música…

Emblema y Poder – 2017 – El Segell del Primavera:

Y uno de sus videoclips…

Sable Negro – Videoclip dirigido por Lidia Arruego

Así suenan en directo:

Caballero Triste – 2017 – Directo en Monkey Week (Radio3)

