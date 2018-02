Descubriendo a… Lost Gecko

Lost Gecko es una formación influenciada por géneros dispares como el funk, el blues y el indie rock que tiene su origen a finales de 2015, cuando el venezolano Diego Morera (voz y guitarra) llega a Barcelona y conoce a Víctor Arias (teclados y coros) y Marcel Magem (guitarra y voz), naturales de la ciudad.

El trío, que había participado en varias bandas, no tarda en descubrir su afinidad musical, lo que unido a su gran entusiasmo, les lleva muy pronto a tocar juntos en una banda de versiones, donde interpretaban clásicos del rock y el funk.

Eventualmente, los tres comienzan una banda apartepara hacer temas propios. Más adelante, cuando el trío decide empezar a componer sus propias canciones, conocen al estadounidense Dylan Nuzum (batería y voz), miembro de una familia de músicos y productores con predilección por el rock clásico, provenientes de Boulder, Colorado. Al cabo de poco tiempo los cuatro le proponen al barcelonés Oscar Palomero que se una a la banda como bajista, en vista de que todos, a pesar de tener gustos e influencias musicales diversas, poseían la misma afinidad por crear y tocar música.

Con la banda ya formada, empiezan a componer sus propios temas mientras experimentan paralelamente versionando a grupos como Rolling Stones, Funkadelic, Arctic Monkeys, Jimi Hendrix o Pink Floyd. Su primer concierto tiene lugar en la sala La Nau del Poblenou, en el que cuentan con el ingeniero de sonido Genaro Mosquera, que les ayuda a sonorizar y grabar el directo y en el que se estrena Groove Train, primer tema propio de la banda, dejando en claro la capacidad de poder mezclar armónicamente las personalidades de naturaleza distinta de cada uno de los integrantes, resultando en un sonido clásico y agresivo en momentos, que logra incorporar elementos de las muchas vertientes en las que el rock se ha ramificado, como también la presencia de momentos sutiles en los que la armonía toma un carácter líder.

Varios conciertos después, durante el verano de 2017, se plantean escribir y grabar su primer álbum. Para esto acuden al estudio Sol de Sants, bajo la producción ejecutiva de YAYAYA., para grabar 10 canciones, que acaban de publicar bajo su mismo nombre.

¿Qué tenéis entre manos en este momento?

Estamos promocionando nuestro primer trabajo discográfico bajo el mismo nombre de la banda. Después de haber promocionado 2 sencillos, y tras una muy buena recepción, dicidimos lanzar las 10 canciones que conforman el álbum el 9 de febrero de este año. Estamos súper animados por presentar el disco en vivo por primera vez en La Nau, gran sala de conciertos de Barcelona para bandas emergentes. El día es el 17 de Febrero, y os invitamos a descubrir todos los detalles en nuestras redes sociales, aunque ya podéis comprar entradas aquí.

¿Cómo definiríais vuestra música y/o estilo?

El estilo de la banda está basado principalmente en el funk rock. Pero géneros como el blues y el indie han aportado mucho a nuestra sonoridad, y últimamente hemos estado explorando el campo del soul y el neo soul, muy notable en canciones como Ships in the night.

¿Qué planes tenéis para este año?

La banda está enfocada en promover el disco a nivel nacional e internacional dentro de las posibilidades y oportunidades que se nos vayan presentando. En los próximos meses, la banda tienen pensado enfocarse en tocar en festivales y generar más contenido de audio, sacar algún video en vivo de un concierto y más. Pero por ahora la prioridad es el nuevo disco y exprimirlo lo más posible.

¿Estáis fichados por algún sello o agencia?

Hasta ahora no, hemos sido una banda independiente desde el principio, y hemos tenido la suerte de encontrarnos con compañías como YAYAYA Productions, que al no ser un sello, no se podría decir que nos ficharon, pero nos ayudaron a financiar el disco sin poner ningún tipo de condiciones a nivel creativo o estético. Es por ello que a pesar de haber tenido una productora detrás nuestro, el trabajo fue esencialmente independiente y producido por nosotros a nivel musical y artístico.

Cuestionario para conoceros mejor:

¿Qué tres discos os llevaríais a una isla desierta y por qué?

Dark side of the moon (Pink Floyd), Songs in the key of life (Stevie Wonder) y Physical Graffiti (Led Zeppelin). Básicamente estos tres discos resumen nuestros sentimientos de una muy buena manera, el groove de Stevie Wonder, los sonidos etéreos producidos por los bends de Gilmour y la grandeza y matices de un disco como Physical Graffiti de los titanes del rock Led Zeppelin nos ayudarían a mantenernos cuerdos por un tiempo en una isla desierta.

¿Con qué tres artistas o bandas (actuales o pasados) os gustaría colaborar o haber colaborado? Funkadelic, Red Hot Chili Peppers y Common.

¿Cuáles son vuestras principales influencias? Bandas como Funkadelic, Led Zeppelin, The Isley Brothers, Arctic Monkeys, Roy Ayers, RATM y Wilco figuran entre las principales. ¡Pero hay muchísimas!

¿En qué tres lugares o festivales os gustaría tocar en el futuro? El Primavera Sound es un festival que nos hace particular ilusión, al ser de los más reconocidos no solo en Barcelona sino en toda España y el resto de Europa.

¡Luego sería un puntazo poder tocar en Rock in Rio, ya sea en Lisboa o Rio de Janeiro, sería una pasada! Y, por último, pero no menos importante, uno de nuestros sueños es tocar en el anfiteatro de Red Rocks en Colorado, Estados Unidos, ¡es un sitio impresionante!

¿Cuál ha sido la mayor locura que habéis hecho en un escenario? Cuando se comienza es normal tener escenarios casi al nivel del público o incluso no tener escenarios, estando al mismo nivel de la audiencia. Diego, el guitarrista y cantante, suele salirse del escenario y pasearse por el público ya sea cantando o tocando un solo de guitarra, ¡la gente siempre se queda pillada! ¡Pero estamos seguros de que vendrá momentos de más locura!

¿Y un error del que penséis que habéis aprendido? Cada concierto es un proceso de aprendizaje bastante bueno, al comenzar el miedo escénico y los nervios/ansias de tocar nos invadían, y después de varios conciertos a lo largo de los 2 años que llevamos como banda, hemos aprendido bastante bien a manejar los nervios e incluso a sentirnos muy cómodos sobre el escenario.

¿Tenéis alguna manía antes de subiros al escenario? Nos gusta echarnos un chupito de la bebida de preferencia, por lo general puede ser Ron, es una especie de pequeño ritual para quebrar las tensiones.

¿Cuál consideráis que ha sido vuestro gran triunfo hasta el momento? Tener un primer disco grabado con tanta calidad, y con canciones que nos han dejado bastante satisfechos. Tener este punto de partida tan sólido como lo es un disco nos parece un triunfo inicial, pero hay que seguir trabajando para ir consiguiendo más y más triunfos.

Tener un primer disco grabado con tanta calidad, y con canciones que nos han dejado bastante satisfechos. Tener este punto de partida tan sólido como lo es un disco nos parece un triunfo inicial, pero hay que seguir trabajando para ir consiguiendo más y más triunfos. ¿Os dedicáis a algo más además de la música? Marcel trabaja en el área de publicidad, diseño y marketing. Diego trabaja en una empresa de insumos agrícolas y es internacionalista. Dylan es un skater de mucha habilidad y también se graduó de BBA y está cursando producción musical ahora mismo. Víctor se especializa en gastronomía. Oscar es un fan ávido del Air Soft.

Unos ejemplos de su música…

Lost Gecko – LP – 2018

Y ahora veamos cómo se manejan también en imágenes…

Don’t Wait (sesión en vivo)

¡Síguelos también en Redes Sociales!

Facebook: https://www.facebook.com/lostgecko1/

Twitter: https://twitter.com/lostgecko

Instagram: https://www.instagram.com/lostgecko/