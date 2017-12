Descubriendo a… Keems

Keems es una joven banda barcelonesa que se mueve entre los sonidos ambientales del post-rock, letras en tonalidades emo y melodías muy cuidadas, en un aura a la que podríamos clasificar como post-pop. Juegan con el equilibrio de la potencia y la delicadeza.

En el tiempo que lleva de vida la banda ha podido visitar ciudades como Gijón, Bilbao o Valencia, además de participar en algunos festivales como Primavera Sound (Primavera als Barris), Festival Parc de la Linera o el Primavera Club. También han participado en las sesiones de Amic Amiant, Xtrarradio Musicfest o Moon Funeral.

¿Qué tenéis entre manos en este momento?

Actualmente estamos presentando nuestro último EP, The Shape of Things to Come. Además seguimos trabajando en lo que pueda venir más adelante.

¿Cómo definiríais vuestra música y/o estilo?

Somos una banda que junta características de distintos estilos. Solemos utilizar recursos del post-rock, pero derivándolo a una faceta más melódica, podría decirse que es más pop. En cuanto a la lírica las temáticas siempre suelen tener tintes emo.

¿Qué planes tenéis en el próximo año?

Estamos trabajando para que el año que viene podamos seguir creciendo y tocar todo lo que podamos. En cuantos más sitios mejor.

¿Estáis fichados por algún sello o agencia?

De momento no, somos totalmente independientes y todos nuestros trabajos son autoeditados.

Cuestionario para conoceros mejor:

¿Qué tres discos os llevaríais a una isla desierta y por qué? In Rainbows de Radiohead, 22, A Million de Bon Iver y Melodrama de Lorde.

In Rainbows de Radiohead, 22, A Million de Bon Iver y Melodrama de Lorde. ¿Con qué tres artistas o bandas (actuales o pasados) os gustaría colaborar o haber colaborado? Bruises, Julien Baker y La Plata.

Bruises, Julien Baker y La Plata. ¿Cuáles son vuestras principales influencias? We Were Promised Jetpacks, Explosions in the Sky, Slowdive, Wolf Alice y Belako.

We Were Promised Jetpacks, Explosions in the Sky, Slowdive, Wolf Alice y Belako. ¿En qué tres lugares o festivales os gustaría tocar en el futuro? Nos fliparía tocar en grandes festivales como el Primavera Sound o el Vida pero sin duda donde más ilusión nos hace tocar es en el Amic Fest.

Nos fliparía tocar en grandes festivales como el Primavera Sound o el Vida pero sin duda donde más ilusión nos hace tocar es en el Amic Fest. ¿Cuál ha sido la mayor locura que habéis hecho en un escenario? Dejar cantar a Martín.

Dejar cantar a Martín. ¿Y un error del que penséis que habéis aprendido? La respuesta anterior también es válida para esta pregunta.

La respuesta anterior también es válida para esta pregunta. ¿Tenéis alguna manía antes de subiros al escenario? Beber lo que nos ofrezcan allá donde toquemos.

Beber lo que nos ofrezcan allá donde toquemos. ¿Cuál consideráis que ha sido vuestro gran triunfo hasta el momento? Sin duda alguna el Primavera Club, pero estamos muy contentos de poder haber visitado ciudades como Bilbao, Gijón y Valencia

Sin duda alguna el Primavera Club, pero estamos muy contentos de poder haber visitado ciudades como Bilbao, Gijón y Valencia ¿Os dedicáis a algo más además de la música? Quim, Carmen, Carlos y Martín siguen estudiando, cada uno en su campo. Marcel ya está trabajando.

Unos ejemplos de su música…

The Shape of Things to Come (2017, Autoeditado)

Tartle (2016, Autoeditado)

Y ahora veamos cómo se manejan también en imágenes…

The Shape of Things to Come

¡Síguelos también en Redes Sociales!

Facebook: https://www.facebook.com/wearekeems

Instagram: https://www.instagram.com/keemsband/

Twitter: https://twitter.com/wearekeems

Mail: [email protected]