Descubriendo a… Fulcanelli

Fulcanelli nació en un hotel de Murcia en 2008. Por aquella época estaban trabajando en algunos proyectos que les obligaban a viajar hasta allí con regularidad. En la recepción del hotel donde solían quedarse había un piano y, para los que aman la música, un piano es como la luz para una polilla. Alrededor de ese piano se juntaron dos personas que apenas se conocían y de ahí surgió Fulcanelli. En un hotel de Murcia.

El nombre viene de un cortometraje que uno de los fundadores hizo en la escuela de cine llamado “Entropía o la inútil maniobra Fulcanelli”. Fulcanelli era una alquimista (o colectivo) francés, autor de dos libros y del que se dice que descubrió la piedra filosofal. Sea o no verdad Fulcanelli es algo real y fantástico a la vez, algo que no existe pero que arroja pruebas de su existencia. Fulcanelli es un rostro con mil caras y ninguna.

Durante un tiempo basaron su música en la creación de loops y la superposición de capas de sonido con raíces en el pop y en el folk. Después de unos años experimentando decidieron mutar hacia una formación más estándar que les permitiera tener más libertad tanto a la hora de componer como en directo. Esta libertad se refleja en el hecho de que no puedan (o no sepan) adscribirse fácilmente a un estilo musical en concreto. A pesar de eso, la influencia de la música de autor (una vez más, el folk) y las melodías melancólicas y con estructura cerrada es algo que marca de manera clara la música que hacen.

¿Qué tenéis entre manos en este momento?

Nuestro último trabajo, Tercer intento, que es una colección de canciones, pero por encima de todo es un puñado de historias inventadas sobre personajes que se parecen dolorosamente a nosotros. De la misma manera que la portada del disco busca mostrar la dualidad entre lo imaginario que pretende ser real o lo real que parece imaginado. Un pasado inventado en un paisaje inventado. Es fácil ver que el disco tiene un poso triste, de fragilidad a punto de quebrarse pero disfrazado de fortaleza y de humor (oscuro y muy personal). Se puede decir que si tenemos que ser algo somos slowcore disfrazado de un pop que quiere ser rock.

Relaciones que se acaban, sueños que nunca terminan de materializarse, tiempos complejos y personajes que dominan su vida a duras penas, a nivel usuario. Individuos perdidos, a la deriva, fingiendo conocer el camino e intentando no ahogarse.

¿Cómo definiríais vuestra música y/o estilo?

Podríamos decir que el disco viaja desde el pop, al post-rock pasando por la música disco, el rock alternativo… todo y nada en concreto. Si Fulcanelli es un cajón de sastre de todo lo que queremos (o podemos) ser como banda, este disco es la superficie de ese cajón, lo que se puede ver a simple vista.

Sería estúpido negar que el disco no esté lleno de vivencias personales con una fuerte carga autobiográfica de sentimientos, de sensaciones, pero también de ideas, tanto vivenciales como políticas, de creencias religiosas (o de la ausencia de estas). Charlas de bar para arreglar el mundo un sábado por la noche y pasarse el domingo en el sofá, sin hacer nada. Al final, si al cantarlo no te sientes un poco desnudo es que no estás diciendo la verdad.

¿Qué planes tenéis en el próximo año? Contadnos en qué estáis trabajando…

Acabamos de presentar el disco en la Sala Almo2Bar de Barcelona, y a partir de 2018 empezamos una gira por diferentes puntos de España. De momento tenemos estas fechas pero están cerrándose bastantes más:

ENERO

19 – Reus _ Sal Toman

20 – BCN – Ultra-Local Records – Showcase

FEBRERO

3 – Madrid – Sala Juglar

MARZO

9 – Pamplona

10 – Vitoria

¿Estáis fichados por algún sello o agencia?

De momento no hemos fichado por ningún sello.

Cuestionario para conoceros mejor:

¿Qué tres discos os llevaríais a una isla desierta y por qué? Pet Sounds de Beach Boys: Un disco que rompió esquemas, melodías pop llenos de arreglos mágicos, letras directas y grandiosamente sencillas. El sello inigualable de un Brian Wilson en estado de gracia.

Grace de Jeff Buckley: Una belleza extraña y tortuosa pero profundamente cercana.

OK Computer de Radiohead: Obra maestra. Para nosotros el disco más influyente de los últimos 30 años.

¿Con qué tres artistas o bandas (actuales o pasados) os gustaría colaborar o haber colaborado? Paul Simon, Van Dike Parks y Thom Yorke.

¿Cuáles son vuestras principales influencias? Radiohead, Led Zeppelin, NudoZurdo, Vetusta Morla, Dylan y Explosions in the sky, etc…

¿En qué tres lugares o festivales os gustaría tocar en el futuro? Primavera Sound, Contempopránea y Sonorama.

Primavera Sound, Contempopránea y Sonorama. ¿Cuál ha sido la mayor locura que habéis hecho en un escenario? No hacemos demasiadas locuras.

No hacemos demasiadas locuras. ¿Y un error del que penséis que habéis aprendido? Si de todos los errores se aprende ahora debemos ser muy sabios.

Si de todos los errores se aprende ahora debemos ser muy sabios. ¿Tenéis alguna manía antes de subiros al escenario? Pegarnos un poco entre nosotros y beber mucha agua.

Pegarnos un poco entre nosotros y beber mucha agua. ¿Cuál consideráis que ha sido vuestro gran triunfo hasta el momento? La grabación de nuestro primer disco TERCER INTENTO

La grabación de nuestro primer disco TERCER INTENTO ¿Os dedicáis a algo más además de la música? Unos es jefe de mantenimiento (Sergio), otro analista de riesgos bancarios (Saul) y otro se dedica al audiovisual como realizador y montador (Pedro).

Escuchemos unos ejemplos de su música

TERCER INTENTO (LP – 2017)

Y también podemos disfrutarles en videoclip…

Coda

Y por supuesto, ¡síguelos en redes!

Facebook – https://www.facebook.com/FulcanelliBCN/

Instagram – https://www.instagram.com/fulcanellibcn/