Descubriendo a… Blue Deers

Blue Deers se formó en 2014, con el formato de trío acústico de country / folk / blues. Tras tres años de directos por el centro de Madrid (Club Maravillas, Sala Phantom, Café de Ruiz, Madklyn, el Perro de la Parte de Atrás del Coche, etc) y con la incorporación de Raquel y Hanna, bajista y batería respectivamente, decidieron grabar su primer EP homónimo.

Con el formato eléctrico ya asentado, las versiones más folk originales de las canciones fueron quedando atrás, siendo reemplazadas progresivamente según el grupo evolucionaba. Las posibilidades que brindó el eléctrico les otorgaron un sonido más propio que han intentado reflejar lo mejor posible en su más reciente trabajo.

En la actualidad, la banda está formada por Elena (vocalista), Celia (guitarra rítmica), Raquel (bajista), Hanna (batería) y Javi (guitarrista solista).

¿Qué tenéis entre manos en este momento?

Nuestro nuevo EP fue presentado el pasado 3 de noviembre en la Sala Maravillas de Madrid, junto a Tyler Harrington. Fue grabado por Pablo Giral en los estudios La Leñera de Valladolid y financiado parcialmente gracias a una beca para artistas de Bifrutas. Se puede encontrar la obra en varias plataformas: Spotify, Youtube, Deezer, iTunes, Amazon Music, etc. Tenemos la intención de continuar promocionando el EP por medio de actuaciones, cuyas fechas pronto saldrán a la luz en nuestras redes.

Nuestro objetivo más cercano es acercarnos al mundo festivalero, para mostrar con nuestro directo lo que tenemos que ofrecer.

¿Cómo definiríais vuestra música y/o estilo?

Hemos recibido muchas etiquetas diferentes en estos pocos años, en nuestra primera etapa encajabamos bien con el género folk / country, sin embargo, con el tiempo nuestro estilo ha tocado muchas áreas distintas.

En la actualidad no sabríamos con qué género comprometernos, en el EP queda reflejada esta realidad – cuenta con canciones puramente acústicas como North River, de un estilo cercano al country de Dylan, con otras que se acercan al hard rock como Buried and Raised y entre ambas, aires más psicodélicos con Forests o Battle Lines. Un amasijo de todo aquello que nos influencia a cada uno, en definitiva.

¿Qué planes tenéis en el próximo año? Contadnos en qué estáis trabajando…

Continuar con nuestros directos, promocionando el EP. También estamos trabajando en nueva música para continuar completando nuestro repertorio original.

¿Estáis fichados por algún sello o agencia?

No, por ahora somos de la filosofía indie original. Gestionamos todo el proyecto los integrantes del grupo, dividiéndonos las funciones lo mejor que podemos.

Cuestionario para conoceros mejor:

¿Qué tres discos os llevaríais a una isla desierta y por qué? El Led Zeppelin III, por el equilibrio que tiene en su conjunto. El Cowboys from Hell de Pantera, para tener algo bien heavy con lo que entretenerse mientras buscas cocos. Por último, el Fleetwood Mac de 1975, porque sin Landslide no hay vida posible.

¿Con qué tres artistas o bandas (actuales o pasados) os gustaría colaborar o haber colaborado? Con Santana, Lady Gaga y Brandi Carlile.

¿Cuáles son vuestras principales influencias? Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Black Sabbath, Dorothy, Lou Reed, Bowie, Rolling Stones, Joy Division, The Cure, Lynyrd Skynyrd, Fleetwood Mac, Eagles… Una gran influencia de los clásicos del rock, pero los gustos musicales de los integrantes pasan por el pop (Harry Styles, Miley Cyrus, etc), el rap, el jazz, el heavy/thrash/death metal, el reggae, etc. Y al final, lo que hacemos tiene un poquito de todo lo que escuchamos.

¿En qué tres lugares o festivales os gustaría tocar en el futuro? Nos encantaría tocar en cualquiera de los festivales de la escena indie a escala nacional, el Arenal, el Spring Festival de Alicante, el Low… Y puestos a decir festivales, nos encanta el Lollapalooza, el PinkPop o el BBK.

¿Cuál ha sido la mayor locura que habéis hecho en un escenario? No somos muy de locuras en el escenario, pero nos gusta mucho jamear e improvisar en medio de canciones y entre ellas, invitar a artistas colegas y hacer lo necesario para que lo pasemos nosotros y el público genial.

¿Y un error del que penséis que habéis aprendido? Hemos aprendido mucho en estos cuatro años. La lección más importante ha sido que la gente que nos apoya, nuestros amigos y aficionados son lo más importante que tenemos. Gracias a ellos hemos querido seguir adelante por muchas dificultades que hubieran por el camino.

¿Tenéis alguna manía antes de subiros al escenario? Dudar de nuestras capacidades, ponernos nerviosos y bebernos un par de cervezas. Pero una vez se da la primera nota todo fluye.

¿Cuál consideráis que ha sido vuestro gran triunfo hasta el momento? Conseguir grabar un EP, ha sido una de las obras de logística más difíciles de llevar a cabo, todos dedicamos tiempo de nuestro día a día para sacarlo adelante. Pagar el estudio, residencia, discos físicos; organizar el concierto de presentación, las redes sociales, las licencias y mil tareas y responsabilidades que fueron surgiendo.

¿Os dedicáis a algo más además de la música? Javi estudia Antropología Social, Raquel Arquitectura y el resto de integrantes son graduadas de Comunicación Audiovisual.

Ahora, disfrutemos de unos ejemplos de su música…

Blue Deers EP – 2017

Y también veamos un par de sus videoclips…

BLUE DEERS – Down to the River, Ben Caplan (cover)

BLUE DEERS – The World is yours, Ty Taylor (cover)

¡Síguelos en Redes Sociales!

Facebook – https://www.facebook.com/bluedeersmadrid/

Twitter – https://twitter.com/BLUEDEERSrock