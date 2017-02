Zeke y The Nomads, las nuevas confirmaciones de Fuzzville!!!

Los días 13, 14 y 15 de abril de este año se celebra en Benidorm la tercera edición del festival de punk y garage-rock Fuzzville!!!, y aunque aún no han cerrado su cartel, ya tenemos más de 20 grupos confirmados. Los dos últimos en unirse han sido los míticos Zeke y los también míticos, The Nomads.

Los americanos Zeke llevan un cuarto de siglo dándole caña a sus guitarras y cuerdas vocales y enloqueciendo a sus fans en sus conciertos. Tanto es así que no podían faltar en el cartel de Fuzzville!!! de este año. Además, aprovecharán para presentarnos su último trabajo, HELLBENDER.

The Nomads llevan más años de punk a sus espaldas, pero siguen teniendo las mismas fuerzas para tocar en directo. Los suecos, influenciados a su vez por grupos americanos como MC5, New York Dolls o The Cramps, han sido por su parte inspiración para otras tantas bandas como Gluecifer, Turbonegro o Hellacopters.

Por el momento, el resto del cartel lo forman Ex-Cult, The Parkinsons, Psychotic Youth, La Banda Trapera del Río, Biznaga, Sonic Avenues, Oh! Gunquit… ¡y muchos más! Si quieres disfrutar de esta tercera edición de Fuzzville!!!, ¡corre a por tu entrada!, aprovechando que hasta el 1 de marzo los abonos están disponibles a 45€.