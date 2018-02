Young Fathers siguen desgranando su nuevo álbum: escucha “Toy”

Hace unas semanas, anunciábamos el inminente estreno del nuevo trabajo del grupo de rap alternativo Young Fathers. Aparecían en escena anunciando su próxima referencia para el 9 de marzo, de título Cocoa Sugar, y la presentaban con In My View (recordemos, también, que estrenaron en 2017 uno de los temas que conforman la placa, Lord, de carácter más lento y experimental, pero entonces no se había realizado propiamente anuncio de su nuevo trabajo).

El conjunto escocés formado por Alloysious Massaquoi, G Hastings y Kayus Bankhole, presentan ahora Toy, un corte más claustrofóbico e incómodo, que se aleja en cierta medida del toque pop bailable de In My View para apostar por una interesante oscuridad que te atrapa con sintetizadores bajos, ruidos vocales y partes cantadas con cierta tensión incluso. Con este tema muestran una nueva cara de este trabajo y trae de nuevo el carácter del hip-hop más experimental del grupo, pudiendo recordar a una versión suave y accesible de los brutales Death Grips.

Este trabajo llega 3 años después de White Men Are Black Men Too, que fue nominado al Mercury Prize de 2015. El conjunto escocés se embarcará en una gira por Reino Unido para presentar este trabajo, pero de momento no hay fechas anunciadas para España.