Yoko Ono impide que un refresco se inspire en John Lennon

La bebida vegana y sin gluten se llamaba John Lemon, inspirada en el artista fallecido que perteneció a los Beatles y del que Ono era esposa. Una compañía polaca fue la encargada de lanzar al mercado en 2012 el producto al que la artista japonesa ha obligado a reemplazar su denominación, argumentando que vulneraba la marca de su difunto marido. Según ha narrado la NME, la empresa de refrescos ha rebautizado la consumición con las palabras On Lemon, debido a las amenazas de emprender acciones legales que ha realizado Yoko Ono.

La agencia de noticias Reuters ha informado que los abogados de la compositora avisaron a los distribuidores que si seguían utilizando el anterior seudónimo, la multa ascendería a 5.000 euros por día y 500 por cada botella vendida. Los gerentes de la firma niegan que se vulnere la marca Lennon, pero los letrados de la cantante muestran como prueba un post en el perfil de Facebook irlandés de la entidad, en el que aparece la foto de John Lennon junto a la frase let it be para promocionar el, ahora popular, líquido.

Dejando el conflicto a un lado, a principios de este año se anunció un nuevo biopic de John Lennon y Yoko Ono que documentará la historia de amor entre ambos, así como sus razones y causas antimilitaristas. Este proyecto audiovisual, sin título ninguno, lo produce la propia Ono acompañada entre otros de Michael De Luca, participe de películas como Capitan Phillips, La Red Social o Moneyball. Además, el filme lo escribirá Anthony McCarten, quien trabajó en la obra biográfica de Stephen Hawking La Teoría Del Todo. Este título fue galardonado con varios premios, entre ellos el Oscar a Eddie Redmayne por su interpretación de Hawking.