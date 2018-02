Yo La Tengo estrenan un nuevo adelanto de su próximo disco

La banda estadounidense continúa promocionando su cercano álbum de estudio. There’s a Riot Going On llega el 16 de marzo vía Matador y supone el décimo quinto trabajo de la prolífica carrera de Yo La Tengo. Anteriormente ya se descubrieron cuatro avances y ahora se puede disfrutar de un quinto.

Tras You Are Here, Shades Of Blue, She May, She Might y Out Of The Pool, aterriza For You Too. El sonido característico del grupo de Nueva Jersey se mantiene en la recién estrenada pieza. De esta forma, a poco más de dos semanas para que vea la luz, se pueden degustar cinco de los quince temas que formarán la obra de Yo La Tengo.

Una fecha en España

Recordad que, dentro de su extensa gira de presentación, Yo La Tengo harán una parada en España. Será en el Mad Cool Festival 2018, en concreto el día 12 de julio. Forman parte de la programación de la jornada encabezada por Pearl Jam, Tame Impala y Kasabian.