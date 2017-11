Yo La Tengo anuncian gira europea sin parada en España

La banda de New Jersey ha programado un extenso tour que recorrerá el viejo continente los meses de abril y mayo de 2018. De momento no se han anunciado fechas en nuestro país, si bien la proximidad en el tiempo del Primavera Sound de Barcelona parece indicar la posibilidad de que actúen en el festival catalán.

Esta nueva gira de Yo La Tengo comenzará en abril en territorio irlandés, hasta cerrarla a finales del mes siguiente en Bélgica. Mucho antes de cruzar el charco, la banda tiene preparada la vuelta de sus shows especiales de la festividad judía Hannukah. Será la primera vez que lo realizan en los últimos 5 años, y consiste en actuar durante ocho-nueve días de forma consecutiva. Este año el evento tendrá lugar en el Bowery Ballroom de Nueva York, del 12 al 19 de diciembre.

La discográfica Matador ha colgado un comunicado junto al anuncio del tour: “es posible que esta gira tenga algo que ver con nuevas grabaciones? Quizá. Posiblemente. Quién puede afirmarlo en momentos tan confusos como estos.” La última referencia del trío, Stuff Like That There, llegó en 2015; con lo que casi tres años parecen más que suficientes para elaborar un nuevo trabajo.