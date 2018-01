Yo La Tengo anuncian disco y comparten 4 canciones

A finales del pasado año, la banda de Nueva Jersey anunciaba su retorno con una gira en primavera de 2018. Además eran confirmados por parte del Mad Cool para su próxima edición. Hoy, Yo La Tengo han puesto fecha a su decimoquinto álbum de estudio.

There’s A Riot Going On llegará el próximo 16 de marzo vía Matador Records. El título hace referencia a la obra del mismo nombre que editaron en 1971 los históricos funkies Sly And The Family Stone. El autoproducido material es el sucesor de Stuff Like That There, de 2015, el cual es su LP más reciente.

Las nuevas composiciones serán las protagonistas de su concierto en Madrid y ya se pueden degustar algunas de ellas. La formación estadounidense ha compartido cuatro nuevos temas: You Are Here, Shades Of Blue, She May, She Might y Out Of The Pool.

A partir de marzo empezarán a probar las nuevas piezas con una gira por salas que acabará en junio y recorrerá buena parte de Estados Unidos y Europa.