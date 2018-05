Escucha “If You’re Over Me”, nuevo single de Years & Years

Después de anunciar la publicación de su segundo disco Palo Santo el próximo 6 de julio, Years & Years nos están presentando poco a poco algunas de las canciones que incluirá este nuevo y esperado álbum. Hoy se trata de If You’re Over Me, que podemos ver y escuchar encabezando esta noticia.

Recordemos que en marzo ya pudimos escuchar Sanctify al mismo tiempo que nos confirmaban las buenas noticias sobre este esperado lanzamiento. En 2015, la banda se dió a conocer con su debut Communion, que se convirtió en uno de los principales éxitos del año y les llevó a un rotundo 1 en el Reino Unido. Además, su líder Olly Alexander se ha convertido en una de las figuras más conocidas y respetadas del activismo por los derechos LGTB en el mundo de la música actual.