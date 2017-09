Tras un periplo de 4 años en los que no se tuvo noticias de la banda estadounidense, los neoyorquinos volvieron a ser noticia con el anuncio en junio de una primera fecha encabezando el festival Sound on Sound. Hoy, vuelven a serlo gracias a la reedición de su álbum debut Fever To Tell, que saldrá el próximo 20 de octubre y contará con rarezas como la recién avanzada Shake It o Phone Jam, pieza que presentaron ayer mismo.

Junto al nuevo trabajo recopilatorio saldrá un documental sobre su hundimiento, titulado There Is No Modern Romance y que se desarrolla en el tour que Yeah Yeah Yeahs realizaron en el año 2003. Además, para promocionar la nueva compilación han añadido unas pocas fechas: una el 25 de octubre en Los Angeles y otra el 7 de noviembre en Brooklyn.

Sobre la edición especial de su primer disco, hay que añadir que está limitada a 2000 copias en todo el mundo y que está compuesta por dos vinilos remasterizados. Con estos LPs se podrá disfrutar de una colección de 9 demos inéditas, 8 caras b y 5 posters. Por si no fuera poco, la obra incluye también páginas del diario de la cantante Karen O, un libro de 164 páginas con fotografías tomadas por el guitarrista Nick Zinner y un USB personalizado en forma de corcho de champán lleno de 8 gigas de contenido audiovisual y las 29 canciones que forman el LP.

Para terminar, los primeros 500 afortunados que compren esta extensa antología recibirán un casete con otras cuatro demos nunca antes escuchadas, entre las que se encuentra el adelanto Phone Jam.