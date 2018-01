Hace unos días saltaron las alarmas ante una posible reunión de The Smiths, la icónica banda de Manchester liderada por Morrissey y que han dejado temas para el recuerdo como There Is a Light That Never Goes Out. Anunciábamos que Mike Joyce publicaba una imagen en su Facebook con los nombres del propio Joyce, Rourke, Gannon y una fecha: verano de 2018. Ahora parece que sabemos qué pasará entonces.

Estos tres miembros de The Smiths han anunciado que se embarcarán en una serie de fechas que desembocarán en una gira británica junto a la Manchester Camerata Orchestra para interpretar canciones clásicas de los Smiths como algunas inéditas que nadie ha escuchado aún, todo ello con el acompañamiento de una orquesta que elevará estas composiciones, algo que llena de emoción a Mike Joyce como bien recogen en la NME.

De momento las fechas confirmadas para este evento son el 28 y 29 de junio y el 2 de julio, en Manchester, Londres y Edimburgo respectivamente, aunque ya no se pueden obtener entradas para las mismas. Morrissey, por su parte, se encuentra presentando su Low In High School en una gira que le llevará en febrero y marzo a su país natal. Puedes leer la crítica que le hicimos a ese trabajo aquí.